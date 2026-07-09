Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi

·0·Foydali
Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi

Garvard universiteti olimlari millionlab amerikaliklarning mehnat faoliyati va o‘lim sabablariga oid katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilib, qariyb 400 ta turli kasb egalarini o‘zaro taqqosladi. Tadqiqot natijalari esa kutilmagan xulosani ko‘rsatdi: Alsgeymer kasalligi bilan bog‘liq o‘lim holatlari eng kam uchraydigan kasb egalari sifatida taksi va tez yordam haydovchilari qayd etildi. Qizig‘i shundaki, avtobus haydovchilarida bunday natija kuzatilmagan.

Olimlarning taxminicha, buning asosiy sababi kun davomida doimiy ravishda navigatsiya qilish va fazoviy tafakkurdan foydalanish bilan bog‘liq. Taksi va tez yordam haydovchilari har kuni yangi manzillarni izlaydi, ko‘chalarni yodda saqlaydi, eng qulay yo‘nalishlarni belgilaydi hamda tirbandlik, ta’mirlash ishlari yoki yo‘l-transport hodisalari kabi kutilmagan to‘siqlarni hisobga oladi. Avtobus haydovchilari esa, aksincha, asosan bir xil yo‘nalishlar bo‘ylab harakatlanadi.

Shahar ko‘chasida harakatlanayotgan avtomobillar, tramvay va svetofor.

Bu xulosa avvalroq London taksi haydovchilari ishtirokida o‘tkazilgan mashhur The Knowledge imtihoni bo‘yicha tadqiqot natijalari bilan ham uyg‘un keladi. UCL mutaxassislari aniqlashicha, shahar xaritasini chuqur o‘rganib ushbu sinovga tayyorlangan haydovchilarda gippokamp — miyaning xotira va navigatsiya uchun mas’ul qismi ancha rivojlangan bo‘ladi. Aynan shu hudud Alsgeymer kasalligida birinchi bo‘lib zararlanadi.

UCL qoshidagi Taxi Brains loyihasi rahbari, kognitiv neyrofanlar professori Hyugo Spirsning ta’kidlashicha, fazoviy mo‘ljal olish qobiliyati demensiyaning ilk bosqichlarida yomonlasha boshlaydigan muhim funksiyalardan biridir. Uning fikricha, muntazam navigatsiya qilish gippokampni jismoniy mashqlar mushaklarni mustahkamlagani kabi «chiniqtirishi» va miyada kasallikka qarshi o‘ziga xos zaxira shakllantirishi mumkin.

Shu bilan birga, tadqiqot mualliflari muhim bir jihatga ham e’tibor qaratdi. Taksi va tez yordam haydovchilari ayrim holatlarda boshqa kasb egalariga nisbatan ertaroq vafot etishi mumkin. Alsgeymer esa asosan keksalikda rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Shu sabab olimlar yosh omilini ham hisobga olgan holda tahlilni qayta amalga oshirdi. Natijada demensiya xavfi haqiqatan ham ushbu haydovchilar orasida sezilarli darajada past ekani tasdiqlandi.

Binoning yonida tepasida to‘q sariq belgisi bor sariq taksi turibdi.

Mutaxassislar yana bir muhim omilga e’tibor qaratmoqda. Tadqiqot asosan GPS navigatorlari keng tarqalmasidan avvalgi ma’lumotlarga asoslangan. Bugungi kunda esa ko‘pchilik haydovchilar navigatsiya dasturlariga tayanadi. Bu esa miyaning mustaqil ravishda yo‘l topish vazifasini kamroq bajarishiga olib keladi.

Professor Hyugo Spirsning fikricha, har bir inson miya salomatligini saqlash uchun fazoviy fikrlashni muntazam mashq qildirishi mumkin. Buning uchun vaqti-vaqti bilan GPSdan voz kechib, yo‘lni mustaqil topishga harakat qilish, tabiat qo‘ynida sayr qilish va faol harakatlanish tavsiya etiladi.

Olimlarning ta’kidlashicha, Alsgeymer kasalligidan himoyalanish uchun albatta taksichi bo‘lish shart emas. Biroq navigatorni ba’zan o‘chirib, miyaga mustaqil ravishda yo‘nalish topish imkoniyatini berish ham oddiy, ham ilmiy jihatdan asoslangan foydali odatlardan biri hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...07.07, 18:26His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?05.07, 19:06Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?05.07, 18:23Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?05.07, 11:52Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...05.07, 10:59Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?05.07, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!