LG 10 soat ishlaydigan 32 dyuymli E-ink displeyini taqdim etdi
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, LG kompaniyasi ichki makonlar va tijorat ehtiyojlari uchun moʻljallangan innovatsion 32RS1Q-B rusumli 32 dyuymli displeyni namoyish etdi. Elektron qogʻoz va E-ink texnologiyasiga asoslangan ushbu qurilma qalinligi 2 sm dan kam boʻlgan korpusi hamda oʻrnatilgan akkumulyatori bilan eʼtiborni tortadi va zamonaviy reklamalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlariYangi qurilmada olti rangli E Ink Spectra elektron siyoh paneli qoʻllanilgan boʻlib, u 2560x1440 piksellar oʻlchamiga ega. Texnik tavsiflarga koʻra, mazkur panel 0°C dan 40°C gacha boʻlgan haroratda va maksimal 70 foiz namlik sharoitida barqaror ishlay oladi. Biroq LG mutaxassislari qurilma faqat bino ichida foydalanishga moʻljallanganini va uni toʻgʻridan-toʻgʻri quyosh nurlari tushadigan doʻkon vitrinalariga oʻrnatib boʻlmasligini alohida taʼkidlagan.
Displeyning qalinligi atigi 17,8 millimetrni tashkil etadi. Bunday yupqa korpus va oʻziga xos rangli E-ink paneli uni savdo markazlari, mehmonxonalar vestibyullari hamda doʻkonlardagi elektron menyular uchun ideal yechimga aylantiradi. Uni anʼanaviy LCD ekranlardan farqli oʻlaroq uzoq vaqt davomida qulay koʻrish mumkin.
Avtonomlik va boshqaruv tizimiQurilmaning eng muhim afzalliklaridan biri uning avtonom tarzda ishlay olishidir. Ekranga 72 W·soat quvvatga ega akkumulyatizm oʻrnatilgan boʻlib, u kutish rejimida atigi 0,5 W, ekranni yangilash jarayonida esa maksimal 6 W quvvat sarflaydi. Bu koʻrsatkichlar nazariy jihatdan 10 soatgacha uzluksiz avtonom ishlashni taʼminlaydi.
Displey mashhur WebOS operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga qurilmani Wi-Fi tarmogʻi orqali markazlashgan tarzda boshqarish va kontentni tezkor yangilash imkonini beradi. Shuningdek, qurilmaning orqa panelida maksimal quvvati 15 W boʻlgan Qi2 magnit simsiz zaryadlash paneli mavjud boʻlib, uni tashqi Qi2 batareyalari yordamida ham quvvatlantirish mumkin.
…