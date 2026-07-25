Starship parvozi 150 soniyada: SpaceX koinot kemasining tarixiy muvaffaqiyati videoda

·49·Texno
Starship parvozi 150 soniyada: SpaceX koinot kemasining tarixiy muvaffaqiyati videoda

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri — Starship kemasining Flight 13 sinov parvozini yakunladi. 2026-yilning 25-iyul kuni amalga oshirilgan ushbu missiya koinot kemasining butunligini saqlab qolgan holda okeanga qoʻngani bilan tarixda qoldi. Endilikda tarmoqlarda ushbu 65 daqiqalik murakkab jarayonni bor-yoʻgʻi 150 soniyaga sigʻdirgan maxsus videolavha eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tezlashtirilgan videoda kemaning Boka-Chika poligonidan koʻtarilishidan tortib, Hind okeaniga yumshoq qoʻnishigacha boʻlgan barcha bosqichlar aks etgan. Kema bortidagi kameralar orqali olingan tasvirlar tomoshabinga raketaning atmosferadan chiqishi, dvigatellarning ishlash jarayoni va fazodagi Ship 40 kemasining holatini yaqindan koʻrish imkonini beradi.

Plazma olovi va texnologik yutuqlar

Videoning eng hayajonli qismlaridan biri — Starship kemasining atmosferaning zich qatlamlariga qayta kirish jarayonidir. Unda kemaning issiqlik himoyasi qatlami qizigan plazma bosimiga qanday dosh berayotganini kuzatish mumkin. Avvalgi sinovlardan farqli oʻlaroq, bu safar kema oʻz yaxlitligini toʻliq saqlab qoldi va belgilangan nuqtaga muvaffaqiyatli yetib bordi.

Ilon Mask Starship loyihasi uchun tanlangan zanglamaydigan poʻlat korpus va yangilangan issiqlik qalqoni oʻzini toʻliq oqlaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kemaning holati qoʻngandan soʻng ham "ajoyib" boʻlib qolgan. Bu esa kelajakda Starship kemalaridan koʻp marotaba foydalanish imkoniyatini yanada oshiradi.

Kelajak sari qadam

Mazkur sinov parvozi nafaqat kema konstruksiyasini, balki SpaceX kompaniyasining boshqa loyihalarini ham takomillashtirishga xizmat qiladi. Xususan, kompaniya muhandisi Maykl Nikolls hozirda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining yangi avlodi ustida ish olib borilayotganini va 20 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat guruh muvaffaqiyatli tekshiruvdan oʻtganini maʼlum qildi.

Starship loyihasining asosiy maqsadi — insoniyatni Marsga yetkazish va Oyda doimiy bazalar qurishdir. Flight 13 missiyasining muvaffaqiyati ushbu ulkan maqsadlarga erishish vaqtini sezilarli darajada yaqinlashtirdi. Endilikda mutaxassislar navbatdagi parvozlarda kemani quruqlikka, aniqrogʻi maxsus "Mechazilla" minorasiga qoʻndirish ustida ish olib borishmoqda.

SpaceXStarshipElon MuskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob