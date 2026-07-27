Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?

·23·Foydali
Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?

Ba’zan inson o‘zini o‘zgartirishni chin dildan istaydi, ammo qayerdan boshlashni bilmaydi. Rejalar ko‘p, kuch esa kamdek tuyuladi. Aslida yaxshiroq insonga aylanish uchun tashqi motivatsiyadan ko‘ra, hayotga munosabatni o‘zgartirish muhimroq.

Har kuni katta qahramonlik qilish shart emas. Mas’uliyatni qabul qilish, kechagidan bir qadam oldinga yurish va ichki og‘riqlarni to‘plab bormaslikning o‘zi insonni sekin-asta o‘zgartiradi.

1. Hayotingiz uchun mas’uliyatni qabul qiling

Insonni eng ko‘p holdan toydiradigan narsalardan biri — hayoti uchun doim boshqalarni ayblashdir. Oila, rahbar, sharoit, jamiyat yoki o‘tmish haqiqatan ham taqdirimizga ta’sir qilishi mumkin. Ammo keyingi qadamni kim tashlashi baribir o‘zimizga bog‘liq.

Mas’uliyatni qabul qilish:

  • barcha muammolarda o‘zingizni ayblash emas;

  • hamma narsani yakka o‘zi hal qilish emas;

  • hayotdagi barcha voqealarni nazorat qilish ham emas.

Bu shunchaki: «Bugungi holatimni o‘zgartirish uchun men nima qila olaman?» degan savolni berishdir.

Hayotingizdagi hamma narsa sizga bog‘liq emas. Ammo keyingi harakatingiz ko‘pincha o‘z qo‘lingizda.

Muammoni tan olish og‘ir bo‘lishi mumkin. Lekin aybdor qidirishdan harakatga o‘tish insonga ichki kuchini qaytaradi.

2. Doimiy baxt emas, ma’no izlang

Baxtli bo‘lish istagi tabiiy. Ammo inson har kuni xursand, kuchli va ilhomlangan holda yura olmaydi.

Ba’zan hayot ma’noli bo‘ladi, ammo oson bo‘lmaydi. Ota-onalik, o‘qish, ishlash, yaqin kishiga g‘amxo‘rlik qilish yoki muhim maqsad sari harakatlanish doim ham zavq bermasligi mumkin. Lekin aynan shu ishlar insonga o‘zini kerakli va foydali his qilish imkonini beradi.

Ma’no ko‘pincha quyidagilardan tug‘iladi:

  • berilgan va’dani bajarishdan;

  • yaqinlarga yordam berishdan;

  • qiyin bo‘lsa ham vazifani oxiriga yetkazishdan;

  • o‘z qadriyatlariga sodiq qolishdan;

  • hayotda nimadir yaratishdan.

Baxt — o‘zgaruvchan his. Ma’no esa og‘ir kunlarda ham yo‘lni davom ettirishga yordam beradigan ichki tayanchdir.

3. O‘zingizga ishonib topshirilgan insonday g‘amxo‘rlik qiling

Ko‘pchilik yaqin kishisi kasal bo‘lsa, uni dam olishga, yaxshi ovqatlanishga va shifokorga borishga undaydi. Ammo masala o‘zimizga kelganda, ehtiyojlarimizni osongina chetga suramiz.

O‘zingizga g‘amxo‘rlik qilish xudbinlik emas. U quyidagi oddiy ishlardan boshlanishi mumkin:

  • yetarlicha uxlash;

  • vaqtida ovqatlanish;

  • harakat qilish;

  • sog‘liqdagi muammoni ortga surmaslik;

  • ruhan charchaganda dam olish;

  • zararli munosabatlarga chegara qo‘yish.

O‘zingizni sevish har kuni oynaga qarab chiroyli gaplar aytishdan iborat emas. Ba’zan bu telefonni chetga qo‘yib uxlash, keraksiz taklifga «yo‘q» deyish yoki yordam so‘rashdir.

O‘zingizga xuddi hayoti va kelajagi sizga ishonib topshirilgan insonday munosabatda bo‘ling.

Chunki charchagan, sog‘lig‘ini unutgan va ichki ehtiyojlarini bosib yurgan inson boshqalarga ham uzoq vaqt yaxshilik ulasha olmaydi.

4. O‘zingizni boshqalar bilan emas, kechagi holatingiz bilan solishtiring

Ijtimoiy tarmoqlar insonga boshqalarning eng yaxshi lahzalarini ko‘rsatadi. Kimdir yangi uy olgan, kimdir sayohatga chiqqan, yana kimdir qisqa vaqtda katta natijaga erishgandek ko‘rinadi.

Ammo biz ularning butun hayotini emas, tanlab ko‘rsatilgan bir parchasini ko‘ramiz.

O‘zingizni boshqalar bilan taqqoslash:

  • bor narsalaringizni qadrsizlantiradi;

  • yutuqlaringizni kichraytirib ko‘rsatadi;

  • shoshilish va uyalish hissini kuchaytiradi;

  • o‘z yo‘lingizdan chalg‘itadi.

O‘zingizdan so‘rang:

  • kechagidan nimani yaxshiroq qildim?

  • qaysi odatimni biroz o‘zgartirdim?

  • qanday xatoni qayta takrorlamadim?

  • bugun bir qadam bo‘lsa ham oldinga yurdimmi?

Katta o‘zgarish har doim keskin burilishdan boshlanmaydi. Ba’zan u ertalab o‘rindan o‘z vaqtida turish, bir sahifa kitob o‘qish yoki qoldirib kelingan ishni tugatishdan boshlanadi.

5. Xafagarchilikni ichki zaharga aylantirmang

Insonga nisbatan adolatsiz munosabat qilinsa, xafa bo‘lish tabiiy. Muammo xafagarchilikni yillab saqlash va uni shaxsiyatimizning bir qismiga aylantirishdan boshlanadi.

Uzoq vaqt saqlangan alam:

  • doim o‘tmishga qaytarib turadi;

  • yangi munosabatlarga ishonchni kamaytiradi;

  • asabiylikni kuchaytiradi;

  • insonning kuchini hozirgi hayotdan tortib oladi.

Kechirish qilingan ishni oqlash degani emas. Shuningdek, sizni ranjitgan odamni yana hayotingizga qaytarish majburiyati ham yo‘q.

Kechirish — o‘tmishdagi voqeaga bugungi kayfiyatingizni boshqarish huquqini bermaslikdir.

Zararli munosabatdan uzoqlashish, chegara belgilash va g‘azabni xavfsiz usulda ifoda qilish mumkin. Lekin alam bilan yashash — boshqa odam qilgan xatoning jazosini har kuni o‘zingizga berishga o‘xshaydi.

Kuch qayerdan paydo bo‘ladi?

Yaxshiroq inson bo‘lish uchun energiya har doim ilhomdan kelmaydi. Ko‘pincha kuch harakat boshlanganidan keyingina paydo bo‘ladi.

Avval bir kichik vazifani bajarasiz. Keyin o‘zingizga bo‘lgan ishonch biroz ortadi. Shu ishonch yana bir qadam tashlashga kuch beradi.

Bugundan boshlash uchun quyidagilarning o‘zi yetarli:

  • bir muammo uchun mas’uliyatni qabul qilish;

  • bitta muhim ishni oxiriga yetkazish;

  • sog‘lig‘ingiz uchun kichik qaror qabul qilish;

  • kechagidan bir foiz yaxshiroq bo‘lish;

  • bir xafagarchilikning sizga ta’sirini kamaytirish.

Mukammal bo‘lish shart emas. Hayot ham «hammasini bir kunda to‘g‘rila» degan chellenj emas.

Yaxshiroq inson bo‘lish — hech qachon xato qilmaslik emas. Bu xatoni tan olib, undan keyin yana to‘g‘ri yo‘lni tanlash qobiliyatidir. Har kuni juda kichik bo‘lsa ham oldinga yurilsa, bir yildan keyin inson o‘zini tanimay qolishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevgan inson oldida uyalmasdan ochiq aytilishi kerak bo‘lgan narsalar...Sevgan inson oldida uyalmasdan ochiq aytilishi kerak bo‘lgan narsalar...Kecha, 08:32Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Kecha, 07:55Uxlash vaqti kelganini miyaga nima bildiradi?Uxlash vaqti kelganini miyaga nima bildiradi?25.07, 16:42Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiAyollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgi25.07, 00:55«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi24.07, 18:27Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?24.07, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?