Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emas
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jaxon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan bildirilgan keskin tanqidlarni qoʻllab-quvvatladi. Garchi "uch sherlar" yarim final yoʻllanmasini naqd qilgan boʻlsa-da, nemis mutaxassisi jamoaning Mayamidagi oʻyinidan mutlaqo qoniqmaganini ochiqchasiga bayon etgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jud Bellingem tomonidan kiritilgan dubl evaziga 2:1 hisobida gʻalaba qozonilganiga qaramay, Tuchel jamoani "omadli" deb atadi hamda futbolchilarning texnik xotirjamligi va tezligi yetishmayotganini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Harry Kane murabbiyning bu yondashuvini jamoaning mashgʻulotlardagi mahoratini oʻyinlarga koʻchirish istagi bilan izohladi.
Harry Kane murabbiyning talabchanligini toʻgʻri tushunishini aytib oʻtdi. Uning fikricha, Tuchel mashgʻulotlarda futbolchilarning qanchalik yuqori darajada ekanligini koʻradi va xuddi shu sifatni rasmiy uchrashuvlarda ham talab qiladi. "U bizning qanday hujum qilishimizni, yakkama-yakka kurashlardagi mahoratimizni biladi va bizdan oʻsha versiyamizni koʻrsatishimizni xohlaydi", — deya taʼkidladi Bavariya hujumchisi.
Yarim final oldidan yuqori standartlarAngliya terma jamoasi oʻz tarixida toʻrtinchi bor yirik musobaqalarning yarim finaliga yoʻl oldi. Biroq, jamoa ichida ham, mutaxassislar orasida ham Angliya hali 90 daqiqa davomida toʻliq nazorat oʻrnatgan oʻyin namoyish etmagani haqidagi fikrlar ustunlik qilmoqda. Kane jamoa Shimoliy Amerikadagi turnir davomida faqat ayrim epizodlardagina oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsata olganini tan oldi.
"Biz hali eng yaxshi darajamizga chiqqanimiz yoʻq. Norvegiyaga qarshi bahsda faqat qisqa lahzalardagina oʻzimizni koʻrsatdik. Biz istagan toʻliq nazorat hali mavjud emas, lekin yarim finalda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga (Argentina) qarshi oʻynaymiz va bu bizdan yanada yuqori darajani talab qiladi", — deydi sardor.
Qizigʻi shundaki, murabbiyning tanqidi jamoaning boshqa bir yulduzi Jud Bellingemga unchalik maʼqul kelmadi. Real Madrid yarim himoyachisi Mayamidagi ogʻir ob-havo sharoitlari va raqib safidagi Erling Xoland hamda Martin Odegaard kabi yulduzlarga qarshi oʻynash oson emasligini eslatib oʻtdi. Shunga qaramay, Kane jamoa ichidagi muhit barqaror ekanligini va barcha eʼtibor navbatdagi bosqichga qaratilganini bildirdi.
Toʻpurarlar poygasidagi vaziyatHozirda Angliya terma jamoasining ikki yetakchisi ham turnir toʻpurarlari roʻyxatida yuqori oʻrinlarni egallab turibdi:
- Lionel Messi va Kylian Mbappe — 8 tadan gol;
- Erling Xoland — 7 ta gol;
- Harry Kane va Jud Bellingem — 6 tadan gol.
…