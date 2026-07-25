Starship parvozi 150 soniyada: SpaceX koinot kemasining tarixiy muvaffaqiyati videoda
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri — Starship kemasining Flight 13 sinov parvozini yakunladi. 2026-yilning 25-iyul kuni amalga oshirilgan ushbu missiya koinot kemasining butunligini saqlab qolgan holda okeanga qoʻngani bilan tarixda qoldi. Endilikda tarmoqlarda ushbu 65 daqiqalik murakkab jarayonni bor-yoʻgʻi 150 soniyaga sigʻdirgan maxsus videolavha eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tezlashtirilgan videoda kemaning Boka-Chika poligonidan koʻtarilishidan tortib, Hind okeaniga yumshoq qoʻnishigacha boʻlgan barcha bosqichlar aks etgan. Kema bortidagi kameralar orqali olingan tasvirlar tomoshabinga raketaning atmosferadan chiqishi, dvigatellarning ishlash jarayoni va fazodagi Ship 40 kemasining holatini yaqindan koʻrish imkonini beradi.
Plazma olovi va texnologik yutuqlarVideoning eng hayajonli qismlaridan biri — Starship kemasining atmosferaning zich qatlamlariga qayta kirish jarayonidir. Unda kemaning issiqlik himoyasi qatlami qizigan plazma bosimiga qanday dosh berayotganini kuzatish mumkin. Avvalgi sinovlardan farqli oʻlaroq, bu safar kema oʻz yaxlitligini toʻliq saqlab qoldi va belgilangan nuqtaga muvaffaqiyatli yetib bordi.
Ilon Mask Starship loyihasi uchun tanlangan zanglamaydigan poʻlat korpus va yangilangan issiqlik qalqoni oʻzini toʻliq oqlaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kemaning holati qoʻngandan soʻng ham "ajoyib" boʻlib qolgan. Bu esa kelajakda Starship kemalaridan koʻp marotaba foydalanish imkoniyatini yanada oshiradi.
Kelajak sari qadamMazkur sinov parvozi nafaqat kema konstruksiyasini, balki SpaceX kompaniyasining boshqa loyihalarini ham takomillashtirishga xizmat qiladi. Xususan, kompaniya muhandisi Maykl Nikolls hozirda Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining yangi avlodi ustida ish olib borilayotganini va 20 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat guruh muvaffaqiyatli tekshiruvdan oʻtganini maʼlum qildi.
Starship loyihasining asosiy maqsadi — insoniyatni Marsga yetkazish va Oyda doimiy bazalar qurishdir. Flight 13 missiyasining muvaffaqiyati ushbu ulkan maqsadlarga erishish vaqtini sezilarli darajada yaqinlashtirdi. Endilikda mutaxassislar navbatdagi parvozlarda kemani quruqlikka, aniqrogʻi maxsus "Mechazilla" minorasiga qoʻndirish ustida ish olib borishmoqda.
…