Xitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadi

·24·Avto
Xitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadi

Xitoyda ishlab chiqarilgan ilk oʻrta dvigatelli sport elektromobili SC-01 modeli 2027-yil aprel oyida Buyuk Britaniya bozoriga yetkazib berila boshlaydi. Autocar nashri tarqatgan eksklyuziv maʼlumotlarga koʻra, mazkur transport vositasi ingliz xaridorlariga 50 000 funt sterling atrofidagi boshlangʻich narxda taqdim etiladi va oʻng rulga moslashtirilgan holda chiqariladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirda ushbu avtomobil Xitoy bozorida JMEV kompaniyasi liniyasi tarkibida Yichi 01 nomi bilan sotilmoqda, shuningdek, Italiya kabi qator xalqaro bozorlarda ham mavjud. Yangi elektromobil maxsus kosmik karkasli shassi negizida yigʻilgan boʻlib, batareya ikki oʻrindiq ortiga joylashtirilgan, har bir oʻqqa esa bittadan elektr dvigatel oʻrnatilgan.

Entuziastlar uchun yaratilgan sof sport mashinasi

Small Sports Car Company asoschisi va rahbari Mark Cotton Britaniya bozori uchun ushbu model import huquqini qoʻlga kiritdi. Uning taʼkidlashicha, SC-01 oddiygina toʻgʻri chiziqda tezlanish koʻrsatuvchi elektromobil emas, balki haydovchiga chinakam emotsional bogʻliqlik va ruh bagʻishlaydigan texnikadir. Mutaxassis uni boshqaruv qobiliyati boʻyicha tarixiy Lotus Elise modellariga qiyoslagan.

Mazkur sportkar Xitoyda China Car Custom asoschisi Feng Syaotun tomonidan yaratilgan boʻlib, loyihani moliyalashtirishda Xiaomi kabi yirik texnologiya gigantlari ham ishtirok etgan. Mashinani loyihalashtirishda asosiy eʼtibor uning haddan tashqari ogʻir chiqmasligiga, boshqarish zavqiga va ixchamligiga qaratilgan.

Sotuv rejalari va kelajak istiqbollari

BMW, Bentley va McLaren kompaniyalarida faoliyat yuritgan sobiq ijrochi Mark Cotton oʻzi tuzgan SSCC brendi ostida savdo koʻrsatkichlarini dastlab ehtiyotkorona rejalashtirmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, ilk yilda 160 ta, uchinchi yilga borib esa 360 ta avtomobil sotish koʻzda tutilgan. Bu kabi ixtisoslashgan va haydovchilarga moʻljallangan mahsulot uchun yiliga 200–300 dona savdo koʻrsatkichi moʻtadil natija hisoblanadi.

Hozirgi kunda Cotton Buyuk Britaniyada mashinani sotish va unga xizmat koʻrsatish uchun uchta dilerlik hamkori bilan muzokaralarni yakunlamoqda. Shuningdek, tarqatish, moliyalashtirish va sotuvdan keyingi xizmatlarni boshqarish uchun boshqa sheriklar ham jalb etilmoqda. Yangi oʻng rulli SC-01 modeli nafaqat Britaniya, balki boshqa xalqaro bozorlarga ham bosqichma-bosqich yoʻl olishi kutilmoqda.

ElektromobilSC-01Xitoy avtomabillariSportkarBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiBugun, 15:25Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 15:20Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaPorsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaBugun, 12:13Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiGeely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiKecha, 22:20Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiKecha, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan