29 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Invest Finance Bank — 12 000 so‘m.
• Agrobank — 12 030 so‘m.
29 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 61 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Invest Finance Bank — 12 000 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 990 so‘m.
• Poytaxt Bank — 11 990 so‘m.
• UniversalBank — 11 990 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Agrobank — 12 030 so‘m.
• Mikrokreditbank — 12 040 so‘m.
• Anorbank — 12 040 so‘m.
• Kapitalbank — 12 040 so‘m.
• Turonbank — 12 040 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…