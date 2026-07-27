“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
“Mendirman Jaloliddin” tarixiy serialidagi roli orqali keng ommaga tanilgan aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz berdi. San’atkor ilk bor ota bo‘lib, oilasida o‘g‘il farzand dunyoga keldi.
Quvonchli yangilik muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorga tabriklar yog‘ilib, ko‘plab muxlislar unga va turmush o‘rtog‘iga samimiy tilaklar yo‘llamoqda.
Jahongir Abdumalikov so‘nggi yillarda kino va seriallardagi muvaffaqiyatli rollari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan. Endi esa ijodiy faoliyati bilan bir qatorda, hayotining eng muhim sahifalaridan biri — otalik baxtiga ham erishdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…