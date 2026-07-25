Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)
Hayvonot bog‘ida tasvirga olingan yoqimtoy panda qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi. Videoda u o‘z boquvchisining harakatlarini diqqat bilan kuzatib, ularni birma-bir takrorlashga urinayotgani aks etgan.
Panda boquvchisi qanday harakat qilsa, ortidan xuddi shunday qilishga intiladi. Uning jiddiy qiyofada taqlid qilishi tomoshabinlarni ham hayratga soldi, ham kuldirdi.
Video qisqa fursatda millionlab marta tomosha qilinib, foydalanuvchilardan ko‘plab iliq izohlar oldi. Ayrimlar pandani “eng yoqimtoy yordamchi” deb atagan bo‘lsa, boshqalar uning kuzatuvchanligi va tez o‘rganish qobiliyatiga e’tibor qaratdi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, pandalar atrofdagi hodisalarni kuzatishi va ayrim harakatlarni takrorlashga urinishi mumkin. Ammo bu lavhadagi holatning aynan ongli taqlid ekani tasdiqlanmagan.
…