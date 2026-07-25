“Oʻlik internet” nazariyasi haqiqatga aylandi: Botlar trafigi odamlardan oʻzib ketdi

·52·Texno
“Oʻlik internet” nazariyasi haqiqatga aylandi: Botlar trafigi odamlardan oʻzib ketdi

Internet olamida uzoq vaqtdan beri muhokama qilib kelinayotgan “oʻlik internet” nazariyasi endilikda shunchaki taxmin emas, balki raqamlar bilan tasdiqlangan haqiqatga aylandi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, jahon tarmogʻidagi umumiy trafikning asosiy qismini endi insonlar emas, balki avtomatlashtirilgan dasturlar — botlar tashkil etmoqda. Bu holat raqamli iqtisodiyot va xavfsizlik tizimlari uchun jiddiy chaqiriq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Cloudflare kompaniyasi taqdim etgan hisobotga koʻra, iyun oyi yakunlariga koʻra veb-sahifalarga qilingan barcha murojaatlarning qariyb 58 foizi botlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Bu koʻrsatkich internet tarixida ilk bor insonlar faolligidan oʻzib ketdi. Avvalroq Cloudflare rahbari Matthew Prince bunday holat faqat 2027-yilga borib yuz berishini taxmin qilgan edi, biroq sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi bu jarayonni bir necha yilga tezlashtirib yubordi.

Sunʼiy intellekt agentlarining keskin oʻsishi

Human Security kompaniyasi ekspertlari soʻnggi bir yil ichida mustaqil ravishda havolalar boʻyicha oʻtishga, shakllarni toʻldirishga va foydalanuvchi nomidan harakat qilishga qodir AI-agentlar faolligi 8000 foizga oshganini qayd etishdi. Thales hisobotida esa 2025-yilga kelib botlar trafigi 53 foizni tashkil etishi prognoz qilingan edi, ammo amalda bu koʻrsatkichlar allaqachon ortda qoldirildi. Eng achinarlisi, ushbu avtomatlashtirilgan faollikning qariyb 40 foizi zararli xarakterga ega.

Ushbu tendensiya yirik moliyaviy va texnologik platformalarda yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Masalan, Stripe toʻlov tizimining dasturiy interfeysiga (API) boʻlayotgan murojaatlarning 70 foizi dasturiy agentlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Alpaca platformasida esa botlar ulushi bor-yoʻgʻi bir chorak ichida 10 foizdan 30 foizgacha koʻtarilgan. Bu internetning ishlash tamoyillari tubdan oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Anʼanaviy himoya tizimlari ojiz qolmoqda

Hozirgi kunda biz oʻrgangan CAPTCHA kabi himoya usullari zamonaviy AI-agentlarni insonlardan ajratishda tobora ojiz boʻlib bormoqda. Shu sababli Cloudflare foydalanuvchining alohida harakatlarini emas, balki butun seansni tahlil qiluvchi Precursor tizimini taqdim etdi. Mutaxassislarning fikricha, mavjud tizimlar oddiy foydalanuvchilarning 7-15 foizini xatolik bilan bot deb tasniflamoqda, koʻplab aqlli botlar esa filtrdan osongina oʻtib ketmoqda.

Vaziyatni tartibga solish uchun Google, Microsoft, Mozilla va Cloudflare kabi gigantlar PACT deb nomlangan yangi protokol ustida ish boshlashdi. Ushbu texnologiya tashrif buyuruvchining shaxsini oshkor qilmagan holda, uning haqiqatan ham inson ekanligini tasdiqlash imkonini beradi. Bu reklama modeliga asoslangan va real foydalanuvchilar xatti-harakatini tahlil qiluvchi hozirgi internet ekotizimi uchun hayot-mamot masalasidir.

Kelajakda bu jarayon yanada kengayishi kutilmoqda. PitchBook tahliliga koʻra, hozirda AI-agentlar oʻzlari bajarishi mumkin boʻlgan potensial ish hajmining atigi 1 foizini qamrab olgan. Bu degani, yaqin yillarda internetdagi inson ulushi yanada kamayib boradi. Shuni hisobga olgan holda, Cloudflare sentyabr oyidan boshlab maʼlumot yigʻuvchi AI-kroulerlar kontentdan foydalangani uchun nashriyotlarga haq toʻlashi kerakligini eʼlon qildi.

InternetSunʼiy IntellektCloudflareTexnologiyaBotlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob