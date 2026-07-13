Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosi

·85·Sport
Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosi

Jahon chempionatining chorak final bosqichida Angliya terma jamoasining Norvegiya ustidan qozongan gʻalabasi maydon tashqarisida katta mojarolarga sabab boʻldi. Manchester Siti yulduzi Erling Xolandning otasi Alf-Inge Haaland hakamlikdan norozi boʻlib, ijtimoiy tarmoqlarda keskin fikrlar qoldirdi. Uning bu chiqishi britaniyalik mashhur ekspertlar Roy Keane, Ian Wright va Gary Neville tomonidan qattiq tanqid ostiga olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alf-Inge Haaland oʻyindan soʻng hakam Clement Turpinni kinoya bilan "tabriklab", Angliya terma jamoasini hakamlar qutqarib qolganiga shama qildi. Uning fikricha, hakamning qarorlari oʻyin taqdiriga bevosita taʼsir koʻrsatgan va Norvegiyani yarim final yoʻllanmasidan mahrum qilgan. Biroq, futbol jamoatchiligi bu ayblovlarni bir ovozdan rad etmoqda.

Ekspertlarning keskin munosabati

Arsenal afsonasi Ian Wright Stick to Football podkastida soʻzga chiqib, Alf-Ingening gaplarini "pastkashlik" deb atadi. Uning taʼkidlashicha, Erling Xoland tomonidan urilgan va bekor qilingan gol vaziyatida hujumchi raqibini ochiqchasiga turtib yuborgan. "Bu shunchaki asossiz eʼtirozlar. Haaland raqibidan ancha baland boʻla turib, nega bunchalik agressiv harakat qilishi kerak edi? Bu aniq fol edi", — deydi Wright.

Manchester Yunayted sobiq sardori Roy Keane esa Alf-Inge Haalandning shaxsiyatiga tegib oʻtishdan ham tiyilmadi. Keane hakam baʼzi 50 ga 50 vaziyatlarda Angliya foydasiga qaror chiqarganini tan olgan boʻlsa-da, bu natijaga taʼsir qilmaganini aytdi. "U oʻyinni qanchalik yaxshi eslaydi, bilmadim. Chunki u stadionlarda doim spirtli ichimlik ichib oʻtirganini koʻramiz. Ichgan odam oʻyinni boshqacha koʻrishi tabiiy", — deya kinoya qildi Keane.

Gary Neville ham hamkasblarining fikriga qoʻshilib, Angliya bu gʻalabaga munosib boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalgi oʻyinlarda (masalan, Ganaga qarshi) omad va hakamlik yordam bergan boʻlishi mumkin, ammo Norvegiya bilan bahsda hamma narsa adolatli kechgan. Neville norvegiyaliklar magʻlubiyatda oʻz xatolarini qidirishi kerakligini qoʻshimcha qildi.

Ushbu mojaro Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi futbol qarama-qarshiligini yangi bosqichga olib chiqdi. Erling Xolandning otasi tomonidan bildirilgan eʼtirozlar ingliz matbuotida "magʻlubiyatni tan ololmaslik" (sour grapes) sifatida baholanmoqda. Hozircha futbolchining oʻzi otasining gaplari va ekspertlarning tanqidiga munosabat bildirgani yoʻq.

FutbolЭрлинг ХоландAngliyaNorvegiyaRoy Keane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinGari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinBugun, 00:50Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasHarry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasBugun, 00:16Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi