«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti

·0·Sport
«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti

Turkiyaning «Beshiktosh» klubi jahon futboli yulduzi Muhammad Salohning transferi bo‘yicha olib borilayotgan keskin muzokaralarni vaqtincha to‘xtatishga qaror qildi. Klub direktori Under O‘zan ushbu shov-shuvli jarayon nega sekinlashgani va prezidentning qat’iy pozitsiyasi haqida atroflicha gapirib berdi.

Zamin.uz «Beshiktosh» mutasaddisining rasmiy bayonoti va transfer atrofidagi so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.

1. 3 martalik suhbat va 21 iyuldan boshlangan sekinlashuv

«Beshiktosh» direktori Under O‘zanning ta’kidlashicha, klub rahbariyati Muhammad Salohni Istanbulga olib kelish bo‘yicha dastlabki bosqichda faol harakat qilgan. U va Vinchenso Italyano misrlik superhujumchi bilan uch marotaba bevosita suhbat o‘tkazishgan.

Under O‘zanning bayonotidan:

«Muhammad Saloh — jahon darajasidagi yulduz. Uning xalqaro miqyosdagi obro‘si juda yuqori. Muzokaralarning dastlabki bosqichida men va Vinchenso Italyano Saloh bilan uch marta suhbatlashdik. Biroq ilk kunlardagi ijobiy o‘zgarish 21 iyuldan boshlab sekinlashdi.»

2. Populizm emas, real yondashuv: Prezidentning qat’iy qarori

Muzokaralar sustlasha boshlagach, «Beshiktosh» prezidenti vaziyatni xotirjam va realistik baholab, foydasiz xarajatlar va populistik va’dalar ortidan quvmaslikka qaror qildi.

«Beshiktosh» direktori so‘zida davom etadi:

«Prezidentimiz muzokaralarni qayerda to‘xtatish kerakligini to‘g‘ri baholadi va shu qarorda qat’iy turdi. U populistik qaror emas, balki real yondashuvni tanladi va hozircha muzokaralardan chekindi. Saloh masalasi biz uchun hozircha keyinga surildi.»

Muhammad Saloh va «Beshiktosh» muzokaralari bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Nishondagi futbolchi

Muhammad Saloh (Jahon futboli yulduzi)

Qiziqish bildirgan klub

«Beshiktosh» (Istanbul, Turkiya)

Muzokara ishtirokchilari

Under O‘zan, Vinchenso Italyano va M. Saloh (3 ta suhbat)

Taklif etilgan maosh

12 million yevro (yillik)

Taklif etilgan shartnoma

1 + 1 yil sxemasi bo‘yicha

Muzokaralar holati

Vaqtincha to‘xtatilgan (Keyinga surilgan)

3. 12 million yevrolik shartnoma va kelajakdagi ehtimollar

Avvalroq OAVda «Beshiktosh» Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olish uchun unga «1+1» sxemasi bo‘yicha shartnoma va yiliga 12 million yevro maosh taklif qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Biroq, klub rahbariyatining real moliyaviy siyosati va tomonlarning hozirgi pozitsiyasi sababli ushbu mashhur transfer masalasi noma’lum muddatga «muzlatib» qo‘yildi.

Ushbu muhim sport va transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Muhammad Salohning kelajagi va Turkiya grandlarining transfer bozoridagi qadamlari butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Beshiktosh» prezidenti Saloh transferini to‘xtatib to‘g‘ri qildimi yoki Turkiya klubi har qanday evaziga bo‘lsa ham Salohni olishi kerak edimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!Bugun, 11:18«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqdaBugun, 11:11«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!Bugun, 11:07«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi