28 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 25,96 so‘mga arzonlab, 13 663,77 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 28 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 30,16 so‘mga arzonlab, 11 988,92 so‘mga tushdi.
• Yevro 25,96 so‘mga arzonlab, 13 663,77 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,38 so‘mga arzonlab, 153,49 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 23,38 so‘mga arzonlab, 15 984,83 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,12 so‘mga arzonlab, 73,31 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 11,72 so‘mga arzonlab, 14 710,33 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 2,96 so‘mga arzonlab, 1 771,91 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…