Inter Kristian Romero transferi bo'yicha hal qiluvchi qadamlarga yaqinlashmoqda
Milanning Inter klubi jamoaning himoya chizig'ini kuchaytirish maqsadida Tottenxem markaziy himoyachisi Kristian Romeroni o'z safiga qo'shib olish uchun faol harakatlarni boshladi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, argentinalik futbolchi "neradzurrilar" rahbariyati va murabbiylar shtabining bir ovozdan ma'qullashiga sazovor bo'lgan asosiy nomzodga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Jahon chempionatidan keyin ta'tilini o'tkazayotgan 1998 yilda tug'ilgan himoyachining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning iyunigacha mo'ljallangan. Tottenxem futbolchini 50 million yevro etib baholayotgan bo'lsa-da, Italiya chempioni bu summani pasaytirishga umid qilmoqda va transfer masalasida ehtiyotkorona optimizm saqlab qolmoqda.
Transferni amalga oshirishga yordam beruvchi omillarInter va futbolchi o'rtasidagi aloqalar allaqachon ijobiy bosqichga o'tgan. Yaqinda Romeroning agenti Chiro Palermo Milan shahrida klub vakillari bilan uchrashuv o'tkazgan va futbolchining o'tishga roziligini bildirgan. Shuningdek, Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbining «Men qolishni istamaydigan o'yinchilar bilan ishlashni xohlamayman», degan so'zlari ham transfer ehtimolini oshirmoqda.
Futbolchining London klubi bilan munosabatlari so'nggi oylarda keskinlashgani ham sir emas. Aprel oyida Romero mavsum oxiridagi tizzasidan olgan jarohatini davolash uchun klub tibbiyot xodimlari nazoratida qolish o'rniga Argentina milliy terma jamoasi shifokorlariga murojaat qilishni afzal ko'rgan edi. Bu holat Tottenxem rahbariyatining noroziligiga sabab bo'lgan.
Raqobat va moliyaviy tafsilotlarTottenxem yozgi transfer oynasida himoya chizig'ini mustahkamlashga ulgurdi. Klub Braytondan Yan Pol van Ekkeni 60 million yevroga sotib oldi va Bornmutdan Marko Senesini o'z safiga qo'shib qo'shdi. Ushbu harakatlar ingliz klubi futbolchining ketishiga qarshilik qilmasligi mumkinligini anglatadi.
Inter prezidenti Beppe Marotta Oaktree rahbariyatidan Romeroni xarid qilish uchun taxminan 40 million yevro miqdorida moliyaviy sarmoya ajratishni so'rashga tayyorlanmoqda. Klub ijara yoki sotib olish majburiyati kabi murakkab shartlardan foydalanmagan holda to'g'ridan-to'g'ri transferni amalga oshirishni rejalashtirgan.
Shunga qaramay, transfer yo'lida raqobat ham yo'q emas. Jahon chempionatida yorqin o'yin ko'rsatgan Romeroga Barselona va Arsenal klublari ham qiziqish bildirmoqda. Kataloniyaliklar avval o'z safidagi himoyachilardan birini sotishi kerak bo'lsa, londonliklar ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
…