Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishi
Buyuk Britaniyaning Linkolnshir grafligidagi Grimsthorpe qasrida oʻtkazilgan anʼanaviy Hagerty Festival of the Unexceptional tadbiri oʻzining eng yaxshi va esda qolarli mavsumlaridan birini yakunladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yildagi festival oddiylik va kundalik hayotda oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan retro avtomobillarga bagʻishlangani hamda oʻziga xos avtomobilsozlik tarixini yoritgani bilan barcha ishtirokchilar va tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gʻoliblikni qoʻlga kiritgan Volkswagen Polo CTadbirning eng yorqin voqeasi sifatida 25 yillik tarixga ega boʻlgan va 176 000 milya masofani bosib oʻtgan Volkswagen Polo C avtomobilining bosh mukofotni qoʻlga kiritgani eʼtirof etildi. 999 kub santimetr hajmli dvigatel va 49 ot kuchi quvvatiga ega ushbu model nafaqat texnik holati, balki oʻziga xos hayotiy hikoyasi bilan ham hakamlar eʼtiborini tortdi.
Mazkur ixcham va oddiy xatchbek avtomobilining egasi Gordon Makneill uchun bu mashina shunchaki transport vositasi emas. Maʼlum boʻlishicha, mazkur Volkswagen Polo C bir vaqtlar uning toʻy kortejini bezatgan va egasi uni sotib olganidan beri oʻtgan 20 yil davomida kundalik hayotda doimiy ravishda foydalanib kelinmoqda.
Noodatiy shouning ahamiyatiBugungi kunda zamonaviy elektromobil va krossoverlar bozori hukmronlik qilayotgan bir paytda, bunday festival oddiy, kundalik va koʻpchilik eʼtiboridan chetda qolgan mashinalarning qadrini yana bir bor namoyish etdi. Tadbir oddiy avtomobillar ham toʻgʻri parvarish va mehr bilan oʻnlab yillar davomida xizmat qilishi mumkinligini amalda koʻrsatib berdi.
Festival doirasida namoyish etilgan boshqa transport vositalari ham oʻz davrining avtomobilsozlik tendensiyalarini aks ettirib, tashrif buyuruvchilarga oʻziga xos nostalgiya tuhfa etdi. Mutaxassislar bu kabi tadbirlar avtomobil ixlosmandlari oʻrtasida madaniy merosni saqlab qolish va soddalikni qadrlash muhitini shakllantirishda muhim oʻrin tutishini taʼkidlamoqda.
…