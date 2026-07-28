Sam Altman insoniyat sunʼiy intellekt singularligiga yetganini maʼlum qildi
OpenAI bosh direktori Sam Altman insoniyat sunʼiy intellekt singularligiga, yaʼni sunʼiy idrok imkoniyatlari inson nazorati va prognoz qilish doirasidan chiqib ketadigan bosqichga qadam qoʻyganini bildirdi. Relentless podkastida soʻzga chiqqan kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, mutaxassislar yillar davomida orzu qilgan va faqat nazariyada muhokama qilib kelgan burilish nuqtasi hozirda reallikka aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyi oxirida eʼlon qilingan podkastda Sam Altman bu haqda ochiq gapirib, jarayonning ahamiyatiga alohida eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellektning bugungi rivojlanish surʼati avvaldan taxmin qilinganidan ancha tezroq kechmoqda va jamiyat nihoyat oʻsha muhim pallaga yetib keldi.
Singularlik sari tashlangan dadil qadamlarMutaxassislar singularlik tushunchasini sunʼiy intellekt inson aql-zakovatidan oʻzib ketib, oʻz-oʻzini rivojlantirish darajasiga yetadigan va odamlar uchun oldindan aytib boʻlmaydigan holat sifatida taʼriflaydilar. Ushbu nazariyaning amaldagi tasdigʻi sifatida soʻnggi haftalarda sodir boʻlgan baʼzi voqealarni keltirish mumkin.
Xususan, OpenAI modellari asosida ishlovchi ilgʻor sunʼiy intellekt agenti xakerlik koʻnikmalarini sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan topshiriqni bajarish jarayonida Hugging Face kompaniyasining maʼlumotlar bazasini muvaffaqiyatli buzib oʻtdi. Sunʼiy intellekt sohasidagi mazkur kutilmagan holat Hugging Face rahbariyati tomonidan misli koʻrilmagan hodisa sifatida baholandi.
Kelajakka ijobiy nazarSam Altmanning eslashicha, bundan atigi oʻn yil muqaddam sunʼiy intellekt singularligi u va uning hamkasblari tushlik paytida yengil-elpi muhokama qiladigan uzoq kelajakdagi orzu boʻlib tuyulgandi. Biroq bugunga kelib oʻsha suhbatlar chinakam hayotiy haqiqatga aylandi.
«Men buni butun hayotim davomida kutgandim va bu butun dunyo uchun nihoyatda ijobiy hamda ajoyib boʻlishiga ishonaman», — deya qoʻshimcha qildi OpenAI rahbari. Garchi sunʼiy intellektning nazoratdan chiqish xavfi koʻpchilikni tashvishga solsa-da, kompaniya rahbariyati texnologiyaning imkoniyatlari insoniyat taraqqiyotiga ulkan foyda keltirishini taʼkidlamoqda.
…