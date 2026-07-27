Hisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandi

·59·Jamiyat
Hisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandi

Surxondaryo viloyatida davlat bog‘chalariga yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlarini qabul qilib olinganini tasdiqlovchi hujjatlarga imzo va muhr qo‘yish evaziga 14 million so‘m pora talab qilgan bog‘cha rahbari qo‘lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, viloyat IIBga kelib tushgan murojaatda ayrim mansabdorlar davlat maktabgacha ta’lim muassasalariga shartnoma asosida yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlari bo‘yicha hisobotlarni tasdiqlash uchun noqonuniy pul talab qilayotgani haqida xabar berilgan.

Shundan so‘ng o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida Jarqo‘rg‘on tumanida joylashgan davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbari o‘z xizmat mavqeidan foydalanib, o‘zi boshqarayotgan bog‘cha hamda yana bir davlat bog‘chasiga “Toshmurod Oydin” MCHJ tomonidan yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlari qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatlarga imzo va muhr qo‘yish uchun pora talab qilgani aniqlangan.

Aniqlanishicha, u har bir hujjat uchun 7 million so‘mdan, jami 14 million so‘m so‘ragan. Gumonlanuvchi ushbu pullarni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi "v" va "g" bandlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

SurxondaryoJarkurganToshmurod Oydin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaAvgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaBugun, 20:00Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiBugun, 19:08Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiVoyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiBugun, 16:10Andijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiAndijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiBugun, 14:30YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaYPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaBugun, 14:26Samarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiSamarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi