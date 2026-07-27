10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...
2026–2027 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida muhim ijtimoiy yangilik joriy etiladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar farzandlari uchun bakalavriatning kunduzgi ta’lim shakliga davlat granti o‘rinlarining 10 foiziga teng qo‘shimcha grant ajratiladi.
Bu imtiyozdan foydalanishning o‘ziga xos qat’iy shartlari va cheklovlari mavjud bo‘lib, abituriyentlar va ota-onalar hujjat topshirishda ularni aniq bilishlari zarur.
1. Qaysi ta’lim shakli va qaysi yo‘nalishlar uchun amal qiladi?
Yangi imtiyoz kam ta’minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lib, quyidagi qat’iy chegaralarga ega:
Faqat kunduzgi ta’lim: Qo‘shimcha grant faqat kunduzgi ta’lim shakli uchun ajratiladi. Kechki, sirtqi va masofaviy ta’lim shakllarida ushbu imtiyoz mutlaqo qo‘llanilmaydi.
Faqat 1-ustuvor yo‘nalish: Qo‘shimcha davlat granti abituriyent ro‘yxatdan o‘tishda tanlagan faqat birinchi (1-ustuvor) bakalavriat ta’lim yo‘nalishiga nisbatan tatbiq etiladi. Ikkinchi, uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi yo‘nalishlar uchun bu imtiyoz amal qilmaydi.
Imtiyozli grant shartlari va talablari
Mezon / Talab
Tafsilotlar va shartlar
Kuchga kirish vaqti
2026–2027 o‘quv yilidan boshlab
Grant hajmi
Davlat granti o‘rinlarining 10 foizi miqdorida
Ta’lim shakli
Faqat kunduzgi ta’lim shakli uchun
Tanlov yo‘nalishi
Faqat 1-tanlangan (1-ustuvor) yo‘nalish uchun
Minimal ball talabi
Grant o‘tish ballining kamida 80 foizi
Tanlov miqyosi
Respublika bo‘yicha yagona reytingda
2. 80 foizlik minimal ball va respublika miqyosidagi tanlov
Imtiyozga ega bo‘lish abituriyentga avtomatik tarzda talaba bo‘lish kafolatini bermaydi. Qo‘shimcha grantga tavsiya etilish uchun aniq bilim darajasi talab etiladi:
Muhim shart va mezon:
Imtiyozdan foydalanish uchun abituriyent tanlagan yo‘nalishi bo‘yicha davlat granti uchun belgilangan o‘tish ballining kamida 80 foizini to‘plagan bo‘lishi shart. Ushbu marrani zabt etgan «Ijtimoiy reyestr» a’zolari orasidan eng yuqori ball to‘plaganlar ketma-ketlik asosida grant o‘rinlariga tavsiya etiladi.
Shuningdek, qabul parametrlarida ko‘rsatilgan qo‘shimcha grant o‘rinlari alohida oliy ta’lim muassasasiga emas, balki respublika bo‘yicha ushbu ta’lim yo‘nalishiga ajratilgan umumiy o‘rinlar sonini anglatadi. Tanlov butun mamlakat miqyosida yagona ball ketma-ketligi bo‘yicha o‘tkaziladi.
3. Bitta imtiyoz qoidasi: Ikkita grantga da’vogarlik qilish mumkin emas
Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar farzandlari bir vaqtning o‘zida ham ushbu toifa bo‘yicha, ham boshqa turdagi imtiyozli davlat grantlari bo‘yicha tanlovda ishtirok eta olmaydi.
Abituriyentlar faqat bitta imtiyozli davlat granti turini tanlashi va faqat shu toifa bo‘yicha talabgor bo‘lishi mumkin.
Ushbu muhim yangilikni abituriyentlar va ota-onalarga yuboring!
2026–2027 o‘quv yilida oliygohga kirishni rejalashtirayotgan «Ijtimoiy reyestr»dagi oilalar uchun bu juda muhim imkoniyatdir.
Ushbu foydali va muhim xabarni yaqinlaringiz, abituriyentlar hamda ota-onalar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun ajratilgan 10 foizlik qo‘shimcha grant va uning shartlari adolatli belgilanganmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…