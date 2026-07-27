Max milliy messenjerida hikoyalar funksiyasi ishga tushirildi
Max milliy messenjeri jamoasi foydalanuvchilar uchun hikoyalar (stories) funksiyasini bosqichma-bosqich joriy etish boshlanganini eʼlon qildi. Ushbu yangi imkoniyat muloqot va kontent ulashish jarayonini yanada qulay hamda zamonaviy qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi funksiya orqali foydalanuvchilar surat va videolar formatidagi nashrlarni yaratishlari mumkin. Shuningdek, ularni matn bilan boyitish hamda joylashtirishdan oldin qirqish kabi tahrirlash amallarini bajarish imkoniyati ham taqdim etilgan.
Dastlabki bosqichda hikoyalarni chop etish imkoniyati Android uchun moʻljallangan Max ilovasida paydo boʻldi. Buning uchun dasturiy taʼminotni RuStore orqali eng soʻnggi versiyagacha yangilab olish talab etiladi.
Hikoyalarni boshqarish va maxfiylikIshlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, kontent muallifining oʻzi ushbu xabarlarni kimlar koʻra olishini va ularning amal qilish muddatini mustaqil ravishda belgilaydi. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy maxfiyligini toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.
Shu bilan birga, tomoshabinlar eʼlon qilingan hikoyalarga oʻz reaksiyalarini qoldirishi va muallifga javob yoʻllashi mumkin. Nashr qilingandan soʻng muallif uchun koʻrishlar soni, reaksiyalar hamda yozuvning avtomatik oʻchib ketishigacha qolgan vaqt haqidagi batafsil statistik maʼlumotlar ochiqlanadi.
Sinov jarayoni va istiqbollarEslatib oʻtamiz, mazkur yangi vositani sinovdan oʻtkazish jarayoni joriy yil iyul oyining boshlarida boshlangan edi. Unda yuzdan ortiq mualliflar, jumladan, blogerlar, jurnalistlar, musiqachilar, sportchilar va boshqa taniqli shaxslar faol ishtirok etishdi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday interaktiv funksiyalarning qoʻshilishi messenjerning kundalik faolligini oshirishga va auditoriyani yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda platforma imkoniyatlarini yanada takomillashtirish ishlari davom ettirilmoqda.
…