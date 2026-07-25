Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydi

·213·Madaniyat
Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydi

Turk shou-biznesida yana bir yangi sevgi hikoyasi muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. OAV xabarlariga ko‘ra, aktrisa Afra Sarachog‘lu muvaffaqiyatli tadbirkor Poyraz Yosmaog‘lu bilan munosabatlarni boshlagan bo‘lishi mumkin.

Juftlik ilk bor Yevropa safari davomida Kopengagen va Madrid ko‘chalarida birga sayr qilayotgani, qo‘l ushlashib yurgani tasvirlarga muhrlangandi. Istanbulga qaytgach esa paparatsilar ularni Bebek tumanida yana birga ko‘rishgan.

Afra Sarachog‘lu munosabatlari haqida hozircha rasmiy bayonot bermagan. Biroq uning jurnalistlar qarshisida qo‘li bilan kamon va o‘q ishorasini ko‘rsatgani muxlislar tomonidan o‘ziga xos ishora sifatida talqin qilinmoqda.

Bundan tashqari, oradan ko‘p o‘tmay Poyraz Yosmaog‘luning aktrisani kechasi uyigacha kuzatib qo‘ygani ham kameralar nigohidan chetda qolmadi. Shu sababli turk matbuoti va muxlislar Afra Sarachog‘lu hayotida yangi sevgi sahifasi ochilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Kechqurun ko‘chada bir yigit va yuzini yopib olgan qiz birga ketmoqda.
Afra SarachoğluPoyraz YosmaoğluKopengagenMadridIstanbul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Bugun, 20:26Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiBugun, 19:49Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Bugun, 18:37Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Bugun, 16:07Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Bugun, 15:58Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaXivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)