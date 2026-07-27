Max milliy messenjerida hikoyalar funksiyasi ishga tushirildi

·40·Texno
Max milliy messenjerida hikoyalar funksiyasi ishga tushirildi

Max milliy messenjeri jamoasi foydalanuvchilar uchun hikoyalar (stories) funksiyasini bosqichma-bosqich joriy etish boshlanganini eʼlon qildi. Ushbu yangi imkoniyat muloqot va kontent ulashish jarayonini yanada qulay hamda zamonaviy qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi funksiya orqali foydalanuvchilar surat va videolar formatidagi nashrlarni yaratishlari mumkin. Shuningdek, ularni matn bilan boyitish hamda joylashtirishdan oldin qirqish kabi tahrirlash amallarini bajarish imkoniyati ham taqdim etilgan.

Dastlabki bosqichda hikoyalarni chop etish imkoniyati Android uchun moʻljallangan Max ilovasida paydo boʻldi. Buning uchun dasturiy taʼminotni RuStore orqali eng soʻnggi versiyagacha yangilab olish talab etiladi.

Hikoyalarni boshqarish va maxfiylik

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, kontent muallifining oʻzi ushbu xabarlarni kimlar koʻra olishini va ularning amal qilish muddatini mustaqil ravishda belgilaydi. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy maxfiyligini toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.

Shu bilan birga, tomoshabinlar eʼlon qilingan hikoyalarga oʻz reaksiyalarini qoldirishi va muallifga javob yoʻllashi mumkin. Nashr qilingandan soʻng muallif uchun koʻrishlar soni, reaksiyalar hamda yozuvning avtomatik oʻchib ketishigacha qolgan vaqt haqidagi batafsil statistik maʼlumotlar ochiqlanadi.

Sinov jarayoni va istiqbollar

Eslatib oʻtamiz, mazkur yangi vositani sinovdan oʻtkazish jarayoni joriy yil iyul oyining boshlarida boshlangan edi. Unda yuzdan ortiq mualliflar, jumladan, blogerlar, jurnalistlar, musiqachilar, sportchilar va boshqa taniqli shaxslar faol ishtirok etishdi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday interaktiv funksiyalarning qoʻshilishi messenjerning kundalik faolligini oshirishga va auditoriyani yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda platforma imkoniyatlarini yanada takomillashtirish ishlari davom ettirilmoqda.

MaxMessenjerTexnologiyalarIlovalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob