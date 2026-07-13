Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqda
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining amaldagi chempioni Al-Nassr jamoasi rasman yangi davrga qadam qoʻydi. Tottenxem va Seltik kabi klublardagi faoliyati orqali tanilgan tajribali mutaxassis Ange Postecoglou Ar-Riyodga yetib keldi va jamoa boshqaruvini oʻz qoʻliga oldi. Ushbu tayinlov nafaqat klub, balki butun mintaqa futboli uchun katta ahamiyatga ega, chunki avstraliyalik murabbiy oʻzining hujumkor futbol falsafasi bilan tanilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 60 yoshli mutaxassis Jorge Jesus oʻrnini egalladi. Postecoglou Al-Nassr bilan ikki yillik shartnoma imzolagan boʻlib, u ushbu lavozim uchun kurashda Roberto Martinez kabi nufuzli nomzodlarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Murabbiyning asosiy vazifasi Cristiano Ronaldo boshchiligidagi yulduzli tarkib bilan chempionlik unvonini himoya qilish va Osiyo Chempionlar ligasida zafar quchishdan iborat.
Yangi chaqiruv va ambitsiyalarAnge Postecoglou oʻzining yangi faoliyati haqida gapirar ekan, faoliyati davomida doimo yangi muhit va qiyinchiliklarni izlaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Saudiya Arabistoni futboli soʻnggi yillarda ulkan oʻsishga erishdi va bu yerda raqobat darajasi kutilganidan ancha yuqori. Murabbiy oʻz ambitsiyalari klub maqsadlari bilan hamohang ekanidan mamnunligini bildirdi.
"Men butun faoliyatim davomida yangi chaqiruvlarni qabul qilishdan, turli odamlar bilan ishlashdan va shu orqali oʻsishdan zavqlanganman. Bu men uchun yangi mamlakat va yangi jamoada oʻzimni sinab koʻrish uchun yana bir imkoniyatdir. Saudiya ligasi soʻnggi yillarda juda oʻsdi, hozirda chempionlik uchun kurasha oladigan 5-6 ta kuchli klub bor", — deya qayd etdi avstraliyalik mutaxassis.
Cristiano Ronaldo bilan hamkorlikMuxlislar va mutaxassislar uchun eng qiziqarli jihatlardan biri — Postecoglou va besh karra "Oltin toʻp" sohibi Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi hamkorlikdir. Murabbiy Al-Awwal Park stadioniga yigʻiladigan ishqibozlar uchun koʻngilochar va hujumkor futbol namoyish etishga vaʼda berdi. Uning uslubi yuqori pressing va tezkor hujumlarga asoslangani inobatga olinsa, bu Ronaldoning samaradorligini yanada oshirishi mumkin.
Postecoglou oʻzidan oldin ishlagan Jorge Jesusning mehnatini yuqori baholadi. U klub yetti yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritganini eʼtirof etib, endigi maqsad jamoani keyingi bosqichga — xalqaro maydonlardagi ustunlikka olib chiqish ekanini aytdi. 2026-27 yilgi mavsum uchun rejalar hozirdanoq tuzila boshlangan.
Osiyo futboli bilan yaxshi tanish boʻlgan murabbiy mintaqadagi muvaffaqiyatlar osonlikcha qoʻlga kiritilmasligini yaxshi tushunadi. Uning tajribasi Al-Nassr uchun Chempionlar ligasi Elitasi kabi murakkab turnirlarda juda asqotishi kutilmoqda. Postecoglou har bir yangi mavsumni faoliyatidagi eng yaxshisi boʻlishi uchun boshlashini alohida taʼkidlab oʻtdi.
…