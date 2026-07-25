Ota chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida ota yangi tug‘ilgan farzandini tug‘ruqxonadan o‘zgacha tarzda olib chiqdi. U buning uchun furani bayramona bezatib, ushbu quvonchli lahzani yaqinlari bilan birga nishonladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bezatilgan yuk mashinasi tug‘ruqxona oldiga kelgani aks etgan. Ushbu noodatiy voqea ko‘plab internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortib, izohlarda yosh oilaga samimiy tabrik va ezgu tilaklar yo‘llashmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…