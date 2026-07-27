LG 10 soat ishlaydigan 32 dyuymli E-ink displeyini taqdim etdi

·42·Texno
LG 10 soat ishlaydigan 32 dyuymli E-ink displeyini taqdim etdi

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, LG kompaniyasi ichki makonlar va tijorat ehtiyojlari uchun moʻljallangan innovatsion 32RS1Q-B rusumli 32 dyuymli displeyni namoyish etdi. Elektron qogʻoz va E-ink texnologiyasiga asoslangan ushbu qurilma qalinligi 2 sm dan kam boʻlgan korpusi hamda oʻrnatilgan akkumulyatori bilan eʼtiborni tortadi va zamonaviy reklamalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlari

Yangi qurilmada olti rangli E Ink Spectra elektron siyoh paneli qoʻllanilgan boʻlib, u 2560x1440 piksellar oʻlchamiga ega. Texnik tavsiflarga koʻra, mazkur panel 0°C dan 40°C gacha boʻlgan haroratda va maksimal 70 foiz namlik sharoitida barqaror ishlay oladi. Biroq LG mutaxassislari qurilma faqat bino ichida foydalanishga moʻljallanganini va uni toʻgʻridan-toʻgʻri quyosh nurlari tushadigan doʻkon vitrinalariga oʻrnatib boʻlmasligini alohida taʼkidlagan.

Displeyning qalinligi atigi 17,8 millimetrni tashkil etadi. Bunday yupqa korpus va oʻziga xos rangli E-ink paneli uni savdo markazlari, mehmonxonalar vestibyullari hamda doʻkonlardagi elektron menyular uchun ideal yechimga aylantiradi. Uni anʼanaviy LCD ekranlardan farqli oʻlaroq uzoq vaqt davomida qulay koʻrish mumkin.

Avtonomlik va boshqaruv tizimi

Qurilmaning eng muhim afzalliklaridan biri uning avtonom tarzda ishlay olishidir. Ekranga 72 W·soat quvvatga ega akkumulyatizm oʻrnatilgan boʻlib, u kutish rejimida atigi 0,5 W, ekranni yangilash jarayonida esa maksimal 6 W quvvat sarflaydi. Bu koʻrsatkichlar nazariy jihatdan 10 soatgacha uzluksiz avtonom ishlashni taʼminlaydi.

Displey mashhur WebOS operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga qurilmani Wi-Fi tarmogʻi orqali markazlashgan tarzda boshqarish va kontentni tezkor yangilash imkonini beradi. Shuningdek, qurilmaning orqa panelida maksimal quvvati 15 W boʻlgan Qi2 magnit simsiz zaryadlash paneli mavjud boʻlib, uni tashqi Qi2 batareyalari yordamida ham quvvatlantirish mumkin.

LGE-inkWebOSDispleyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob