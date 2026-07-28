SpaceX kapitallashuvi keskin tushib ketdi

·40·Texno
SpaceX kapitallashuvi keskin tushib ketdi

Ilon Maskka tegishli boʻlgan kosmik texnologiyalar kompaniyasi SpaceX iyun oyining oʻrtalaridan buyon moliyaviy bozorlarda qariyb 1,2 trillion dollar yoʻqotdi. Ushbu keskin pasayish kompaniyaning birjaga chiqishidan keyingi shiddatli oʻsish davridan soʻng kuzatildi va texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Mazkur yoʻqotish miqdori hozirda 1,22 trillion dollarga baholanayotgan Tesla avtomobilsozlik gigantining umumiy qiymatiga deyarli teng keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bloomberg Billionaires Index maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining oʻrtalarida SpaceX aksiyalarining savdosi boshlanishi ortidan Ilon Mask tarixdagi ilk trillionerga aylangan edi. Oʻsha paytda uning boyligi 1 trillion dollardan oshgan boʻlsa-da, bozordagi soʻnggi oʻzgarishlar tadbirkorning moliyaviy koʻrsatkichlariga jiddiy taʼsir koʻrsatdi va u oʻzini kinoya bilan «sobiq trillioner» deb atashiga toʻgʻri keldi.

Aksiyalar qiymatining ikki barobar qisqarishi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya qimmatli qogʻozlari narxi qisqa vaqt ichida keskin tushib ketgan. Agar iyun oyining oʻrtalarida SpaceX aksiyalari 225,6 dollardan savdo qilingan boʻlsa, 27 iyuldagi savdolar yopilishiga kelib ularning qiymati 113,5 dollarni tashkil etdi.

Shu tariqa, kompaniya qimmatli qogʻozlari deyarli ikki barobarga arzonlashdi va bu holat uning bozor qiymatining ulkan miqyosda qisqarishiga olib keldi. Bunday tezkor tebranishlar texnologiya bozoridagi yuqori tavakkalchiliklar va investorlarning kayfiyatidagi oʻzgarishlarni yaqqol koʻrsatib beradi.

Ilon Maskning boyligi va uning holati

Aksiyalar narxining tushishi Ilon Maskning umumiy boyligiga ham bevosita taʼsir koʻrsatdi. Agar 12 iyunda uning kapitali 1 trillion dollardan oshgan boʻlsa, 24 iyunga kelib bu koʻrsatkich 957 milliard dollarga kamaydi. Hozirgi vaqtda esa milliarderning boyligi taxminan 709 milliard dollarga baholanmoqda.

Shunga qaramay, yuzaga kelgan ulkan moliyaviy yoʻqotishlarga qaramasdan, Ilon Mask dunyodagi eng boy odam maqomini saqlab qolmoqda. Mutaxassislar bozorlardagi bu kabi oʻzgarishlarni kelgusidagi texnologik loyihalar va aksiyalar harakatiga qarab baholashda davom etmoqda.

SpaceXIlon MaskTeslaTexnologiyaMoliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob