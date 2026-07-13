AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilob

·1·Texno
AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilob

Grafik protsessorlar bozorida raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. AMD kompaniyasi oʻzining Radeon videokartalari uchun koʻp kadrli generatsiya (multi-frame generation) funksiyasi ustida ish olib borayotgani maʼlum boʻldi. Ushbu texnologiya oʻyinlardagi tasvir ravonligini keskin oshirishga xizmat qiladi va kompaniyaga oʻzining asosiy raqobatchilari — NVIDIA hamda Intel bilan tenglashish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya haqidagi maʼlumotlar RivaTuner dasturiy taʼminotida paydo boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu dastur AMD drayverlarining ichki sozlamalarida kadrlar generatsiyasi koeffitsiyentini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi bandlarni aniqlagan. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchilar kelajakda kadrlarni koʻpaytirish koeffitsiyentini 8 baravargacha (x8) sozlashlari mumkin boʻladi.

Hozirgi vaqtda AMD videokartalari faqat standart x2 kadrlar generatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu borada kompaniya NVIDIA va hatto Intel Arc texnologiyalaridan ortda qolayotgan edi. Yangi texnologiyaning joriy etilishi oʻyinlardagi kadrlar chastotasini (FPS) sunʼiy intellekt yordamida bir necha barobar oshirish orqali oʻyin jarayonini yanada silliq va sifatli qilishga yordam beradi.

PlayStation tajribasi va yangi avlod videokartalari

Qizigʻi shundaki, bunday funksiyaning paydo boʻlishi haqida avvalroq Sony kompaniyasi ham ishora qilgan edi. Maʼlumki, PlayStation konsollari aynan AMD grafik protsessorlariga tayanadi. Konsol dunyosidagi ushbu tajriba endilikda shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan Radeon kartalariga ham koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bu esa konsol va PC oʻrtasidagi texnologik tafovutni yanada qisqartiradi.

Ekspertlarning fikriga koʻra, ushbu koʻp kadrli generatsiya funksiyasi yaqin vaqt ichida foydalanuvchilarga taqdim etilishi mumkin. Biroq, katta ehtimol bilan, ushbu imkoniyatdan faqat yangi avlod — Radeon RX 9000 seriyasidagi videokartalar egalari toʻliq foydalanishlari mumkin boʻladi. Eski modellar uchun ushbu funksiya cheklangan shaklda taqdim etilishi yoki umuman qoʻshilmasligi ehtimoli mavjud.

Oʻzbekistonlik geymerlar va IT mutaxassislari uchun bu yangilik juda muhim. Chunki AMD videokartalari narx va unumdorlik nisbati boʻyicha mahalliy bozorda ancha ommalashgan. Agar kompaniya dasturiy taʼminot orqali NVIDIA RTX seriyasidagi DLSS 3.0 texnologiyasiga munosib javob bera olsa, bu Radeon kartalariga boʻlgan talabni yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, AMD kadrlar generatsiyasi texnologiyasini yangi choʻqqiga olib chiqishni maqsad qilgan. Agar x8 koeffitsiyenti amalda oʻzini oqlasa, hatto oʻrtacha quvvatga ega boʻlgan kompyuterlarda ham eng ogʻir oʻyinlarni yuqori sifatda oʻynash imkoniyati tugʻiladi. Bu esa grafik protsessorlar bozoridagi kuchlar nisbatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

AMDRadeonVideokartaТехнологияGeyming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiAirbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiKecha, 22:54Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiKecha, 22:25SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiKecha, 21:50Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiHuawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi