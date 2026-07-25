«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)
Abduqodir Husanovning 2031 yilgacha uzaytirilgan shartnomasi oddiy rag‘bat emas. «Manchester Siti» rahbariyati o‘zbekistonlik himoyachini yangi davrdagi muhim futbolchilardan biri sifatida ko‘rayotganini ochiq ko‘rsatdi.
Sport direktori Ugu Viananing bayonotida esa klub Husanovdan kelgusi yillarda aynan qanday natija kutayotgani ma’lum bo‘ldi. Eng muhimi, «Siti» uning hozirgi darajasini emas, hali to‘liq ochilmagan salohiyatini asosiy qadriyat deb hisoblamoqda.
2031 yilgacha mo‘ljallangan katta ishonch
«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, 22 yoshli markaziy himoyachi 2031 yil yoziga qadar Manchesterda qoladi.
Asosiy ma’lumot
Holat
Futbolchi
Abduqodir Husanov
Yoshi
22 yosh
Pozitsiyasi
Markaziy himoyachi
«Siti»ga kelgan vaqti
2025 yil yanvar
Yangi shartnoma
2031 yil yozigacha
Jamoa bosh murabbiyi
Enso Mareska
Husanov Angliyaga kelganidan keyingi 18 oy davomida ishonch va mavqe jihatidan sezilarli o‘sdi. Klub uni 2025/26 yilgi mavsumda tarkibning eng ishonchli a’zolaridan biriga aylangan futbolchi sifatida ta’rifladi.
Vianani hayratga solgan asosiy jihat
Ugu Viana Husanovning Angliya futboliga moslashishi va qisqa vaqt ichidagi rivojidan klub juda mamnun ekanini ta’kidladi. Sport direktoriga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchida yuqori darajali markaziy himoyachi uchun zarur jismoniy va texnik sifatlar mujassam.
«Biroq bu faqat boshlanishi».
Viananing fikricha, Husanovning eng yaxshi futbol yillari hali oldinda. Klub uning tezligi, jismoniy kuchi, to‘p bilan muomalasi va himoyadagi imkoniyatlari kelajakda yanada yuqori darajaga chiqishiga ishonmoqda.
Sport direktori Husanov Enso Mareskaning uzoq muddatli rejalarida muhim o‘rin egallashi mumkinligini ham alohida qayd etdi. Bu baho yangi shartnoma faqat o‘tgan mavsum uchun mukofot emas, balki kelajakka kiritilgan katta sarmoya ekanini anglatadi.
Husanov bu ishonchga qanday erishdi?
O‘zbekistonlik himoyachi «Manchester Siti» safidagi dastlabki 47 uchrashuvida Premer-liganing e’tiborli yosh futbolchilaridan biriga aylandi. Uning yuqori tezligi va yakkakurashlardagi qat’iyati Manchester klubi muxlislari orasida ham alohida e’tirof etildi.
2025/26 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Husanov:
Premer-ligadagi so‘nggi 19 uchrashuvdan 16 tasida maydonga tushdi;
Mark Gexi bilan markaziy himoyada mustahkam juftlik hosil qildi;
Angliya kubogi va Liga kubogi finallarida muhim rol o‘ynadi;
klubning mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi uchun yakuniy uchlikka kirdi;
O‘zbekistonning tarixda ilk bor jahon chempionatiga chiqishiga hissa qo‘shdi.
Aynan mavsumning hal qiluvchi qismidagi barqaror o‘yinlar Husanovning klubdagi maqomini o‘zgartirdi. U endi faqat kelajak uchun olingan iqtidor emas, katta uchrashuvlarda ishonish mumkin bo‘lgan himoyachi sifatida qaralmoqda.
Husanov yangi vazifasini ochiq aytdi
Abduqodir Husanov yangi shartnomani o‘zi va oilasi uchun katta kun deb atadi. U Manchesterda o‘tkazgan har bir daqiqasidan zavq olganini, futbolchi sifatida o‘sib, ko‘plab yangi jihatlarni o‘rganayotganini ta’kidladi.
«Yangi vazifam — Enso Mareska va uning shtabida yaxshi taassurot qoldirish».
Himoyachi endi jamoa tarkibiga muntazam kirishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Shuningdek, u Angliya va Premer-ligaga moslashishida qo‘llab-quvvatlagan «Siti» muxlislariga minnatdorlik bildirdi.
Manchester klubida yangi davr boshlanmoqda. Enso Mareska Pep Gvardioladan keyin jamoa bosh murabbiyi etib tayinlandi va 2029 yilgacha shartnoma imzoladi. Demak, Husanov endi yangi murabbiyga o‘zini qaytadan isbotlashi kerak.
Bu shartnomaning asl ma’nosi nimada?
Yangi kelishuv Husanovning asosiy tarkibdagi o‘rni avtomatik ravishda kafolatlanganini anglatmaydi. «Manchester Siti» kabi klubda har bir mavsum va har bir uchrashuvda raqobat qaytadan boshlanadi.
Biroq 2031 yilgacha tuzilgan shartnoma uchta muhim signalni bermoqda:
klub Husanovni uzoq muddatli loyihaning bir qismi deb biladi;
rahbariyat uning rivojlanish sur’atidan qoniqqan;
Mareska davrida unga katta imkoniyat berilishi kutilmoqda.
Endi hal qiluvchi bosqich boshlanadi. Husanovning vazifasi katta shartnomani qo‘lga kiritish emas, ushbu ishonchni maydonda barqaror o‘yinlar bilan oqlashdan iborat. «Siti» uning kelajagiga ishondi — navbat futbolchining o‘zida.
Sizningcha, Abduqodir Husanov Enso Mareska davrida «Manchester Siti»ning doimiy asosiy himoyachisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da futbol muxlislari bilan ulashing.
…