Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildi

·65·Jamiyat
Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildi

Qo‘shko‘pir tumani “Yangilik” mahallasida yashovchi fuqaro J.I. oilaviy kelishmovchilik sababli turmush o‘rtog‘i I.N.ning uyidan ketishga majbur bo‘lgan.
Biroq voyaga yetmagan 2023 yilda tug‘ilgan farzandi B.O.ni o‘zi bilan olib ketaolmagach, sudga murojaat qilgan.

Byuroning Qo‘shko‘pir tumani bo‘limi ish yurituvida fuqarolik ishlari bo‘yicha Shovot tumanlararo sudining ijro varaqasiga asosan voyaga yetmagan B.O. javobgar I.N.ning tarbiyasidan da’vogar J.I. tarbiyasiga olib berish haqidagi ijro hujjati joriy yilning 17 iyun kuni bo‘lim ish yurituviga kelib tushgan va ijro ishi qo‘zg‘atilib, ijro harakatlariga kirishilgan.

Olib borilgan ijro harakatlari davomida javobgar I.N. voyaga yetmagan farzandining onasiga ihtiyoriy ravishda topshirishi to‘g‘risida bir necha bora ogohlantirilgan.

Lekin, javobgar I.N. farzandini onasiga berishdan bosh tortganligi sababli, davlat ijrochisi tomonidan joriy yilning 20 iyul kuni MFY vakillari hamkorligida va holislar ishtirokida voyaga yetmagan bolani onasi tarbiyasiga olib berilishi ta’minlandi.

KoshkopirYangilikShavat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaAvgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaBugun, 20:00Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiBugun, 19:08Hisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiHisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiBugun, 16:29Andijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiAndijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiBugun, 14:30YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaYPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaBugun, 14:26Samarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiSamarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi