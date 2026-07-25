Chempion tarkibi ham to‘liq emas: Kioun uchta bo‘shliqni aytdi...
«Arsenal» 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya chempioniga aylandi, ammo klub afsonasi Martin Kioun bu tarkib hali mukammal emas, deb hisoblamoqda. U Mikel Arteta jamoasidagi uchta muhim bo‘shliqni ko‘rsatdi — transfer bozoridagi so‘nggi o‘zgarishlar esa bu ro‘yxatdan bittasi allaqachon qisman yopilganini anglatmoqda.
Endi asosiy savol boshqa: «to‘pchilar» chempionlikni himoya qilish uchun yana qancha o‘zgarishga muhtoj va Arteta tayyor tarkibning muvozanatini buzmasdan uni qanday kuchaytiradi?
Kioun uchta pozitsiyani alohida ko‘rsatdi
«Arsenal»ning sobiq himoyachisi Martin Kiounning fikricha, jamoa yangi mavsum oldidan markaziy yarim himoya, chap qanot va hujum chizig‘ini kuchaytirish imkoniyatini ko‘rib chiqishi kerak.
«Menimcha, “Arsenal”ga o‘yinni nazorat qila oladigan yana bir yarim himoyachi kerak. Chap qanot futbolchisi ham zarur. Klub markaziy hujumchi uchun bozorga chiqsa, bunga ham ajablanmayman».
Kioun aynan to‘p nazoratini kuchaytiradigan yarim himoyachiga urg‘u berdi. Ya’ni gap faqat kurashuvchan futbolchi haqida emas, balki raqib bosimi ostida o‘yin sur’atini boshqaradigan, hujum yo‘nalishini o‘zgartira oladigan ijrochi haqida ketmoqda. U chap qanot va markaziy hujumchi pozitsiyalarini ham ehtimoliy ustuvor yo‘nalishlar sifatida qayd etgan.
Transferlar boshlandi, ammo ehtiyojlar tugadimi?
Dastlabki xabarlarda «Arsenal» faqat «Lids»dan erkin agent sifatida kelgan Illan Meleni tarkibga qo‘shgani aytilgan edi. Biroq transfer bozoridagi vaziyat tez o‘zgardi.
24 iyul holatiga ko‘ra, «Arsenal» uch futbolchini qabul qilib olgan:
Yangi futbolchi
Avvalgi klubi
Yo‘nalish
Illan Mele
«Lids»
Darvozabon
Pero Inkape
«Bayer»
Himoya
Xristos Solis
«Bryugge»
Chap qanot
Shu bilan birga, Leandro Trossard «Beshiktosh»ga, Yakub Kivyor esa «Portu»ga o‘tgan. Demak, Kioun ko‘rsatgan chap qanot muammosiga Solis transferi orqali javob berilgan bo‘lishi mumkin, ammo belgiyalik futbolchining ketishi hujumdagi raqobatni baribir qayta shakllantirdi.
Nega aynan chap qanot muhim bo‘lib qolmoqda?
O‘tgan mavsumda «Arsenal» hujumlarining asosiy qismi o‘ng qanot orqali qurilgan. Premer-liga tahliliga ko‘ra, jamoa hujumlarining 43 foizini o‘ng tomondan, atigi 33 foizini esa chap qanotdan tashkil etgan. Bu raqiblarga «Arsenal»ning asosiy xavfi qayerdan kelishi mumkinligini oldindan taxmin qilish imkonini bergan.
Solisning kelishi bu muammoni yengillatishi mumkin. Biroq yangi futbolchi:
Angliya futboli tezligiga moslashishi;
asosiy tarkibda barqarorlik ko‘rsatishi;
Bukayo Sakaga qarama-qarshi qanotda teng darajada xavf yaratishi;
Trossardning gol va assistlarini qoplashi kerak.
Shu sababli chap qanotga futbolchi olinganining o‘zi bu pozitsiyadagi barcha savollarga javob berilganini anglatmaydi. Transfer — muammoning yechimi emas, yechimning birinchi qismi, xolos.
Yarim himoyada qanday futbolchi yetishmayapti?
Kiounning eng muhim fikri yarim himoyaga tegishli. «Arsenal»da to‘p bilan ishlaydigan yuqori darajadagi futbolchilar bor, ammo uzoq mavsum davomida o‘yinni nazorat qilish vazifasi bir necha yetakchiga haddan tashqari bog‘lanib qolishi mumkin.
Yangi markaziy yarim himoyachi Artetaga quyidagi imkoniyatlarni berishi mumkin:
zich himoyaga qarshi o‘yin sur’atini oshirish;
Martin Edegorga tushadigan ijodiy yukni kamaytirish;
Deklan Raysni turli pozitsiyalarda qo‘llash;
jarohat va diskvalifikatsiyalar vaqtida sifatni saqlab qolish;
chempionat, kuboklar va Chempionlar ligasida rotatsiyani kuchaytirish.
Klub yozgi rejalarida markaziy yarim himoyachi va hujum chizig‘i vakilini ko‘rib chiqayotgani haqida avval ham xabarlar tarqalgan edi. Biroq katta transferlardan oldin moliyaviy muvozanat va mavjud futbolchilarning kelajagi ham hisobga olinishi kerak.
Yangi hujumchi shartmi yoki ortiqcha xarajatmi?
Eng bahsli masala — markaziy hujumchi pozitsiyasi. Kioun bu transferni qat’iy talab sifatida emas, klub amalga oshirishi mumkin bo‘lgan keyingi qadam sifatida tilga oldi.
Yangi forvard «Arsenal»ga:
turli uslubda hujum qilish;
yopiq himoyaga qarshi jarima maydonida kuchayish;
asosiy hujumchilar o‘rtasida raqobat yaratish;
gollar bir yoki ikki futbolchiga bog‘lanib qolmasligini ta’minlash imkonini beradi.
Biroq bu yerda nozik chiziq bor. Katta summaga yana bir hujumchi olinishi mavjud futbolchilarning o‘yin vaqtini qisqartirishi va tarkibdagi muvozanatni buzishi mumkin. Qisqasi, yulduz xarid qilish oson, uning barchasini bir vaqtda maydonga joylash esa Football Manager emas.
Kioun eng muhim vazifani transferdan ham ustun qo‘ydi
Sobiq himoyachi uchun masala faqat yangi futbolchilarni sotib olishdan iborat emas. Uning fikricha, «Arsenal» avvalo chempionlikka erishgan asosiy futbolchilar bilan shartnomalarni uzaytirishi va jamoaning eng kuchli qismini saqlab qolishi zarur.
«Eng muhimi — bu yerda muvaffaqiyat qozongan futbolchilar bilan shartnomalarni uzaytirish. Ularni saqlab qolish, mavjud salohiyatni rivojlantirish va shundan keyingina sifatli kuchayish kerak. Chunki gap chempionlar haqida ketyapti».
Bu yondashuvning mantig‘i oddiy: chempion jamoani to‘liq qayta qurish shart emas. Uning zaif joylarini aniqlab, faqat haqiqatan darajani oshiradigan futbolchilarni olib kelish kerak.
Arteta oldidagi haqiqiy vazifa
«Arsenal»ning yozgi transfer oynasi hali yakunlangani yo‘q. Chap qanot Solis bilan kuchaytirildi, himoyaga Inkape qo‘shildi, darvozabonlar chizig‘ida esa raqobat oshdi. Ammo Kioun tilga olgan nazoratchi yarim himoyachi va ehtimoliy yangi forvard masalasi ochiq qolmoqda.
Arteta uchun eng katta sinov ko‘p futbolchi olib kelish emas. U chempion tarkibning ruhini saqlagan holda, jamoani raqiblar uchun yanada oldindan aytib bo‘lmaydigan darajaga chiqarishi kerak.
Sizningcha, «Arsenal»ga hozir ko‘proq kim zarur: o‘yinni boshqaradigan yarim himoyachimi yoki gol kafolatlaydigan hujumchimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da «to‘pchilar» muxlislariga ulashing.
…