Barselona Julian Alvaresga muqobil sifatida Eli Junior Krupini tanladi

·38·Sport
Barselona Julian Alvaresga muqobil sifatida Eli Junior Krupini tanladi

Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transferlar mavsumida hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Angliyaning Bornmut jamoasi iqtidorli futbolchisi Eli Junior Krupiga qiziqish bildirmoqda. ESPN xabariga ko‘ra, kataloniyaliklar Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni asosiy nishon sifatida ko‘rayotgan bo‘lsa-da, muzokaralar qiyin kechayotgani sababli muqobil variantlar ustida ham faol ishlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lumki, Robert Levandovskining Chikago Fayr jamoasiga ko‘chib o‘tishidan keyin Barselona safida markaziy hujumchi pozitsiyasida bo‘shliq yuzaga keldi. Bosh murabbiy Hansi Flick o‘zining jamoadagi uchinchi mavsumi oldidan hujum chizig‘ini tubdan yangilashga qaror qilgan. Jamoa rahbariyati Chempionlar ligasi g‘olibligi uchun kurasha oladigan qudratli tarkibni shakllantirish payida.

Julian Alvares transferidagi murakkabliklar

Barselona prezidenti Joan Laporta yaqinda Julian Alvares uchun rasmiy taklif yuborilganini tasdiqlagan edi. Argentina terma jamoasi a’zosi Vanda Metropolitano stadionini tark etish istagida ekanini bildirgan bo‘lsa-da, madridliklar klubi dastlabki taklifni rad etdi. Laporta taklif kuchda qolishini va vaziyat o‘zgarishini kutishlarini ma’lum qildi, biroq bu jarayon cheksiz davom etmasligini ham ta’kidladi.

Shu boisdan amaldagi La Liga chempionlari e’tiborini Bornmut yulduzi Eli Junior Krupiga qaratdi. Frantsiyaning 21 yoshgacha bo‘lgan yoshlar terma jamoasi a’zosi bo‘lgan futbolchi o‘tgan yozda Loran jamoasidan 15 million yevro evaziga ingliz klubiga o‘tgan edi. Angliya Premyer-ligasidagi ilk mavsumiyoq u 35 ta uchrashuvda 13 ta gol urib, barchaning e’tiborini tortdi.

Katta transfer rejasi va tarkibdagi o‘zgarishlar

Eli Junior Krupini o‘z safiga qo‘shib olish Barselona uchun oson kechmaydi, chunki Bornmut o‘zining asosiy iqtidor egasi uchun 100 million yevrodan ortiq mablag‘ talab qilmoqda. Shunga qaramay, klub o‘zining hujum chizig‘ini yangilash ishlarini allaqachon boshlab yuborgan.

Kataloniya klubi ushbu transfer oynasida Nyukasl Yunayted va Borussiya Dortmund jamoalaridan vingerlar Entoni Gordon hamda Karim Adeyemeni o‘z safiga qo‘shib ulgurdi. Agar moliyaviy imkoniyatlar yo‘l qo‘ysa, klub rahbariyati yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar yana bir yirik hujumchini xarid qilishni rejalashtirmoqda.

BarselonaJulian AlvaresEli Junior KrupiTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi