Ferran Torres PSJga oʻtadimi? Barselona oʻz yulduziga yakuniy muddat belgiladi
Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionati finalida gʻalaba golini urib, haqiqiy qahramonga aylangan Ferran Torresning kelajagi hal boʻlish arafasida. Barselona rahbariyati futbolchining keyingi faoliyati boʻyicha aniq qaror qabul qilishi uchun unga bir hafta muddat berdi. Ayni damda Pari Sen-Jermen klubi ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va ispaniyalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubi rahbariyati va futbolchi oʻrtasida kelasi haftada yuzma-yuz uchrashuv boʻlib oʻtadi. Argentina bilan kechgan dramatik finaldan soʻng Ibizada hordiq chiqarayotgan 26 yoshli hujumchi oʻzining kelajagi borasida klubga aniq javob berishi shart. Barselona rahbari Joan Laporta futbolchi bilan shaxsan gaplashib, uning rejalarini bilib olmoqchi.
Luis Enrique va Ferran Torres ittifoqiParijliklar ustozi Luis Enrique oʻz vaqtida Ispaniya terma jamoasida birga ishlagan shogirdini oʻz jamoasida koʻrishni juda istamoqda. Foot01 xabariga koʻra, Pari Sen-Jermen Ferran Torres uchun 35 million yevro toʻlashga tayyor. Ispaniyadagi manbalar futbolchi va Parij klubi oʻrtasida ogʻzaki kelishuvga erishilgani haqida ham xabar bermoqda.
Barselona va Pari Sen-Jermen oʻrtasidagi munosabatlar ancha sovuq ekanligi barchaga maʼlum. Shu sababli kataloniyaliklar oʻzining asosiy yulduzlaridan birini toʻgʻridan-toʻgʻri raqibga boy berishni istamayapti. Biroq, shartnoma muddati bilan bogʻliq vaziyat klubni qiyin ahvolga solib qoʻygan.
Hozirda Torresning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, u amalda shartnomasining soʻnggi bosqichiga kirib bormoqda. Klub unga yangi bitim taklif qilgan, ammo futbolchi hozircha bu taklifga ijobiy javob bergani yoʻq. Agar Ferran yangi shartnomani rad etsa, Barselona uni shu yozda sotib yuborishga majbur boʻladi.
Boshqa daʼvogarlar va yakuniy qarorGarchi poygada Pari Sen-Jermen yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, futbolchiga boʻlgan qiziqish faqat Fransiya bilan cheklanib qolmayapti. Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, unga quyidagi jamoalar ham qiziqish bildirmoqda:
- Atletiko Madrid;
- Angliya Premer-ligasining nomini oshkor qilmagan klubi;
- Italiyaning bir qator yetakchi jamoalari.
…