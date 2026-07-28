Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar

·143·Jamiyat
Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar

Surxondaryo viloyatining Qumqo‘rg‘on tumanida oilaviy zo‘ravonlikning vahshiyona va inson aqliga sig‘maydigan holati yuz berdi. O‘z voyaga yetmagan qizini qiynab, shafqatsiz muomalada bo‘lgan 33 yoshli erkakga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va u qamoqqa olindi.

Zamin.uz Surxondaryo viloyati IIB matbuot xizmati va OAV manbalariga tayanib, ushbu mudhish voqeaning shokka soluvchi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Ariza va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mash’um video

Joriy yilning 25 iyul kuni Qumqo‘rg‘on tumanida yashovchi ayol tuman IIBga murojaat qilib, 33 yoshli turmush o‘rtog‘i Ch.B. voyaga yetmagan qiziga nisbatan shafqatsiz harakatlar qilganini va uni muntazam qiynab kelganini ma’lum qildi.

Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, ota o‘z qizini shafqatsizlarcha qiynayotgani tasvirlangan video 2025 yilning 30 dekabr kuni suratga olingan. Bu mudhish tasvirlar keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikning keskin e’tiroz va nafratiga sabab bo‘ldi.

2. Bundan ham mudhish tafsilotlar: Tezak va qaynoq suv jazosi

Daryo.uz nashrining xabar berishicha, 33 yoshli ota 9 yoshli qizini jazolash maqsadida inson sha’niga zid va vahshiyona usullarni qo‘llagan:

Hodisa tafsiloti:

Ota uyidagi molxonadan tezak olib kelishni buyurgan va uni majburlab 9 yoshli qizning og‘ziga solishga uringan. Qiz qo‘rqib tashqariga qochib chiqqaniga qaramay, ota uni qayta ichkariga chaqirib olgan, yerga yotqizib, majburlab tezakni og‘ziga solgan.

Eng achinarlisi, u ushbu vahshiylikni o‘zining telefonida videoga olgan. So‘ngra, xonada bo‘lib turgan 7 yoshli kichik qiziga buyruq berib, olib kelingan piyoladagi qaynoq suvni to‘ng‘ich qizining og‘ziga quydirgan.

3. Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va gumonlanuvchi qo‘lga olindi

Ushbu mudhish va shafqatsiz holat yuzasidan Qumqo‘rg‘on tumani IIB huzuridagi Tergov bo‘linmasi tomonidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

  • Modda: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi (qiynash) 2-qismi «a» bandi (voyaga yetmagan shaxsga nisbatan).

  • Ehtiyot chorasi: Gumonlanuvchi Ch.B. protsessual tartibda ushlangan va hibsga olingan.

  • Hozirgi holat: Barcha holatlar bo‘yicha tergov harakatlari jadal davom etmoqda.

Hodisa bo‘yicha asosiy faktlar va ma’lumotlar

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Hodisa sodir bo‘lgan joy

Surxondaryo viloyati, Qumqo‘rg‘on tumani

Gumonlanuvchi

33 yoshli ota (Ch.B.)

Jabrlanuvchi

9 yoshli voyaga yetmagan qiz

Jazolash usuli

Tezak majburlab yedirilgan va qaynoq suv quyilgan

JK Moddasi

110-modda 2-qism «a» bandi (Qiynash)

Tergov holati

Gumonlanuvchi hibsga olingan, tergov ketmoqda

Ushbu muhim va ogohlantiruvchi xabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga yuboring!

Bo‘lib o‘tgan bu mudhish voqea jamiyatda bolalar xavfsizligi va oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va oilaviy guruhlarga yuborib, ogohlikni oshiring!

Sizningcha, voyaga yetmagan o‘z farzandiga nisbatan bunday shafqatsiz va vahshiyona muomalada bo‘lgan otalarga qanday eng og‘ir jazo qo‘llanilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

SurkhandaryaKumkurganZamin.uzDaryo.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiToshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiBugun, 16:00O‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildiO‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildiBugun, 12:3410 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)Bugun, 11:47Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Bugun, 11:11Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqda (video)Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqda (video)Kecha, 23:50Ijtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiIjtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi