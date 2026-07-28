Barselona Julian Alvaresga muqobil sifatida Eli Junior Krupini tanladi
Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transferlar mavsumida hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Angliyaning Bornmut jamoasi iqtidorli futbolchisi Eli Junior Krupiga qiziqish bildirmoqda. ESPN xabariga ko‘ra, kataloniyaliklar Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni asosiy nishon sifatida ko‘rayotgan bo‘lsa-da, muzokaralar qiyin kechayotgani sababli muqobil variantlar ustida ham faol ishlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lumki, Robert Levandovskining Chikago Fayr jamoasiga ko‘chib o‘tishidan keyin Barselona safida markaziy hujumchi pozitsiyasida bo‘shliq yuzaga keldi. Bosh murabbiy Hansi Flick o‘zining jamoadagi uchinchi mavsumi oldidan hujum chizig‘ini tubdan yangilashga qaror qilgan. Jamoa rahbariyati Chempionlar ligasi g‘olibligi uchun kurasha oladigan qudratli tarkibni shakllantirish payida.
Julian Alvares transferidagi murakkabliklarBarselona prezidenti Joan Laporta yaqinda Julian Alvares uchun rasmiy taklif yuborilganini tasdiqlagan edi. Argentina terma jamoasi a’zosi Vanda Metropolitano stadionini tark etish istagida ekanini bildirgan bo‘lsa-da, madridliklar klubi dastlabki taklifni rad etdi. Laporta taklif kuchda qolishini va vaziyat o‘zgarishini kutishlarini ma’lum qildi, biroq bu jarayon cheksiz davom etmasligini ham ta’kidladi.
Shu boisdan amaldagi La Liga chempionlari e’tiborini Bornmut yulduzi Eli Junior Krupiga qaratdi. Frantsiyaning 21 yoshgacha bo‘lgan yoshlar terma jamoasi a’zosi bo‘lgan futbolchi o‘tgan yozda Loran jamoasidan 15 million yevro evaziga ingliz klubiga o‘tgan edi. Angliya Premyer-ligasidagi ilk mavsumiyoq u 35 ta uchrashuvda 13 ta gol urib, barchaning e’tiborini tortdi.
Katta transfer rejasi va tarkibdagi o‘zgarishlarEli Junior Krupini o‘z safiga qo‘shib olish Barselona uchun oson kechmaydi, chunki Bornmut o‘zining asosiy iqtidor egasi uchun 100 million yevrodan ortiq mablag‘ talab qilmoqda. Shunga qaramay, klub o‘zining hujum chizig‘ini yangilash ishlarini allaqachon boshlab yuborgan.
Kataloniya klubi ushbu transfer oynasida Nyukasl Yunayted va Borussiya Dortmund jamoalaridan vingerlar Entoni Gordon hamda Karim Adeyemeni o‘z safiga qo‘shib ulgurdi. Agar moliyaviy imkoniyatlar yo‘l qo‘ysa, klub rahbariyati yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar yana bir yirik hujumchini xarid qilishni rejalashtirmoqda.
…