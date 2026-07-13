Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqda

·1·Sport
Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqda

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining amaldagi chempioni Al-Nassr jamoasi rasman yangi davrga qadam qoʻydi. Tottenxem va Seltik kabi klublardagi faoliyati orqali tanilgan tajribali mutaxassis Ange Postecoglou Ar-Riyodga yetib keldi va jamoa boshqaruvini oʻz qoʻliga oldi. Ushbu tayinlov nafaqat klub, balki butun mintaqa futboli uchun katta ahamiyatga ega, chunki avstraliyalik murabbiy oʻzining hujumkor futbol falsafasi bilan tanilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 60 yoshli mutaxassis Jorge Jesus oʻrnini egalladi. Postecoglou Al-Nassr bilan ikki yillik shartnoma imzolagan boʻlib, u ushbu lavozim uchun kurashda Roberto Martinez kabi nufuzli nomzodlarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Murabbiyning asosiy vazifasi Cristiano Ronaldo boshchiligidagi yulduzli tarkib bilan chempionlik unvonini himoya qilish va Osiyo Chempionlar ligasida zafar quchishdan iborat.

Yangi chaqiruv va ambitsiyalar

Ange Postecoglou oʻzining yangi faoliyati haqida gapirar ekan, faoliyati davomida doimo yangi muhit va qiyinchiliklarni izlaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Saudiya Arabistoni futboli soʻnggi yillarda ulkan oʻsishga erishdi va bu yerda raqobat darajasi kutilganidan ancha yuqori. Murabbiy oʻz ambitsiyalari klub maqsadlari bilan hamohang ekanidan mamnunligini bildirdi.

"Men butun faoliyatim davomida yangi chaqiruvlarni qabul qilishdan, turli odamlar bilan ishlashdan va shu orqali oʻsishdan zavqlanganman. Bu men uchun yangi mamlakat va yangi jamoada oʻzimni sinab koʻrish uchun yana bir imkoniyatdir. Saudiya ligasi soʻnggi yillarda juda oʻsdi, hozirda chempionlik uchun kurasha oladigan 5-6 ta kuchli klub bor", — deya qayd etdi avstraliyalik mutaxassis.

Cristiano Ronaldo bilan hamkorlik

Muxlislar va mutaxassislar uchun eng qiziqarli jihatlardan biri — Postecoglou va besh karra "Oltin toʻp" sohibi Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi hamkorlikdir. Murabbiy Al-Awwal Park stadioniga yigʻiladigan ishqibozlar uchun koʻngilochar va hujumkor futbol namoyish etishga vaʼda berdi. Uning uslubi yuqori pressing va tezkor hujumlarga asoslangani inobatga olinsa, bu Ronaldoning samaradorligini yanada oshirishi mumkin.

Postecoglou oʻzidan oldin ishlagan Jorge Jesusning mehnatini yuqori baholadi. U klub yetti yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritganini eʼtirof etib, endigi maqsad jamoani keyingi bosqichga — xalqaro maydonlardagi ustunlikka olib chiqish ekanini aytdi. 2026-27 yilgi mavsum uchun rejalar hozirdanoq tuzila boshlangan.

Osiyo futboli bilan yaxshi tanish boʻlgan murabbiy mintaqadagi muvaffaqiyatlar osonlikcha qoʻlga kiritilmasligini yaxshi tushunadi. Uning tajribasi Al-Nassr uchun Chempionlar ligasi Elitasi kabi murakkab turnirlarda juda asqotishi kutilmoqda. Postecoglou har bir yangi mavsumni faoliyatidagi eng yaxshisi boʻlishi uchun boshlashini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Al-NassrКриштиано РоналдоАнге ПостекоглоуSaudiya Pro-LigasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinGari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinBugun, 00:50Erling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiErling Xolandning otasi va Roy Keane oʻrtasida dahanaki jang: Norvegiya magʻlubiyati mojarosiBugun, 00:31Harry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasHarry Kane Thomas Tuchelning tanqidlariga munosabat bildirdi: Angliya hali oʻzining eng yuqori sport formasida emasBugun, 00:16Aleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiAleksander Syorlot nima uchun Erling Xolandga pas bermaganiga izoh berdiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi