«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)

·80·Sport
«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)

Abduqodir Husanovning 2031 yilgacha uzaytirilgan shartnomasi oddiy rag‘bat emas. «Manchester Siti» rahbariyati o‘zbekistonlik himoyachini yangi davrdagi muhim futbolchilardan biri sifatida ko‘rayotganini ochiq ko‘rsatdi.

Sport direktori Ugu Viananing bayonotida esa klub Husanovdan kelgusi yillarda aynan qanday natija kutayotgani ma’lum bo‘ldi. Eng muhimi, «Siti» uning hozirgi darajasini emas, hali to‘liq ochilmagan salohiyatini asosiy qadriyat deb hisoblamoqda.

2031 yilgacha mo‘ljallangan katta ishonch

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, 22 yoshli markaziy himoyachi 2031 yil yoziga qadar Manchesterda qoladi.

Asosiy ma’lumot

Holat

Futbolchi

Abduqodir Husanov

Yoshi

22 yosh

Pozitsiyasi

Markaziy himoyachi

«Siti»ga kelgan vaqti

2025 yil yanvar

Yangi shartnoma

2031 yil yozigacha

Jamoa bosh murabbiyi

Enso Mareska

Husanov Angliyaga kelganidan keyingi 18 oy davomida ishonch va mavqe jihatidan sezilarli o‘sdi. Klub uni 2025/26 yilgi mavsumda tarkibning eng ishonchli a’zolaridan biriga aylangan futbolchi sifatida ta’rifladi.

Vianani hayratga solgan asosiy jihat

Ugu Viana Husanovning Angliya futboliga moslashishi va qisqa vaqt ichidagi rivojidan klub juda mamnun ekanini ta’kidladi. Sport direktoriga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchida yuqori darajali markaziy himoyachi uchun zarur jismoniy va texnik sifatlar mujassam.

«Biroq bu faqat boshlanishi».

Viananing fikricha, Husanovning eng yaxshi futbol yillari hali oldinda. Klub uning tezligi, jismoniy kuchi, to‘p bilan muomalasi va himoyadagi imkoniyatlari kelajakda yanada yuqori darajaga chiqishiga ishonmoqda.

Sport direktori Husanov Enso Mareskaning uzoq muddatli rejalarida muhim o‘rin egallashi mumkinligini ham alohida qayd etdi. Bu baho yangi shartnoma faqat o‘tgan mavsum uchun mukofot emas, balki kelajakka kiritilgan katta sarmoya ekanini anglatadi.

Husanov bu ishonchga qanday erishdi?

O‘zbekistonlik himoyachi «Manchester Siti» safidagi dastlabki 47 uchrashuvida Premer-liganing e’tiborli yosh futbolchilaridan biriga aylandi. Uning yuqori tezligi va yakkakurashlardagi qat’iyati Manchester klubi muxlislari orasida ham alohida e’tirof etildi.

2025/26 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Husanov:

  • Premer-ligadagi so‘nggi 19 uchrashuvdan 16 tasida maydonga tushdi;

  • Mark Gexi bilan markaziy himoyada mustahkam juftlik hosil qildi;

  • Angliya kubogi va Liga kubogi finallarida muhim rol o‘ynadi;

  • klubning mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi uchun yakuniy uchlikka kirdi;

  • O‘zbekistonning tarixda ilk bor jahon chempionatiga chiqishiga hissa qo‘shdi.

Aynan mavsumning hal qiluvchi qismidagi barqaror o‘yinlar Husanovning klubdagi maqomini o‘zgartirdi. U endi faqat kelajak uchun olingan iqtidor emas, katta uchrashuvlarda ishonish mumkin bo‘lgan himoyachi sifatida qaralmoqda.

Husanov yangi vazifasini ochiq aytdi

Abduqodir Husanov yangi shartnomani o‘zi va oilasi uchun katta kun deb atadi. U Manchesterda o‘tkazgan har bir daqiqasidan zavq olganini, futbolchi sifatida o‘sib, ko‘plab yangi jihatlarni o‘rganayotganini ta’kidladi.

«Yangi vazifam — Enso Mareska va uning shtabida yaxshi taassurot qoldirish».

Himoyachi endi jamoa tarkibiga muntazam kirishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Shuningdek, u Angliya va Premer-ligaga moslashishida qo‘llab-quvvatlagan «Siti» muxlislariga minnatdorlik bildirdi.

Manchester klubida yangi davr boshlanmoqda. Enso Mareska Pep Gvardioladan keyin jamoa bosh murabbiyi etib tayinlandi va 2029 yilgacha shartnoma imzoladi. Demak, Husanov endi yangi murabbiyga o‘zini qaytadan isbotlashi kerak.

Bu shartnomaning asl ma’nosi nimada?

Yangi kelishuv Husanovning asosiy tarkibdagi o‘rni avtomatik ravishda kafolatlanganini anglatmaydi. «Manchester Siti» kabi klubda har bir mavsum va har bir uchrashuvda raqobat qaytadan boshlanadi.

Biroq 2031 yilgacha tuzilgan shartnoma uchta muhim signalni bermoqda:

  • klub Husanovni uzoq muddatli loyihaning bir qismi deb biladi;

  • rahbariyat uning rivojlanish sur’atidan qoniqqan;

  • Mareska davrida unga katta imkoniyat berilishi kutilmoqda.

Endi hal qiluvchi bosqich boshlanadi. Husanovning vazifasi katta shartnomani qo‘lga kiritish emas, ushbu ishonchni maydonda barqaror o‘yinlar bilan oqlashdan iborat. «Siti» uning kelajagiga ishondi — navbat futbolchining o‘zida.

Sizningcha, Abduqodir Husanov Enso Mareska davrida «Manchester Siti»ning doimiy asosiy himoyachisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da futbol muxlislari bilan ulashing.

Abdukodir KhusanovManchester CityHugo VianaEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi