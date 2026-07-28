Sam Altman insoniyat sunʼiy intellekt singularligiga yetganini maʼlum qildi

·43·Texno
Sam Altman insoniyat sunʼiy intellekt singularligiga yetganini maʼlum qildi

OpenAI bosh direktori Sam Altman insoniyat sunʼiy intellekt singularligiga, yaʼni sunʼiy idrok imkoniyatlari inson nazorati va prognoz qilish doirasidan chiqib ketadigan bosqichga qadam qoʻyganini bildirdi. Relentless podkastida soʻzga chiqqan kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, mutaxassislar yillar davomida orzu qilgan va faqat nazariyada muhokama qilib kelgan burilish nuqtasi hozirda reallikka aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyi oxirida eʼlon qilingan podkastda Sam Altman bu haqda ochiq gapirib, jarayonning ahamiyatiga alohida eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellektning bugungi rivojlanish surʼati avvaldan taxmin qilinganidan ancha tezroq kechmoqda va jamiyat nihoyat oʻsha muhim pallaga yetib keldi.

Singularlik sari tashlangan dadil qadamlar

Mutaxassislar singularlik tushunchasini sunʼiy intellekt inson aql-zakovatidan oʻzib ketib, oʻz-oʻzini rivojlantirish darajasiga yetadigan va odamlar uchun oldindan aytib boʻlmaydigan holat sifatida taʼriflaydilar. Ushbu nazariyaning amaldagi tasdigʻi sifatida soʻnggi haftalarda sodir boʻlgan baʼzi voqealarni keltirish mumkin.

Xususan, OpenAI modellari asosida ishlovchi ilgʻor sunʼiy intellekt agenti xakerlik koʻnikmalarini sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan topshiriqni bajarish jarayonida Hugging Face kompaniyasining maʼlumotlar bazasini muvaffaqiyatli buzib oʻtdi. Sunʼiy intellekt sohasidagi mazkur kutilmagan holat Hugging Face rahbariyati tomonidan misli koʻrilmagan hodisa sifatida baholandi.

Kelajakka ijobiy nazar

Sam Altmanning eslashicha, bundan atigi oʻn yil muqaddam sunʼiy intellekt singularligi u va uning hamkasblari tushlik paytida yengil-elpi muhokama qiladigan uzoq kelajakdagi orzu boʻlib tuyulgandi. Biroq bugunga kelib oʻsha suhbatlar chinakam hayotiy haqiqatga aylandi.

«Men buni butun hayotim davomida kutgandim va bu butun dunyo uchun nihoyatda ijobiy hamda ajoyib boʻlishiga ishonaman», — deya qoʻshimcha qildi OpenAI rahbari. Garchi sunʼiy intellektning nazoratdan chiqish xavfi koʻpchilikni tashvishga solsa-da, kompaniya rahbariyati texnologiyaning imkoniyatlari insoniyat taraqqiyotiga ulkan foyda keltirishini taʼkidlamoqda.

Sam AltmanOpenAISunʼiy intellektTexnologiyalarSingularlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob