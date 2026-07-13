AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilob
Grafik protsessorlar bozorida raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. AMD kompaniyasi oʻzining Radeon videokartalari uchun koʻp kadrli generatsiya (multi-frame generation) funksiyasi ustida ish olib borayotgani maʼlum boʻldi. Ushbu texnologiya oʻyinlardagi tasvir ravonligini keskin oshirishga xizmat qiladi va kompaniyaga oʻzining asosiy raqobatchilari — NVIDIA hamda Intel bilan tenglashish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya haqidagi maʼlumotlar RivaTuner dasturiy taʼminotida paydo boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu dastur AMD drayverlarining ichki sozlamalarida kadrlar generatsiyasi koeffitsiyentini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi bandlarni aniqlagan. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchilar kelajakda kadrlarni koʻpaytirish koeffitsiyentini 8 baravargacha (x8) sozlashlari mumkin boʻladi.
Hozirgi vaqtda AMD videokartalari faqat standart x2 kadrlar generatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu borada kompaniya NVIDIA va hatto Intel Arc texnologiyalaridan ortda qolayotgan edi. Yangi texnologiyaning joriy etilishi oʻyinlardagi kadrlar chastotasini (FPS) sunʼiy intellekt yordamida bir necha barobar oshirish orqali oʻyin jarayonini yanada silliq va sifatli qilishga yordam beradi.
PlayStation tajribasi va yangi avlod videokartalariQizigʻi shundaki, bunday funksiyaning paydo boʻlishi haqida avvalroq Sony kompaniyasi ham ishora qilgan edi. Maʼlumki, PlayStation konsollari aynan AMD grafik protsessorlariga tayanadi. Konsol dunyosidagi ushbu tajriba endilikda shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan Radeon kartalariga ham koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bu esa konsol va PC oʻrtasidagi texnologik tafovutni yanada qisqartiradi.
Ekspertlarning fikriga koʻra, ushbu koʻp kadrli generatsiya funksiyasi yaqin vaqt ichida foydalanuvchilarga taqdim etilishi mumkin. Biroq, katta ehtimol bilan, ushbu imkoniyatdan faqat yangi avlod — Radeon RX 9000 seriyasidagi videokartalar egalari toʻliq foydalanishlari mumkin boʻladi. Eski modellar uchun ushbu funksiya cheklangan shaklda taqdim etilishi yoki umuman qoʻshilmasligi ehtimoli mavjud.
Oʻzbekistonlik geymerlar va IT mutaxassislari uchun bu yangilik juda muhim. Chunki AMD videokartalari narx va unumdorlik nisbati boʻyicha mahalliy bozorda ancha ommalashgan. Agar kompaniya dasturiy taʼminot orqali NVIDIA RTX seriyasidagi DLSS 3.0 texnologiyasiga munosib javob bera olsa, bu Radeon kartalariga boʻlgan talabni yanada oshiradi.
Xulosa qilib aytganda, AMD kadrlar generatsiyasi texnologiyasini yangi choʻqqiga olib chiqishni maqsad qilgan. Agar x8 koeffitsiyenti amalda oʻzini oqlasa, hatto oʻrtacha quvvatga ega boʻlgan kompyuterlarda ham eng ogʻir oʻyinlarni yuqori sifatda oʻynash imkoniyati tugʻiladi. Bu esa grafik protsessorlar bozoridagi kuchlar nisbatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…