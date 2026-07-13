Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emas

·0·Sport
Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emas

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Jaxon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan bildirilgan keskin tanqidlarni qoʻllab-quvvatladi. Garchi "uch sherlar" yarim final yoʻllanmasini naqd qilgan boʻlsa-da, nemis mutaxassisi jamoaning Mayamidagi oʻyinidan mutlaqo qoniqmaganini ochiqchasiga bayon etgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jud Bellingem tomonidan kiritilgan dubl evaziga 2:1 hisobida gʻalaba qozonilganiga qaramay, Tuchel jamoani "omadli" deb atadi hamda futbolchilarning texnik xotirjamligi va tezligi yetishmayotganini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Harry Kane murabbiyning bu yondashuvini jamoaning mashgʻulotlardagi mahoratini oʻyinlarga koʻchirish istagi bilan izohladi.

Harry Kane murabbiyning talabchanligini toʻgʻri tushunishini aytib oʻtdi. Uning fikricha, Tuchel mashgʻulotlarda futbolchilarning qanchalik yuqori darajada ekanligini koʻradi va xuddi shu sifatni rasmiy uchrashuvlarda ham talab qiladi. "U bizning qanday hujum qilishimizni, yakkama-yakka kurashlardagi mahoratimizni biladi va bizdan oʻsha versiyamizni koʻrsatishimizni xohlaydi", — deya taʼkidladi Bavariya hujumchisi.

Yarim final oldidan yuqori standartlar

Angliya terma jamoasi oʻz tarixida toʻrtinchi bor yirik musobaqalarning yarim finaliga yoʻl oldi. Biroq, jamoa ichida ham, mutaxassislar orasida ham Angliya hali 90 daqiqa davomida toʻliq nazorat oʻrnatgan oʻyin namoyish etmagani haqidagi fikrlar ustunlik qilmoqda. Kane jamoa Shimoliy Amerikadagi turnir davomida faqat ayrim epizodlardagina oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsata olganini tan oldi.

"Biz hali eng yaxshi darajamizga chiqqanimiz yoʻq. Norvegiyaga qarshi bahsda faqat qisqa lahzalardagina oʻzimizni koʻrsatdik. Biz istagan toʻliq nazorat hali mavjud emas, lekin yarim finalda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga (Argentina) qarshi oʻynaymiz va bu bizdan yanada yuqori darajani talab qiladi", — deydi sardor.

Qizigʻi shundaki, murabbiyning tanqidi jamoaning boshqa bir yulduzi Jud Bellingemga unchalik maʼqul kelmadi. Real Madrid yarim himoyachisi Mayamidagi ogʻir ob-havo sharoitlari va raqib safidagi Erling Xoland hamda Martin Odegaard kabi yulduzlarga qarshi oʻynash oson emasligini eslatib oʻtdi. Shunga qaramay, Kane jamoa ichidagi muhit barqaror ekanligini va barcha eʼtibor navbatdagi bosqichga qaratilganini bildirdi.

Toʻpurarlar poygasidagi vaziyat

Hozirda Angliya terma jamoasining ikki yetakchisi ham turnir toʻpurarlari roʻyxatida yuqori oʻrinlarni egallab turibdi:

  • Lionel Messi va Kylian Mbappe — 8 tadan gol;
  • Erling Xoland — 7 ta gol;
  • Harry Kane va Jud Bellingem — 6 tadan gol.
Yakunda Harry Kane jamoaning himoyadagi tartibli oʻyini va qiyin vaziyatlarda Jud Bellingem kabi futbolchilarning masʼuliyatni oʻz boʻyniga olayotganini ijobiy baholadi. Angliya terma jamoasi endi final yoʻlida Argentina bilan toʻqnash keladi va bu bahs Tuchel shogirdlari uchun haqiqiy imtihon boʻlishi kutilmoqda.

AngliyaГарри КейнТомас ТухельЖахон ЧемпионатиFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18JCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiJCHda 64 ta jamoa bo‘lishi mumkin: Infantino yangi rejalarni e’lon qildiKecha, 23:18Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?Neymar Orlando bogʻida nogironlar aravachasida koʻrinish berdi: Braziliya afsonasi charchaganmi?Kecha, 22:50Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Kecha, 22:41Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiKecha, 22:35Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaKecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi