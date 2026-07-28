Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar
Surxondaryo viloyatining Qumqo‘rg‘on tumanida oilaviy zo‘ravonlikning vahshiyona va inson aqliga sig‘maydigan holati yuz berdi. O‘z voyaga yetmagan qizini qiynab, shafqatsiz muomalada bo‘lgan 33 yoshli erkakga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va u qamoqqa olindi.
Zamin.uz Surxondaryo viloyati IIB matbuot xizmati va OAV manbalariga tayanib, ushbu mudhish voqeaning shokka soluvchi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Ariza va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mash’um video
Joriy yilning 25 iyul kuni Qumqo‘rg‘on tumanida yashovchi ayol tuman IIBga murojaat qilib, 33 yoshli turmush o‘rtog‘i Ch.B. voyaga yetmagan qiziga nisbatan shafqatsiz harakatlar qilganini va uni muntazam qiynab kelganini ma’lum qildi.
Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, ota o‘z qizini shafqatsizlarcha qiynayotgani tasvirlangan video 2025 yilning 30 dekabr kuni suratga olingan. Bu mudhish tasvirlar keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikning keskin e’tiroz va nafratiga sabab bo‘ldi.
2. Bundan ham mudhish tafsilotlar: Tezak va qaynoq suv jazosi
Daryo.uz nashrining xabar berishicha, 33 yoshli ota 9 yoshli qizini jazolash maqsadida inson sha’niga zid va vahshiyona usullarni qo‘llagan:
Hodisa tafsiloti:
Ota uyidagi molxonadan tezak olib kelishni buyurgan va uni majburlab 9 yoshli qizning og‘ziga solishga uringan. Qiz qo‘rqib tashqariga qochib chiqqaniga qaramay, ota uni qayta ichkariga chaqirib olgan, yerga yotqizib, majburlab tezakni og‘ziga solgan.
Eng achinarlisi, u ushbu vahshiylikni o‘zining telefonida videoga olgan. So‘ngra, xonada bo‘lib turgan 7 yoshli kichik qiziga buyruq berib, olib kelingan piyoladagi qaynoq suvni to‘ng‘ich qizining og‘ziga quydirgan.
3. Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va gumonlanuvchi qo‘lga olindi
Ushbu mudhish va shafqatsiz holat yuzasidan Qumqo‘rg‘on tumani IIB huzuridagi Tergov bo‘linmasi tomonidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Modda: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi (qiynash) 2-qismi «a» bandi (voyaga yetmagan shaxsga nisbatan).
Ehtiyot chorasi: Gumonlanuvchi Ch.B. protsessual tartibda ushlangan va hibsga olingan.
Hozirgi holat: Barcha holatlar bo‘yicha tergov harakatlari jadal davom etmoqda.
Hodisa bo‘yicha asosiy faktlar va ma’lumotlar
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Hodisa sodir bo‘lgan joy
Surxondaryo viloyati, Qumqo‘rg‘on tumani
Gumonlanuvchi
33 yoshli ota (Ch.B.)
Jabrlanuvchi
9 yoshli voyaga yetmagan qiz
Jazolash usuli
Tezak majburlab yedirilgan va qaynoq suv quyilgan
JK Moddasi
110-modda 2-qism «a» bandi (Qiynash)
Tergov holati
Gumonlanuvchi hibsga olingan, tergov ketmoqda
Ushbu muhim va ogohlantiruvchi xabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga yuboring!
Bo‘lib o‘tgan bu mudhish voqea jamiyatda bolalar xavfsizligi va oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va oilaviy guruhlarga yuborib, ogohlikni oshiring!
Sizningcha, voyaga yetmagan o‘z farzandiga nisbatan bunday shafqatsiz va vahshiyona muomalada bo‘lgan otalarga qanday eng og‘ir jazo qo‘llanilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…