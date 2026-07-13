Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifa

·20·Sport
Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifa

Meksika terma jamoasi afsonasi Rafael Márquez milliy terma jamoa boshqaruvini qoʻlga olar ekan, uning zimmasiga nafaqat jamoani boshqarish, balki butun boshli futbol tizimini isloh qilish masʼuliyati tushmoqda. Barselona safida Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan ilk meksikalik sifatida tarixga kirgan Márquez, endilikda murabbiylik kursisida oʻzining boy tajribasini ishga solishi kutilmoqda. Bu tayinlov Meksika futboli uchun shunchaki navbatdagi oʻzgarish emas, balki 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tashlangan strategik qadamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Márquezning murabbiylik faoliyati Javier Aguirre qoʻl ostida yordamchi sifatida boshlangani uning uchun katta maktab boʻldi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, yangi bosh murabbiyning asosiy ustunligi uning Barselona akademiyasi – La Masía anʼanalariga tayanishi va zamonaviy futbol falsafasini chuqur anglashi bilan bogʻliq. Uning vazifasi 2022-yilgi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻziga kelayotgan jamoani yangi choʻqqilarga olib chiqishdan iborat.

Tarkibdagi islohotlar va yosh isteʼdodlar

Yangi murabbiy uchun eng muhim masalalardan biri – Gilberto Mora kabi yosh yulduzlarning jamoa sxemasidagi oʻrnini aniqlashdir. Shuningdek, Edson Álvarez kabi tajribali oʻyinchilarning kelajagi boʻyicha qatʼiy qarorlar qabul qilinishi lozim. Márquez nafaqat taktika, balki kiyinish xonasidagi muhitni ham nazorat qilishi kerak. Uning vazmin va ehtiyotkor xarakteri, Javier Aguirrening taʼkidlashicha, jamoaga barqarorlik olib kelishi mumkin.

Meksika futboli tarixida Hugo Sánchez kabi afsonalar ham terma jamoani boshqargan, biroq ularning faoliyati kutilgan natijani bermagan edi. Sánchez 2007-yilgi Kopa Amerika musobaqasida uchinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, keyinchalik Olimpiada saralashidagi muvaffaqiyatsizlik tufayli isteʼfoga chiqarilgan edi. Márquez esa bunday xatolardan xulosa chiqargan holda, tizimli yondashuvni afzal koʻrmoqda.

Jahon chempionatiga tayyorgarlik

Márquez oldida turgan eng katta sinov – 0 dan boshlashga vaqt yoʻqligidir. U 60 ga yaqin futbolchilar havzasini oʻrganib chiqqan va jamoaning oʻyin uslubini shakllantirish boʻyicha aniq rejaga ega. Uning Barselona maktabida olgan bilimlari Meksika terma jamoasining toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor oʻyin koʻrsatishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Mutaxassislar Rafael Márquezning tayinlanishini quyidagi omillar bilan izohlashmoqda:

  • Jamoada intizomni kuchaytirish va yoshlarni integratsiya qilish;
  • Edson Álvarez kabi yetakchilarning rolini qayta koʻrib chiqish;
  • Meksika futboliga xos boʻlgan hissiyotlarni jilovlab, professional yondashuvni joriy etish;
  • Jahon chempionati saralashida barqaror natijalar qayd etish.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Rafael Márquezning muvaffaqiyati uning nafaqat taktik qarorlariga, balki Meksika futbol jamoatchiligi bilan qanday aloqa oʻrnatishiga ham bogʻliq. U oʻzidan oldingi murabbiylarning xatolarini takrorlamaslikka va Barselona falsafasini Meksika zaminiga moslashtirishga harakat qiladi. Bu esa oʻz navbatida, El Tri uchun yangi gʻalabalar eshigini ochishi mumkin.

Рафаел МарқуезMeksikaBarselonaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinGari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinBugun, 00:50Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiErling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiBugun, 00:31Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasHarry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasBugun, 00:16Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi