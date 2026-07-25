Anan Khalaili va Inter oʻrtasidagi transfer nega amalga oshmadi?
Italiyaning amaldagi chempioni Inter tarkibiga qoʻshilishi kutilgan isroillik iqtidorli vinger Anan Khalaili transferi kutilmaganda bekor qilindi. Ikki klub oʻrtasida barcha kelishuvlar yakuniga yetgan va futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Milanga yetib kelgan bir paytda, kutilmagan byurokratik toʻsiq ushbu kelishuvga nuqta qoʻydi. Bu holat nafaqat klub rahbariyatini, balki futbolchining oʻzini ham hayratda qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Inter va Belgiyaning Union Saint-Gilloise klublari 25 million yevro hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga kelishuvga erishgan edi. Biroq Italiya Milliy olimpiya qoʻmitasi (CONI) futbolchiga mamlakatda professional sport bilan shugʻullanish uchun zarur boʻlgan ruxsatnomani (sporting eligibility) berishni rad etdi. Natijada, transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri barbod boʻldi.
Khalailining jismoniy holati va javobiMuvaffaqiyatsiz transferdan soʻng Anan Khalaili oʻzining jismoniy holati borasidagi shubhalarga javob berdi. U oʻzini aʼlo darajada his qilayotganini va har qanday sinovga tayyorligini taʼkidladi. 2004-yilda tugʻilgan futbolchi soʻnggi yillarda juda katta hajmdagi oʻyin amaliyotiga ega boʻlganini alohida qayd etib oʻtdi.
"Men yana toʻliq kuch bilan mashgʻulotlarga qaytdim va kelajakdagi chaqiriqlarga tayyorman. Maydonda oʻzimni baxtli his qilyapman va doimo bor eʼtiborimni karyeramga qarataman. Oʻzimni sogʻlom va mukammal formada his qilyapman. Soʻnggi ikki mavsumda 99 ta oʻyinda maydonga tushdim va ularning aksariyatida 90 daqiqa harakat qildim. Men 100 foiz kuchimni berishga tayyorman", — deya taʼkidladi isroillik vinger.
Karyera yoʻli va statistik koʻrsatkichlarAnan Khalaili professional karyerasini Maccabi Haifa klubida boshlagan boʻlib, 2024-yilning yozida 6,5 million yevro evaziga Belgiya chempionatiga koʻchib oʻtgan edi. Union Saint-Gilloise safida u oʻzini koʻrsata oldi va jami 99 ta uchrashuvda 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning oʻyin uslubi va tezkorligi koʻplab Yevropa grandlari eʼtiborini tortgan.
Eʼtiborlisi, Khalaili oʻtgan mavsumda Chempionlar ligasi doirasida Interga qarshi maydonga tushgan edi. Oʻshanda milanliklar 4:0 hisobida gʻalaba qozonishgan boʻlsa-da, vingerning harakatlari skautlarda ijobiy taassurot qoldirgan. Yevropaning eng nufuzli turnirida u 8 ta oʻyinda 3 ta gol urishga erishgan, jumladan, Atalanta bilan bahsdagi hal qiluvchi gol ham uning hisobiga yozilgan.
Hozirda Khalaili Isroil milliy terma jamoasining ham muhim aʼzosi hisoblanadi va oʻz mamlakati bosh jamoasi safida 16 ta uchrashuvda ishtirok etgan. Inter bilan bogʻliq muvaffaqiyatsizlikka qaramay, 20 yoshli futbolchi Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan biriga yoʻl olish niyatidan voz kechmagan.
…