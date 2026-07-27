Inter Kristian Romero transferi bo'yicha hal qiluvchi qadamlarga yaqinlashmoqda

·49·Sport
Inter Kristian Romero transferi bo'yicha hal qiluvchi qadamlarga yaqinlashmoqda

Milanning Inter klubi jamoaning himoya chizig'ini kuchaytirish maqsadida Tottenxem markaziy himoyachisi Kristian Romeroni o'z safiga qo'shib olish uchun faol harakatlarni boshladi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, argentinalik futbolchi "neradzurrilar" rahbariyati va murabbiylar shtabining bir ovozdan ma'qullashiga sazovor bo'lgan asosiy nomzodga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Jahon chempionatidan keyin ta'tilini o'tkazayotgan 1998 yilda tug'ilgan himoyachining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning iyunigacha mo'ljallangan. Tottenxem futbolchini 50 million yevro etib baholayotgan bo'lsa-da, Italiya chempioni bu summani pasaytirishga umid qilmoqda va transfer masalasida ehtiyotkorona optimizm saqlab qolmoqda.

Transferni amalga oshirishga yordam beruvchi omillar

Inter va futbolchi o'rtasidagi aloqalar allaqachon ijobiy bosqichga o'tgan. Yaqinda Romeroning agenti Chiro Palermo Milan shahrida klub vakillari bilan uchrashuv o'tkazgan va futbolchining o'tishga roziligini bildirgan. Shuningdek, Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbining «Men qolishni istamaydigan o'yinchilar bilan ishlashni xohlamayman», degan so'zlari ham transfer ehtimolini oshirmoqda.

Futbolchining London klubi bilan munosabatlari so'nggi oylarda keskinlashgani ham sir emas. Aprel oyida Romero mavsum oxiridagi tizzasidan olgan jarohatini davolash uchun klub tibbiyot xodimlari nazoratida qolish o'rniga Argentina milliy terma jamoasi shifokorlariga murojaat qilishni afzal ko'rgan edi. Bu holat Tottenxem rahbariyatining noroziligiga sabab bo'lgan.

Raqobat va moliyaviy tafsilotlar

Tottenxem yozgi transfer oynasida himoya chizig'ini mustahkamlashga ulgurdi. Klub Braytondan Yan Pol van Ekkeni 60 million yevroga sotib oldi va Bornmutdan Marko Senesini o'z safiga qo'shib qo'shdi. Ushbu harakatlar ingliz klubi futbolchining ketishiga qarshilik qilmasligi mumkinligini anglatadi.

Inter prezidenti Beppe Marotta Oaktree rahbariyatidan Romeroni xarid qilish uchun taxminan 40 million yevro miqdorida moliyaviy sarmoya ajratishni so'rashga tayyorlanmoqda. Klub ijara yoki sotib olish majburiyati kabi murakkab shartlardan foydalanmagan holda to'g'ridan-to'g'ri transferni amalga oshirishni rejalashtirgan.

Shunga qaramay, transfer yo'lida raqobat ham yo'q emas. Jahon chempionatida yorqin o'yin ko'rsatgan Romeroga Barselona va Arsenal klublari ham qiziqish bildirmoqda. Kataloniyaliklar avval o'z safidagi himoyachilardan birini sotishi kerak bo'lsa, londonliklar ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

InterKristian RomeroTottenxemA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Bugun, 21:40Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi