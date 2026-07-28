Markaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdi
Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki (RF MB) bugun, 28 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslari hamda qimmatbaho metallar narxini yangiladi. Yangilangan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, AQSH dollari va yevro kursi pasayishni ko‘rsatgan bo‘lsa, Xitoy yuani va oltin narxida o‘sish kuzatildi.
Zamin.uz Rossiya Markaziy bankining rasmiy ma’lumotlariga tayanib, valyuta bozori va qimmatbaho metallardagi eng so‘nggi o‘zgarishlarni taqdim etadi.
1. Valyutalar kursi: Dollar va yevro tushdi, yuan ko‘tarildi
Rossiya Markaziy banki tomonidan belgilangan rasmiy kursga ko‘ra, asosiy G‘arb valyutalari rublga nisbatan biroz qadrsizlandi. Shu bilan birga, Xitoy yuani o‘z pozitsiyasini mustahkamladi.
Rossiya MB rasmiy kurslari (28 iyul):
AQSH dollari (USD): 78,0172 rubl (-0,0136 rubl)
Yevro (EUR): 88,7602 rubl (-0,1325 rubl)
Xitoy yuani (CNY): 11,5218 rubl (+0,0193 rubl)
28 iyul holatiga ko‘ra RF MBning rasmiy ko‘rsatkichlari jadvali
Valyuta / Metall
Yangi narx (rublda)
O‘zgarish dinamikasi
AQSH dollari (1 USD)
78,0172 RUB
-0,0136
Yevro (1 EUR)
88,7602 RUB
-0,1325
Xitoy yuani (1 CNY)
11,5218 RUB
+0,0193
Oltin (1 gramm)
10 202,05 RUB
Qimmatlashdi
Kumush (1 gramm)
146,30 RUB
Arzonlashdi
Platina (1 gramm)
4 015,05 RUB
Arzonlashdi
Palladiy (1 gramm)
3 150,44 RUB
Arzonlashdi
2. Qimmatbaho metallar: Oltin qimmatlashdi, boshqa metallar arzonladi
Qimmatbaho metallar bozorida ham sezilarli tebranishlar kuzatildi. Rossiya Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, oltin narxi ko‘tarilishda davom etayotgan bo‘lsa, qolgan asosiy metallar narxi pasaygan:
Oltin (Gold): Bir gramm uchun narx 10 202,05 rublgacha ko‘tarildi.
Kumush (Silver): Bir gramm narxi 146,30 rublgacha tushdi.
Platina (Platinum): Bir gramm uchun 4 015,05 rubl etib belgilandi.
Palladiy (Palladium): Arzonlashib, bir gramm uchun 3 150,44 rublni tashkil etdi.
Ushbu muhim moliyaviy va iqtisodiy xabarni yaqinlaringizga yuboring!
Valyuta kurslari va qimmatbaho metallar narxidagi o‘zgarishlar moliyaviy rejalashtirish va jamg‘armalarni saqlashda muhim ahamiyatga ega.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va moliyaviy yangiliklar bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, dollar va yevroning arzonlashishi hamda oltinning qimmatlashishi bozorda qanday tendensiyalardan dalolat beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…