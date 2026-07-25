Anan Khalaili va Inter oʻrtasidagi transfer nega amalga oshmadi?

·47·Sport
Anan Khalaili va Inter oʻrtasidagi transfer nega amalga oshmadi?

Italiyaning amaldagi chempioni Inter tarkibiga qoʻshilishi kutilgan isroillik iqtidorli vinger Anan Khalaili transferi kutilmaganda bekor qilindi. Ikki klub oʻrtasida barcha kelishuvlar yakuniga yetgan va futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Milanga yetib kelgan bir paytda, kutilmagan byurokratik toʻsiq ushbu kelishuvga nuqta qoʻydi. Bu holat nafaqat klub rahbariyatini, balki futbolchining oʻzini ham hayratda qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Inter va Belgiyaning Union Saint-Gilloise klublari 25 million yevro hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga kelishuvga erishgan edi. Biroq Italiya Milliy olimpiya qoʻmitasi (CONI) futbolchiga mamlakatda professional sport bilan shugʻullanish uchun zarur boʻlgan ruxsatnomani (sporting eligibility) berishni rad etdi. Natijada, transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri barbod boʻldi.

Khalailining jismoniy holati va javobi

Muvaffaqiyatsiz transferdan soʻng Anan Khalaili oʻzining jismoniy holati borasidagi shubhalarga javob berdi. U oʻzini aʼlo darajada his qilayotganini va har qanday sinovga tayyorligini taʼkidladi. 2004-yilda tugʻilgan futbolchi soʻnggi yillarda juda katta hajmdagi oʻyin amaliyotiga ega boʻlganini alohida qayd etib oʻtdi.

"Men yana toʻliq kuch bilan mashgʻulotlarga qaytdim va kelajakdagi chaqiriqlarga tayyorman. Maydonda oʻzimni baxtli his qilyapman va doimo bor eʼtiborimni karyeramga qarataman. Oʻzimni sogʻlom va mukammal formada his qilyapman. Soʻnggi ikki mavsumda 99 ta oʻyinda maydonga tushdim va ularning aksariyatida 90 daqiqa harakat qildim. Men 100 foiz kuchimni berishga tayyorman", — deya taʼkidladi isroillik vinger.

Karyera yoʻli va statistik koʻrsatkichlar

Anan Khalaili professional karyerasini Maccabi Haifa klubida boshlagan boʻlib, 2024-yilning yozida 6,5 million yevro evaziga Belgiya chempionatiga koʻchib oʻtgan edi. Union Saint-Gilloise safida u oʻzini koʻrsata oldi va jami 99 ta uchrashuvda 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning oʻyin uslubi va tezkorligi koʻplab Yevropa grandlari eʼtiborini tortgan.

Eʼtiborlisi, Khalaili oʻtgan mavsumda Chempionlar ligasi doirasida Interga qarshi maydonga tushgan edi. Oʻshanda milanliklar 4:0 hisobida gʻalaba qozonishgan boʻlsa-da, vingerning harakatlari skautlarda ijobiy taassurot qoldirgan. Yevropaning eng nufuzli turnirida u 8 ta oʻyinda 3 ta gol urishga erishgan, jumladan, Atalanta bilan bahsdagi hal qiluvchi gol ham uning hisobiga yozilgan.

Hozirda Khalaili Isroil milliy terma jamoasining ham muhim aʼzosi hisoblanadi va oʻz mamlakati bosh jamoasi safida 16 ta uchrashuvda ishtirok etgan. Inter bilan bogʻliq muvaffaqiyatsizlikka qaramay, 20 yoshli futbolchi Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan biriga yoʻl olish niyatidan voz kechmagan.

InterTransferItaliyaFutbolAnan Khalaili
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi