«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti
Turkiyaning «Beshiktosh» klubi jahon futboli yulduzi Muhammad Salohning transferi bo‘yicha olib borilayotgan keskin muzokaralarni vaqtincha to‘xtatishga qaror qildi. Klub direktori Under O‘zan ushbu shov-shuvli jarayon nega sekinlashgani va prezidentning qat’iy pozitsiyasi haqida atroflicha gapirib berdi.
Zamin.uz «Beshiktosh» mutasaddisining rasmiy bayonoti va transfer atrofidagi so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.
1. 3 martalik suhbat va 21 iyuldan boshlangan sekinlashuv
«Beshiktosh» direktori Under O‘zanning ta’kidlashicha, klub rahbariyati Muhammad Salohni Istanbulga olib kelish bo‘yicha dastlabki bosqichda faol harakat qilgan. U va Vinchenso Italyano misrlik superhujumchi bilan uch marotaba bevosita suhbat o‘tkazishgan.
Under O‘zanning bayonotidan:
«Muhammad Saloh — jahon darajasidagi yulduz. Uning xalqaro miqyosdagi obro‘si juda yuqori. Muzokaralarning dastlabki bosqichida men va Vinchenso Italyano Saloh bilan uch marta suhbatlashdik. Biroq ilk kunlardagi ijobiy o‘zgarish 21 iyuldan boshlab sekinlashdi.»
2. Populizm emas, real yondashuv: Prezidentning qat’iy qarori
Muzokaralar sustlasha boshlagach, «Beshiktosh» prezidenti vaziyatni xotirjam va realistik baholab, foydasiz xarajatlar va populistik va’dalar ortidan quvmaslikka qaror qildi.
«Beshiktosh» direktori so‘zida davom etadi:
«Prezidentimiz muzokaralarni qayerda to‘xtatish kerakligini to‘g‘ri baholadi va shu qarorda qat’iy turdi. U populistik qaror emas, balki real yondashuvni tanladi va hozircha muzokaralardan chekindi. Saloh masalasi biz uchun hozircha keyinga surildi.»
Muhammad Saloh va «Beshiktosh» muzokaralari bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Nishondagi futbolchi
Muhammad Saloh (Jahon futboli yulduzi)
Qiziqish bildirgan klub
«Beshiktosh» (Istanbul, Turkiya)
Muzokara ishtirokchilari
Under O‘zan, Vinchenso Italyano va M. Saloh (3 ta suhbat)
Taklif etilgan maosh
12 million yevro (yillik)
Taklif etilgan shartnoma
1 + 1 yil sxemasi bo‘yicha
Muzokaralar holati
Vaqtincha to‘xtatilgan (Keyinga surilgan)
3. 12 million yevrolik shartnoma va kelajakdagi ehtimollar
Avvalroq OAVda «Beshiktosh» Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olish uchun unga «1+1» sxemasi bo‘yicha shartnoma va yiliga 12 million yevro maosh taklif qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Biroq, klub rahbariyatining real moliyaviy siyosati va tomonlarning hozirgi pozitsiyasi sababli ushbu mashhur transfer masalasi noma’lum muddatga «muzlatib» qo‘yildi.
Ushbu muhim sport va transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Muhammad Salohning kelajagi va Turkiya grandlarining transfer bozoridagi qadamlari butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Beshiktosh» prezidenti Saloh transferini to‘xtatib to‘g‘ri qildimi yoki Turkiya klubi har qanday evaziga bo‘lsa ham Salohni olishi kerak edimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…