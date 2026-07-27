10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...

·56·O‘zbekiston
10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...

2026–2027 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida muhim ijtimoiy yangilik joriy etiladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar farzandlari uchun bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakliga davlat granti o‘rinlarining 10 foiziga teng qo‘shimcha grant ajratiladi.

Bu imtiyozdan foydalanishning o‘ziga xos qat’iy shartlari va cheklovlari mavjud bo‘lib, abituriyentlar va ota-onalar hujjat topshirishda ularni aniq bilishlari zarur.

1. Qaysi ta’lim shakli va qaysi yo‘nalishlar uchun amal qiladi?

Yangi imtiyoz kam ta’minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lib, quyidagi qat’iy chegaralarga ega:

  • Faqat kunduzgi ta’lim: Qo‘shimcha grant faqat kunduzgi ta’lim shakli uchun ajratiladi. Kechki, sirtqi va masofaviy ta’lim shakllarida ushbu imtiyoz mutlaqo qo‘llanilmaydi.

  • Faqat 1-ustuvor yo‘nalish: Qo‘shimcha davlat granti abituriyent ro‘yxatdan o‘tishda tanlagan faqat birinchi (1-ustuvor) bakalavriat ta’lim yo‘nalishiga nisbatan tatbiq etiladi. Ikkinchi, uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi yo‘nalishlar uchun bu imtiyoz amal qilmaydi.

Imtiyozli grant shartlari va talablari

Mezon / Talab

Tafsilotlar va shartlar

Kuchga kirish vaqti

2026–2027 o‘quv yilidan boshlab

Grant hajmi

Davlat granti o‘rinlarining 10 foizi miqdorida

Ta’lim shakli

Faqat kunduzgi ta’lim shakli uchun

Tanlov yo‘nalishi

Faqat 1-tanlangan (1-ustuvor) yo‘nalish uchun

Minimal ball talabi

Grant o‘tish ballining kamida 80 foizi

Tanlov miqyosi

Respublika bo‘yicha yagona reytingda

2. 80 foizlik minimal ball va respublika miqyosidagi tanlov

Imtiyozga ega bo‘lish abituriyentga avtomatik tarzda talaba bo‘lish kafolatini bermaydi. Qo‘shimcha grantga tavsiya etilish uchun aniq bilim darajasi talab etiladi:

Muhim shart va mezon:

Imtiyozdan foydalanish uchun abituriyent tanlagan yo‘nalishi bo‘yicha davlat granti uchun belgilangan o‘tish ballining kamida 80 foizini to‘plagan bo‘lishi shart. Ushbu marrani zabt etgan «Ijtimoiy reyestr» a’zolari orasidan eng yuqori ball to‘plaganlar ketma-ketlik asosida grant o‘rinlariga tavsiya etiladi.

Shuningdek, qabul parametrlarida ko‘rsatilgan qo‘shimcha grant o‘rinlari alohida oliy ta’lim muassasasiga emas, balki respublika bo‘yicha ushbu ta’lim yo‘nalishiga ajratilgan umumiy o‘rinlar sonini anglatadi. Tanlov butun mamlakat miqyosida yagona ball ketma-ketligi bo‘yicha o‘tkaziladi.

3. Bitta imtiyoz qoidasi: Ikkita grantga da’vogarlik qilish mumkin emas

Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar farzandlari bir vaqtning o‘zida ham ushbu toifa bo‘yicha, ham boshqa turdagi imtiyozli davlat grantlari bo‘yicha tanlovda ishtirok eta olmaydi.

Abituriyentlar faqat bitta imtiyozli davlat granti turini tanlashi va faqat shu toifa bo‘yicha talabgor bo‘lishi mumkin.

Ushbu muhim yangilikni abituriyentlar va ota-onalarga yuboring!

2026–2027 o‘quv yilida oliygohga kirishni rejalashtirayotgan «Ijtimoiy reyestr»dagi oilalar uchun bu juda muhim imkoniyatdir.

Ushbu foydali va muhim xabarni yaqinlaringiz, abituriyentlar hamda ota-onalar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun ajratilgan 10 foizlik qo‘shimcha grant va uning shartlari adolatli belgilanganmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:38«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiBugun, 15:434 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiBugun, 15:37Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniSherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniBugun, 15:37Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiEnergetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiBugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi