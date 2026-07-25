Ugreen yangi avlod GaN-quvvatlagichini taqdim etdi: 100 W quvvat va ixcham korpus
Elektronika aksessuarlari ishlab chiqarishda jahonning yetakchi brendlaridan biri sanalgan Ugreen kompaniyasi oʻzining yangi, yuqori samaradorlikka ega X876 tarmoq adapterini namoyish etdi. Nitrid galliy (GaN) texnologiyasi asosida yaratilgan ushbu qurilma nafaqat oʻta yuqori quvvati, balki hamyonbop narxi va ixcham oʻlchamlari bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi adapter Xitoy bozorida 189 yuan (taxminan 28 AQSH dollari) qiymatida sotuvga chiqdi. Bunday narx segmentida 100 W quvvatga ega va zamonaviy GaN yarimoʻtkazgichlaridan foydalanilgan quvvatlagichni topish ancha mushkul. Bu esa Ugreen brendining bozordagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va interfeyslarUgreen X876 modeli jami uchta port bilan jihozlangan: ikkita USB-C va bitta USB-A. Agar foydalanuvchi faqat bitta USB-C portidan foydalansa, maksimal chiqish quvvati 100 Wga yetadi. Bu koʻrsatkich nafaqat zamonaviy smartfon va planshetlarni, balki Apple MacBook Pro yoki boshqa kuchli noutbuklarni ham toʻliq quvvatlantirish uchun yetarlidir.
USB-A portining maksimal quvvati 22,5 Wni tashkil etadi. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u bir vaqtning oʻzida uchta gadjetni quvvatlay oladi. Bunday holatda asosiy USB-C porti 80 W quvvatni saqlab qoladi, qolgan ikkita port esa 15 Wdan quvvat ulashadi. Bu esa noutbukda ishlayotgan holda smartfon va quloqchinlarni ham parallel ravishda zaryadlash imkonini beradi.
Xavfsizlik va standartlarYangi adapter zamonaviy tezkor quvvatlash protokollarining deyarli barchasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ular orasida quyidagilar mavjud:
- USB Power Delivery 3.0
- PPS (Programmable Power Supply)
- Qualcomm Quick Charge 3.0
- Samsung AFC va Huawei FCP
Adapter dizayni ham eʼtiborga loyiq. Uning oʻlchamlari 90,2 x 55,6 x 18,2 mm boʻlib, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 178 grammga teng. Shuningdek, qurilma yigʻiluvchi tarmoq vilkasiga ega, bu esa uni sayohatlar va xizmat safarlarida olib yurish uchun juda qulay qiladi. GaN texnologiyasi tufayli qurilma uzoq vaqt ishlaganda ham qizib ketmaydi va yuqori energiya samaradorligini saqlab qoladi.
…