28 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·111·Iqtisodiyot
28 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 28 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 30,16 so‘mga arzonlab, 11 988,92 so‘mga tushdi.

• Yevro 25,96 so‘mga arzonlab, 13 663,77 so‘mga tushdi.
Rossiya rubli 0,38 so‘mga arzonlab, 153,49 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 23,38 so‘mga arzonlab, 15 984,83 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,12 so‘mga arzonlab, 73,31 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 11,72 so‘mga arzonlab, 14 710,33 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 2,96 so‘mga arzonlab, 1 771,91 so‘mga tushdi.

O'zbekiston Markaziy bankiAQSh dollariYevroRossiya rubli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda28 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:52Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladiChegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladiBugun, 09:07O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi24.07, 23:08O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiO‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindi24.07, 22:5827 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24.07, 16:17Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladiParrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi24.07, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda