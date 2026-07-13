Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosi
Jahon chempionatining chorak final bosqichida Angliya terma jamoasining Norvegiya ustidan qozongan gʻalabasi maydon tashqarisida katta mojarolarga sabab boʻldi. Manchester Siti yulduzi Erling Xolandning otasi Alf-Inge Haaland hakamlikdan norozi boʻlib, ijtimoiy tarmoqlarda keskin fikrlar qoldirdi. Uning bu chiqishi britaniyalik mashhur ekspertlar Roy Keane, Ian Wright va Gary Neville tomonidan qattiq tanqid ostiga olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Alf-Inge Haaland oʻyindan soʻng hakam Clement Turpinni kinoya bilan "tabriklab", Angliya terma jamoasini hakamlar qutqarib qolganiga shama qildi. Uning fikricha, hakamning qarorlari oʻyin taqdiriga bevosita taʼsir koʻrsatgan va Norvegiyani yarim final yoʻllanmasidan mahrum qilgan. Biroq, futbol jamoatchiligi bu ayblovlarni bir ovozdan rad etmoqda.
Ekspertlarning keskin munosabatiArsenal afsonasi Ian Wright Stick to Football podkastida soʻzga chiqib, Alf-Ingening gaplarini "pastkashlik" deb atadi. Uning taʼkidlashicha, Erling Xoland tomonidan urilgan va bekor qilingan gol vaziyatida hujumchi raqibini ochiqchasiga turtib yuborgan. "Bu shunchaki asossiz eʼtirozlar. Haaland raqibidan ancha baland boʻla turib, nega bunchalik agressiv harakat qilishi kerak edi? Bu aniq fol edi", — deydi Wright.
Manchester Yunayted sobiq sardori Roy Keane esa Alf-Inge Haalandning shaxsiyatiga tegib oʻtishdan ham tiyilmadi. Keane hakam baʼzi 50 ga 50 vaziyatlarda Angliya foydasiga qaror chiqarganini tan olgan boʻlsa-da, bu natijaga taʼsir qilmaganini aytdi. "U oʻyinni qanchalik yaxshi eslaydi, bilmadim. Chunki u stadionlarda doim spirtli ichimlik ichib oʻtirganini koʻramiz. Ichgan odam oʻyinni boshqacha koʻrishi tabiiy", — deya kinoya qildi Keane.
Gary Neville ham hamkasblarining fikriga qoʻshilib, Angliya bu gʻalabaga munosib boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalgi oʻyinlarda (masalan, Ganaga qarshi) omad va hakamlik yordam bergan boʻlishi mumkin, ammo Norvegiya bilan bahsda hamma narsa adolatli kechgan. Neville norvegiyaliklar magʻlubiyatda oʻz xatolarini qidirishi kerakligini qoʻshimcha qildi.
Ushbu mojaro Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi futbol qarama-qarshiligini yangi bosqichga olib chiqdi. Erling Xolandning otasi tomonidan bildirilgan eʼtirozlar ingliz matbuotida "magʻlubiyatni tan ololmaslik" (sour grapes) sifatida baholanmoqda. Hozircha futbolchining oʻzi otasining gaplari va ekspertlarning tanqidiga munosabat bildirgani yoʻq.
…