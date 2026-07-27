Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishi

·28·Avto
Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishi

Buyuk Britaniyaning Linkolnshir grafligidagi Grimsthorpe qasrida oʻtkazilgan anʼanaviy Hagerty Festival of the Unexceptional tadbiri oʻzining eng yaxshi va esda qolarli mavsumlaridan birini yakunladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yildagi festival oddiylik va kundalik hayotda oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan retro avtomobillarga bagʻishlangani hamda oʻziga xos avtomobilsozlik tarixini yoritgani bilan barcha ishtirokchilar va tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gʻoliblikni qoʻlga kiritgan Volkswagen Polo C

Tadbirning eng yorqin voqeasi sifatida 25 yillik tarixga ega boʻlgan va 176 000 milya masofani bosib oʻtgan Volkswagen Polo C avtomobilining bosh mukofotni qoʻlga kiritgani eʼtirof etildi. 999 kub santimetr hajmli dvigatel va 49 ot kuchi quvvatiga ega ushbu model nafaqat texnik holati, balki oʻziga xos hayotiy hikoyasi bilan ham hakamlar eʼtiborini tortdi.

Mazkur ixcham va oddiy xatchbek avtomobilining egasi Gordon Makneill uchun bu mashina shunchaki transport vositasi emas. Maʼlum boʻlishicha, mazkur Volkswagen Polo C bir vaqtlar uning toʻy kortejini bezatgan va egasi uni sotib olganidan beri oʻtgan 20 yil davomida kundalik hayotda doimiy ravishda foydalanib kelinmoqda.

Noodatiy shouning ahamiyati

Bugungi kunda zamonaviy elektromobil va krossoverlar bozori hukmronlik qilayotgan bir paytda, bunday festival oddiy, kundalik va koʻpchilik eʼtiboridan chetda qolgan mashinalarning qadrini yana bir bor namoyish etdi. Tadbir oddiy avtomobillar ham toʻgʻri parvarish va mehr bilan oʻnlab yillar davomida xizmat qilishi mumkinligini amalda koʻrsatib berdi.

Festival doirasida namoyish etilgan boshqa transport vositalari ham oʻz davrining avtomobilsozlik tendensiyalarini aks ettirib, tashrif buyuruvchilarga oʻziga xos nostalgiya tuhfa etdi. Mutaxassislar bu kabi tadbirlar avtomobil ixlosmandlari oʻrtasida madaniy merosni saqlab qolish va soddalikni qadrlash muhitini shakllantirishda muhim oʻrin tutishini taʼkidlamoqda.

Festival of the UnexceptionalVolkswagenRetro avtomobillarAvtomobillar tarixiBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiBugun, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaBugun, 17:21BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 16:52Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiBugun, 15:27Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiBugun, 14:26KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiKamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan