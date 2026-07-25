Ferran Torres PSJga oʻtadimi? Barselona oʻz yulduziga yakuniy muddat belgiladi

·52·Sport
Ferran Torres PSJga oʻtadimi? Barselona oʻz yulduziga yakuniy muddat belgiladi

Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionati finalida gʻalaba golini urib, haqiqiy qahramonga aylangan Ferran Torresning kelajagi hal boʻlish arafasida. Barselona rahbariyati futbolchining keyingi faoliyati boʻyicha aniq qaror qabul qilishi uchun unga bir hafta muddat berdi. Ayni damda Pari Sen-Jermen klubi ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va ispaniyalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubi rahbariyati va futbolchi oʻrtasida kelasi haftada yuzma-yuz uchrashuv boʻlib oʻtadi. Argentina bilan kechgan dramatik finaldan soʻng Ibizada hordiq chiqarayotgan 26 yoshli hujumchi oʻzining kelajagi borasida klubga aniq javob berishi shart. Barselona rahbari Joan Laporta futbolchi bilan shaxsan gaplashib, uning rejalarini bilib olmoqchi.

Luis Enrique va Ferran Torres ittifoqi

Parijliklar ustozi Luis Enrique oʻz vaqtida Ispaniya terma jamoasida birga ishlagan shogirdini oʻz jamoasida koʻrishni juda istamoqda. Foot01 xabariga koʻra, Pari Sen-Jermen Ferran Torres uchun 35 million yevro toʻlashga tayyor. Ispaniyadagi manbalar futbolchi va Parij klubi oʻrtasida ogʻzaki kelishuvga erishilgani haqida ham xabar bermoqda.

Barselona va Pari Sen-Jermen oʻrtasidagi munosabatlar ancha sovuq ekanligi barchaga maʼlum. Shu sababli kataloniyaliklar oʻzining asosiy yulduzlaridan birini toʻgʻridan-toʻgʻri raqibga boy berishni istamayapti. Biroq, shartnoma muddati bilan bogʻliq vaziyat klubni qiyin ahvolga solib qoʻygan.

Hozirda Torresning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, u amalda shartnomasining soʻnggi bosqichiga kirib bormoqda. Klub unga yangi bitim taklif qilgan, ammo futbolchi hozircha bu taklifga ijobiy javob bergani yoʻq. Agar Ferran yangi shartnomani rad etsa, Barselona uni shu yozda sotib yuborishga majbur boʻladi.

Boshqa daʼvogarlar va yakuniy qaror

Garchi poygada Pari Sen-Jermen yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, futbolchiga boʻlgan qiziqish faqat Fransiya bilan cheklanib qolmayapti. Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, unga quyidagi jamoalar ham qiziqish bildirmoqda:

  • Atletiko Madrid;
  • Angliya Premer-ligasining nomini oshkor qilmagan klubi;
  • Italiyaning bir qator yetakchi jamoalari.
Barselona uchun vaqt gʻanimat. Transfer oynasi yopilishiga oz qolayotgan bir paytda, klub rahbariyati 1-avgustga qadar barcha masalaga nuqta qoʻymoqchi. Agar Ferran Torres yangi shartnomani imzolamasa, u transfer bozoriga chiqariladi va eng yaxshi taklif bergan jamoaga sotiladi. Klub oʻz qahramonini kelasi yili tekinga qoʻyib yuborishni mutlaqo istamaydi.

BarselonaPari Sen-JermenFerran TorresTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi