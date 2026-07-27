Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?
Ba’zan inson o‘zini o‘zgartirishni chin dildan istaydi, ammo qayerdan boshlashni bilmaydi. Rejalar ko‘p, kuch esa kamdek tuyuladi. Aslida yaxshiroq insonga aylanish uchun tashqi motivatsiyadan ko‘ra, hayotga munosabatni o‘zgartirish muhimroq.
Har kuni katta qahramonlik qilish shart emas. Mas’uliyatni qabul qilish, kechagidan bir qadam oldinga yurish va ichki og‘riqlarni to‘plab bormaslikning o‘zi insonni sekin-asta o‘zgartiradi.
1. Hayotingiz uchun mas’uliyatni qabul qiling
Insonni eng ko‘p holdan toydiradigan narsalardan biri — hayoti uchun doim boshqalarni ayblashdir. Oila, rahbar, sharoit, jamiyat yoki o‘tmish haqiqatan ham taqdirimizga ta’sir qilishi mumkin. Ammo keyingi qadamni kim tashlashi baribir o‘zimizga bog‘liq.
Mas’uliyatni qabul qilish:
barcha muammolarda o‘zingizni ayblash emas;
hamma narsani yakka o‘zi hal qilish emas;
hayotdagi barcha voqealarni nazorat qilish ham emas.
Bu shunchaki: «Bugungi holatimni o‘zgartirish uchun men nima qila olaman?» degan savolni berishdir.
Hayotingizdagi hamma narsa sizga bog‘liq emas. Ammo keyingi harakatingiz ko‘pincha o‘z qo‘lingizda.
Muammoni tan olish og‘ir bo‘lishi mumkin. Lekin aybdor qidirishdan harakatga o‘tish insonga ichki kuchini qaytaradi.
2. Doimiy baxt emas, ma’no izlang
Baxtli bo‘lish istagi tabiiy. Ammo inson har kuni xursand, kuchli va ilhomlangan holda yura olmaydi.
Ba’zan hayot ma’noli bo‘ladi, ammo oson bo‘lmaydi. Ota-onalik, o‘qish, ishlash, yaqin kishiga g‘amxo‘rlik qilish yoki muhim maqsad sari harakatlanish doim ham zavq bermasligi mumkin. Lekin aynan shu ishlar insonga o‘zini kerakli va foydali his qilish imkonini beradi.
Ma’no ko‘pincha quyidagilardan tug‘iladi:
berilgan va’dani bajarishdan;
yaqinlarga yordam berishdan;
qiyin bo‘lsa ham vazifani oxiriga yetkazishdan;
o‘z qadriyatlariga sodiq qolishdan;
hayotda nimadir yaratishdan.
Baxt — o‘zgaruvchan his. Ma’no esa og‘ir kunlarda ham yo‘lni davom ettirishga yordam beradigan ichki tayanchdir.
3. O‘zingizga ishonib topshirilgan insonday g‘amxo‘rlik qiling
Ko‘pchilik yaqin kishisi kasal bo‘lsa, uni dam olishga, yaxshi ovqatlanishga va shifokorga borishga undaydi. Ammo masala o‘zimizga kelganda, ehtiyojlarimizni osongina chetga suramiz.
O‘zingizga g‘amxo‘rlik qilish xudbinlik emas. U quyidagi oddiy ishlardan boshlanishi mumkin:
yetarlicha uxlash;
vaqtida ovqatlanish;
harakat qilish;
sog‘liqdagi muammoni ortga surmaslik;
ruhan charchaganda dam olish;
zararli munosabatlarga chegara qo‘yish.
O‘zingizni sevish har kuni oynaga qarab chiroyli gaplar aytishdan iborat emas. Ba’zan bu telefonni chetga qo‘yib uxlash, keraksiz taklifga «yo‘q» deyish yoki yordam so‘rashdir.
O‘zingizga xuddi hayoti va kelajagi sizga ishonib topshirilgan insonday munosabatda bo‘ling.
Chunki charchagan, sog‘lig‘ini unutgan va ichki ehtiyojlarini bosib yurgan inson boshqalarga ham uzoq vaqt yaxshilik ulasha olmaydi.
4. O‘zingizni boshqalar bilan emas, kechagi holatingiz bilan solishtiring
Ijtimoiy tarmoqlar insonga boshqalarning eng yaxshi lahzalarini ko‘rsatadi. Kimdir yangi uy olgan, kimdir sayohatga chiqqan, yana kimdir qisqa vaqtda katta natijaga erishgandek ko‘rinadi.
Ammo biz ularning butun hayotini emas, tanlab ko‘rsatilgan bir parchasini ko‘ramiz.
O‘zingizni boshqalar bilan taqqoslash:
bor narsalaringizni qadrsizlantiradi;
yutuqlaringizni kichraytirib ko‘rsatadi;
shoshilish va uyalish hissini kuchaytiradi;
o‘z yo‘lingizdan chalg‘itadi.
O‘zingizdan so‘rang:
kechagidan nimani yaxshiroq qildim?
qaysi odatimni biroz o‘zgartirdim?
qanday xatoni qayta takrorlamadim?
bugun bir qadam bo‘lsa ham oldinga yurdimmi?
Katta o‘zgarish har doim keskin burilishdan boshlanmaydi. Ba’zan u ertalab o‘rindan o‘z vaqtida turish, bir sahifa kitob o‘qish yoki qoldirib kelingan ishni tugatishdan boshlanadi.
5. Xafagarchilikni ichki zaharga aylantirmang
Insonga nisbatan adolatsiz munosabat qilinsa, xafa bo‘lish tabiiy. Muammo xafagarchilikni yillab saqlash va uni shaxsiyatimizning bir qismiga aylantirishdan boshlanadi.
Uzoq vaqt saqlangan alam:
doim o‘tmishga qaytarib turadi;
yangi munosabatlarga ishonchni kamaytiradi;
asabiylikni kuchaytiradi;
insonning kuchini hozirgi hayotdan tortib oladi.
Kechirish qilingan ishni oqlash degani emas. Shuningdek, sizni ranjitgan odamni yana hayotingizga qaytarish majburiyati ham yo‘q.
Kechirish — o‘tmishdagi voqeaga bugungi kayfiyatingizni boshqarish huquqini bermaslikdir.
Zararli munosabatdan uzoqlashish, chegara belgilash va g‘azabni xavfsiz usulda ifoda qilish mumkin. Lekin alam bilan yashash — boshqa odam qilgan xatoning jazosini har kuni o‘zingizga berishga o‘xshaydi.
Kuch qayerdan paydo bo‘ladi?
Yaxshiroq inson bo‘lish uchun energiya har doim ilhomdan kelmaydi. Ko‘pincha kuch harakat boshlanganidan keyingina paydo bo‘ladi.
Avval bir kichik vazifani bajarasiz. Keyin o‘zingizga bo‘lgan ishonch biroz ortadi. Shu ishonch yana bir qadam tashlashga kuch beradi.
Bugundan boshlash uchun quyidagilarning o‘zi yetarli:
bir muammo uchun mas’uliyatni qabul qilish;
bitta muhim ishni oxiriga yetkazish;
sog‘lig‘ingiz uchun kichik qaror qabul qilish;
kechagidan bir foiz yaxshiroq bo‘lish;
bir xafagarchilikning sizga ta’sirini kamaytirish.
Mukammal bo‘lish shart emas. Hayot ham «hammasini bir kunda to‘g‘rila» degan chellenj emas.
Yaxshiroq inson bo‘lish — hech qachon xato qilmaslik emas. Bu xatoni tan olib, undan keyin yana to‘g‘ri yo‘lni tanlash qobiliyatidir. Har kuni juda kichik bo‘lsa ham oldinga yurilsa, bir yildan keyin inson o‘zini tanimay qolishi mumkin.
…