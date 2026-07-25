Abdukodir Khusanov Manchester Siti bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzoladi
Angliya va Yevropa futbolining yetakchi klublaridan biri Manchester Siti oʻzbekistonlik isteʼdodli himoyachi Abdukodir Khusanov bilan hamkorlikni uzoq muddatga uzaytirdi. 22 yoshli markaziy himoyachi klub bilan 2031-yilga qadar amal qiladigan yangi shartnomaga imzo chekdi. Kelishuvda, shuningdek, muddatni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Bu qadam klub rahbariyatining yosh futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Khusanov 2025-yilning yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan 33,5 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. Dastlabki oʻyinlarda, xususan, Chelsi jamoasiga qarshi debyutida biroz qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, u tezda oʻzini tiklab oldi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, "shaharliklar" mudofaasining ajralmas qismiga aylandi.
Enzo Maresca davridagi yangi vazifalarManchester Siti boshqaruviga Enzo Maresca kelishi bilan Khusanovning jamoadagi oʻrni yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Futbolchi yangi murabbiy qoʻl ostida oʻz mahoratini oshirishga tayyorligini bildirdi. U oʻtgan mavsumda nafaqat klub miqyosida, balki Oʻzbekiston milliy terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ham ishonchli oʻyin koʻrsatib, xalqaro tajriba toʻpladi.
"Manchesterda oʻtkazgan har bir daqiqamdan zavq olyapman. Bu yerda futbolchi sifatida oʻsayotganimni va koʻp narsa oʻrganayotganimni his qilyapman," — dedi Abdukodir Khusanov klub rasmiy saytiga bergan intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, endigi asosiy maqsad Enzo Maresca va uning shtabida ijobiy taassurot qoldirib, asosiy tarkibdagi oʻrnini kafolatlashdir.
Khusanovning oʻtgan mavsumdagi natijalari haqiqatdan ham tahsinga loyiq. U Uembli stadionida oʻtgan Angliya kubogi va Karabao kubogi finallarida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Shuningdek, Chempionlar ligasi doirasida Real Madrid klubiga qarshi kechgan bahsda koʻrsatgan oʻyini mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Bu kabi yirik oʻyinlardagi barqarorlik uning yangi shartnoma bilan taqdirlanishiga asosiy sabab boʻldi.
Kelajakdagi yetakchi himoyachiKlubni tajribali himoyachilar John Stones va Nathan Ake tark etganidan soʻng, Khusanovning roli yanada ortishi shubhasiz. Manchester Siti futbol direktori Hugo Viana futbolchining rivojlanishidan mamnun ekanini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, Abdukodir Angliyaga kelganidan beri oʻz ustida tinimsiz ishlab, jismoniy va texnik jihatdan dunyo darajasidagi himoyachiga xos xislatlarni namoyon etmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu shartnoma Khusanovning 2029-yilda yakunlanishi kerak boʻlgan avvalgi kelishuvini almashtirdi. Endilikda oʻzbekistonlik futbolchi jamoaning uzoq muddatli loyihasining muhim boʻlagi sifatida qaralmoqda. Uning transfer qiymati va koʻrsatayotgan oʻyin saviyasi Oʻzbekiston futboli tarixida yangi sahifa ochmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Abdukodir Khusanovning Manchester Siti kabi grand jamoada uzoq muddat qolishi nafaqat futbolchining shaxsiy yutugʻi, balki butun mintaqa futboli uchun katta eʼtirofdir. Kelgusi mavsumlarda uning jamoa himoya qoʻrgʻonida qanday yetakchilik qilishini kuzatish barcha oʻzbekistonlik ishqibozlar uchun qiziqarli boʻlishi aniq.
…