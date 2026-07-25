Ugreen yangi avlod GaN-quvvatlagichini taqdim etdi: 100 W quvvat va ixcham korpus

·42·Texno
Ugreen yangi avlod GaN-quvvatlagichini taqdim etdi: 100 W quvvat va ixcham korpus

Elektronika aksessuarlari ishlab chiqarishda jahonning yetakchi brendlaridan biri sanalgan Ugreen kompaniyasi oʻzining yangi, yuqori samaradorlikka ega X876 tarmoq adapterini namoyish etdi. Nitrid galliy (GaN) texnologiyasi asosida yaratilgan ushbu qurilma nafaqat oʻta yuqori quvvati, balki hamyonbop narxi va ixcham oʻlchamlari bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi adapter Xitoy bozorida 189 yuan (taxminan 28 AQSH dollari) qiymatida sotuvga chiqdi. Bunday narx segmentida 100 W quvvatga ega va zamonaviy GaN yarimoʻtkazgichlaridan foydalanilgan quvvatlagichni topish ancha mushkul. Bu esa Ugreen brendining bozordagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va interfeyslar

Ugreen X876 modeli jami uchta port bilan jihozlangan: ikkita USB-C va bitta USB-A. Agar foydalanuvchi faqat bitta USB-C portidan foydalansa, maksimal chiqish quvvati 100 Wga yetadi. Bu koʻrsatkich nafaqat zamonaviy smartfon va planshetlarni, balki Apple MacBook Pro yoki boshqa kuchli noutbuklarni ham toʻliq quvvatlantirish uchun yetarlidir.

USB-A portining maksimal quvvati 22,5 Wni tashkil etadi. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u bir vaqtning oʻzida uchta gadjetni quvvatlay oladi. Bunday holatda asosiy USB-C porti 80 W quvvatni saqlab qoladi, qolgan ikkita port esa 15 Wdan quvvat ulashadi. Bu esa noutbukda ishlayotgan holda smartfon va quloqchinlarni ham parallel ravishda zaryadlash imkonini beradi.

Xavfsizlik va standartlar

Yangi adapter zamonaviy tezkor quvvatlash protokollarining deyarli barchasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ular orasida quyidagilar mavjud:

  • USB Power Delivery 3.0
  • PPS (Programmable Power Supply)
  • Qualcomm Quick Charge 3.0
  • Samsung AFC va Huawei FCP
Ushbu standartlarning mavjudligi qurilmani turli brenddagi gadjetlar bilan universal ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekiston bozorida Samsung va iPhone foydalanuvchilari koʻpligini hisobga olsak, bitta adapter bilan barcha qurilmalarni xavfsiz quvvatlash imkoniyati mahalliy isteʼmolchilar uchun ham juda qulaydir.

Adapter dizayni ham eʼtiborga loyiq. Uning oʻlchamlari 90,2 x 55,6 x 18,2 mm boʻlib, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 178 grammga teng. Shuningdek, qurilma yigʻiluvchi tarmoq vilkasiga ega, bu esa uni sayohatlar va xizmat safarlarida olib yurish uchun juda qulay qiladi. GaN texnologiyasi tufayli qurilma uzoq vaqt ishlaganda ham qizib ketmaydi va yuqori energiya samaradorligini saqlab qoladi.

UgreenGaNTexnologiyaQuvvatlagichGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob