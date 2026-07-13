Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifa
Meksika terma jamoasi afsonasi Rafael Márquez milliy terma jamoa boshqaruvini qoʻlga olar ekan, uning zimmasiga nafaqat jamoani boshqarish, balki butun boshli futbol tizimini isloh qilish masʼuliyati tushmoqda. Barselona safida Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan ilk meksikalik sifatida tarixga kirgan Márquez, endilikda murabbiylik kursisida oʻzining boy tajribasini ishga solishi kutilmoqda. Bu tayinlov Meksika futboli uchun shunchaki navbatdagi oʻzgarish emas, balki 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tashlangan strategik qadamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Márquezning murabbiylik faoliyati Javier Aguirre qoʻl ostida yordamchi sifatida boshlangani uning uchun katta maktab boʻldi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, yangi bosh murabbiyning asosiy ustunligi uning Barselona akademiyasi – La Masía anʼanalariga tayanishi va zamonaviy futbol falsafasini chuqur anglashi bilan bogʻliq. Uning vazifasi 2022-yilgi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻziga kelayotgan jamoani yangi choʻqqilarga olib chiqishdan iborat.
Tarkibdagi islohotlar va yosh isteʼdodlarYangi murabbiy uchun eng muhim masalalardan biri – Gilberto Mora kabi yosh yulduzlarning jamoa sxemasidagi oʻrnini aniqlashdir. Shuningdek, Edson Álvarez kabi tajribali oʻyinchilarning kelajagi boʻyicha qatʼiy qarorlar qabul qilinishi lozim. Márquez nafaqat taktika, balki kiyinish xonasidagi muhitni ham nazorat qilishi kerak. Uning vazmin va ehtiyotkor xarakteri, Javier Aguirrening taʼkidlashicha, jamoaga barqarorlik olib kelishi mumkin.
Meksika futboli tarixida Hugo Sánchez kabi afsonalar ham terma jamoani boshqargan, biroq ularning faoliyati kutilgan natijani bermagan edi. Sánchez 2007-yilgi Kopa Amerika musobaqasida uchinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, keyinchalik Olimpiada saralashidagi muvaffaqiyatsizlik tufayli isteʼfoga chiqarilgan edi. Márquez esa bunday xatolardan xulosa chiqargan holda, tizimli yondashuvni afzal koʻrmoqda.
Jahon chempionatiga tayyorgarlikMárquez oldida turgan eng katta sinov – 0 dan boshlashga vaqt yoʻqligidir. U 60 ga yaqin futbolchilar havzasini oʻrganib chiqqan va jamoaning oʻyin uslubini shakllantirish boʻyicha aniq rejaga ega. Uning Barselona maktabida olgan bilimlari Meksika terma jamoasining toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor oʻyin koʻrsatishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
Mutaxassislar Rafael Márquezning tayinlanishini quyidagi omillar bilan izohlashmoqda:
- Jamoada intizomni kuchaytirish va yoshlarni integratsiya qilish;
- Edson Álvarez kabi yetakchilarning rolini qayta koʻrib chiqish;
- Meksika futboliga xos boʻlgan hissiyotlarni jilovlab, professional yondashuvni joriy etish;
- Jahon chempionati saralashida barqaror natijalar qayd etish.
…