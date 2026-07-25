Abdukodir Khusanov Manchester Siti bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzoladi

·73·Sport
Abdukodir Khusanov Manchester Siti bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzoladi

Angliya va Yevropa futbolining yetakchi klublaridan biri Manchester Siti oʻzbekistonlik isteʼdodli himoyachi Abdukodir Khusanov bilan hamkorlikni uzoq muddatga uzaytirdi. 22 yoshli markaziy himoyachi klub bilan 2031-yilga qadar amal qiladigan yangi shartnomaga imzo chekdi. Kelishuvda, shuningdek, muddatni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Bu qadam klub rahbariyatining yosh futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Khusanov 2025-yilning yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan 33,5 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. Dastlabki oʻyinlarda, xususan, Chelsi jamoasiga qarshi debyutida biroz qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, u tezda oʻzini tiklab oldi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, "shaharliklar" mudofaasining ajralmas qismiga aylandi.

Enzo Maresca davridagi yangi vazifalar

Manchester Siti boshqaruviga Enzo Maresca kelishi bilan Khusanovning jamoadagi oʻrni yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Futbolchi yangi murabbiy qoʻl ostida oʻz mahoratini oshirishga tayyorligini bildirdi. U oʻtgan mavsumda nafaqat klub miqyosida, balki Oʻzbekiston milliy terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ham ishonchli oʻyin koʻrsatib, xalqaro tajriba toʻpladi.

"Manchesterda oʻtkazgan har bir daqiqamdan zavq olyapman. Bu yerda futbolchi sifatida oʻsayotganimni va koʻp narsa oʻrganayotganimni his qilyapman," — dedi Abdukodir Khusanov klub rasmiy saytiga bergan intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, endigi asosiy maqsad Enzo Maresca va uning shtabida ijobiy taassurot qoldirib, asosiy tarkibdagi oʻrnini kafolatlashdir.

Khusanovning oʻtgan mavsumdagi natijalari haqiqatdan ham tahsinga loyiq. U Uembli stadionida oʻtgan Angliya kubogi va Karabao kubogi finallarida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Shuningdek, Chempionlar ligasi doirasida Real Madrid klubiga qarshi kechgan bahsda koʻrsatgan oʻyini mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Bu kabi yirik oʻyinlardagi barqarorlik uning yangi shartnoma bilan taqdirlanishiga asosiy sabab boʻldi.

Kelajakdagi yetakchi himoyachi

Klubni tajribali himoyachilar John Stones va Nathan Ake tark etganidan soʻng, Khusanovning roli yanada ortishi shubhasiz. Manchester Siti futbol direktori Hugo Viana futbolchining rivojlanishidan mamnun ekanini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, Abdukodir Angliyaga kelganidan beri oʻz ustida tinimsiz ishlab, jismoniy va texnik jihatdan dunyo darajasidagi himoyachiga xos xislatlarni namoyon etmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu shartnoma Khusanovning 2029-yilda yakunlanishi kerak boʻlgan avvalgi kelishuvini almashtirdi. Endilikda oʻzbekistonlik futbolchi jamoaning uzoq muddatli loyihasining muhim boʻlagi sifatida qaralmoqda. Uning transfer qiymati va koʻrsatayotgan oʻyin saviyasi Oʻzbekiston futboli tarixida yangi sahifa ochmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Abdukodir Khusanovning Manchester Siti kabi grand jamoada uzoq muddat qolishi nafaqat futbolchining shaxsiy yutugʻi, balki butun mintaqa futboli uchun katta eʼtirofdir. Kelgusi mavsumlarda uning jamoa himoya qoʻrgʻonida qanday yetakchilik qilishini kuzatish barcha oʻzbekistonlik ishqibozlar uchun qiziqarli boʻlishi aniq.

Abdukodir KhusanovManchester SitiTransferAngliya Premer-ligasiOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?Bugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi