Markaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdi

·67·Iqtisodiyot
Markaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdi

Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki (RF MB) bugun, 28 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslari hamda qimmatbaho metallar narxini yangiladi. Yangilangan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, AQSH dollari va yevro kursi pasayishni ko‘rsatgan bo‘lsa, Xitoy yuani va oltin narxida o‘sish kuzatildi.

Zamin.uz Rossiya Markaziy bankining rasmiy ma’lumotlariga tayanib, valyuta bozori va qimmatbaho metallardagi eng so‘nggi o‘zgarishlarni taqdim etadi.

1. Valyutalar kursi: Dollar va yevro tushdi, yuan ko‘tarildi

Rossiya Markaziy banki tomonidan belgilangan rasmiy kursga ko‘ra, asosiy G‘arb valyutalari rublga nisbatan biroz qadrsizlandi. Shu bilan birga, Xitoy yuani o‘z pozitsiyasini mustahkamladi.

Rossiya MB rasmiy kurslari (28 iyul):

  • AQSH dollari (USD): 78,0172 rubl (-0,0136 rubl)

  • Yevro (EUR): 88,7602 rubl (-0,1325 rubl)

  • Xitoy yuani (CNY): 11,5218 rubl (+0,0193 rubl)

28 iyul holatiga ko‘ra RF MBning rasmiy ko‘rsatkichlari jadvali

Valyuta / Metall

Yangi narx (rublda)

O‘zgarish dinamikasi

AQSH dollari (1 USD)

78,0172 RUB

-0,0136

Yevro (1 EUR)

88,7602 RUB

-0,1325

Xitoy yuani (1 CNY)

11,5218 RUB

+0,0193

Oltin (1 gramm)

10 202,05 RUB

Qimmatlashdi

Kumush (1 gramm)

146,30 RUB

Arzonlashdi

Platina (1 gramm)

4 015,05 RUB

Arzonlashdi

Palladiy (1 gramm)

3 150,44 RUB

Arzonlashdi

2. Qimmatbaho metallar: Oltin qimmatlashdi, boshqa metallar arzonladi

Qimmatbaho metallar bozorida ham sezilarli tebranishlar kuzatildi. Rossiya Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, oltin narxi ko‘tarilishda davom etayotgan bo‘lsa, qolgan asosiy metallar narxi pasaygan:

  • Oltin (Gold): Bir gramm uchun narx 10 202,05 rublgacha ko‘tarildi.

  • Kumush (Silver): Bir gramm narxi 146,30 rublgacha tushdi.

  • Platina (Platinum): Bir gramm uchun 4 015,05 rubl etib belgilandi.

  • Palladiy (Palladium): Arzonlashib, bir gramm uchun 3 150,44 rublni tashkil etdi.

Ushbu muhim moliyaviy va iqtisodiy xabarni yaqinlaringizga yuboring!

Valyuta kurslari va qimmatbaho metallar narxidagi o‘zgarishlar moliyaviy rejalashtirish va jamg‘armalarni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va moliyaviy yangiliklar bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, dollar va yevroning arzonlashishi hamda oltinning qimmatlashishi bozorda qanday tendensiyalardan dalolat beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Rossiya Markaziy bankiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

29 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda29 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:2828 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:1828 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda28 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:52Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladiChegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladiKecha, 09:07O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi24.07, 23:08O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiO‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindi24.07, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda