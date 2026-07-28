Xitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadi
Xitoyda ishlab chiqarilgan ilk oʻrta dvigatelli sport elektromobili SC-01 modeli 2027-yil aprel oyida Buyuk Britaniya bozoriga yetkazib berila boshlaydi. Autocar nashri tarqatgan eksklyuziv maʼlumotlarga koʻra, mazkur transport vositasi ingliz xaridorlariga 50 000 funt sterling atrofidagi boshlangʻich narxda taqdim etiladi va oʻng rulga moslashtirilgan holda chiqariladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirda ushbu avtomobil Xitoy bozorida JMEV kompaniyasi liniyasi tarkibida Yichi 01 nomi bilan sotilmoqda, shuningdek, Italiya kabi qator xalqaro bozorlarda ham mavjud. Yangi elektromobil maxsus kosmik karkasli shassi negizida yigʻilgan boʻlib, batareya ikki oʻrindiq ortiga joylashtirilgan, har bir oʻqqa esa bittadan elektr dvigatel oʻrnatilgan.
Entuziastlar uchun yaratilgan sof sport mashinasiSmall Sports Car Company asoschisi va rahbari Mark Cotton Britaniya bozori uchun ushbu model import huquqini qoʻlga kiritdi. Uning taʼkidlashicha, SC-01 oddiygina toʻgʻri chiziqda tezlanish koʻrsatuvchi elektromobil emas, balki haydovchiga chinakam emotsional bogʻliqlik va ruh bagʻishlaydigan texnikadir. Mutaxassis uni boshqaruv qobiliyati boʻyicha tarixiy Lotus Elise modellariga qiyoslagan.
Mazkur sportkar Xitoyda China Car Custom asoschisi Feng Syaotun tomonidan yaratilgan boʻlib, loyihani moliyalashtirishda Xiaomi kabi yirik texnologiya gigantlari ham ishtirok etgan. Mashinani loyihalashtirishda asosiy eʼtibor uning haddan tashqari ogʻir chiqmasligiga, boshqarish zavqiga va ixchamligiga qaratilgan.
Sotuv rejalari va kelajak istiqbollariBMW, Bentley va McLaren kompaniyalarida faoliyat yuritgan sobiq ijrochi Mark Cotton oʻzi tuzgan SSCC brendi ostida savdo koʻrsatkichlarini dastlab ehtiyotkorona rejalashtirmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, ilk yilda 160 ta, uchinchi yilga borib esa 360 ta avtomobil sotish koʻzda tutilgan. Bu kabi ixtisoslashgan va haydovchilarga moʻljallangan mahsulot uchun yiliga 200–300 dona savdo koʻrsatkichi moʻtadil natija hisoblanadi.
Hozirgi kunda Cotton Buyuk Britaniyada mashinani sotish va unga xizmat koʻrsatish uchun uchta dilerlik hamkori bilan muzokaralarni yakunlamoqda. Shuningdek, tarqatish, moliyalashtirish va sotuvdan keyingi xizmatlarni boshqarish uchun boshqa sheriklar ham jalb etilmoqda. Yangi oʻng rulli SC-01 modeli nafaqat Britaniya, balki boshqa xalqaro bozorlarga ham bosqichma-bosqich yoʻl olishi kutilmoqda.
…