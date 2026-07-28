SpaceX kapitallashuvi keskin tushib ketdi
Ilon Maskka tegishli boʻlgan kosmik texnologiyalar kompaniyasi SpaceX iyun oyining oʻrtalaridan buyon moliyaviy bozorlarda qariyb 1,2 trillion dollar yoʻqotdi. Ushbu keskin pasayish kompaniyaning birjaga chiqishidan keyingi shiddatli oʻsish davridan soʻng kuzatildi va texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Mazkur yoʻqotish miqdori hozirda 1,22 trillion dollarga baholanayotgan Tesla avtomobilsozlik gigantining umumiy qiymatiga deyarli teng keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bloomberg Billionaires Index maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining oʻrtalarida SpaceX aksiyalarining savdosi boshlanishi ortidan Ilon Mask tarixdagi ilk trillionerga aylangan edi. Oʻsha paytda uning boyligi 1 trillion dollardan oshgan boʻlsa-da, bozordagi soʻnggi oʻzgarishlar tadbirkorning moliyaviy koʻrsatkichlariga jiddiy taʼsir koʻrsatdi va u oʻzini kinoya bilan «sobiq trillioner» deb atashiga toʻgʻri keldi.
Aksiyalar qiymatining ikki barobar qisqarishiixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya qimmatli qogʻozlari narxi qisqa vaqt ichida keskin tushib ketgan. Agar iyun oyining oʻrtalarida SpaceX aksiyalari 225,6 dollardan savdo qilingan boʻlsa, 27 iyuldagi savdolar yopilishiga kelib ularning qiymati 113,5 dollarni tashkil etdi.
Shu tariqa, kompaniya qimmatli qogʻozlari deyarli ikki barobarga arzonlashdi va bu holat uning bozor qiymatining ulkan miqyosda qisqarishiga olib keldi. Bunday tezkor tebranishlar texnologiya bozoridagi yuqori tavakkalchiliklar va investorlarning kayfiyatidagi oʻzgarishlarni yaqqol koʻrsatib beradi.
Ilon Maskning boyligi va uning holatiAksiyalar narxining tushishi Ilon Maskning umumiy boyligiga ham bevosita taʼsir koʻrsatdi. Agar 12 iyunda uning kapitali 1 trillion dollardan oshgan boʻlsa, 24 iyunga kelib bu koʻrsatkich 957 milliard dollarga kamaydi. Hozirgi vaqtda esa milliarderning boyligi taxminan 709 milliard dollarga baholanmoqda.
Shunga qaramay, yuzaga kelgan ulkan moliyaviy yoʻqotishlarga qaramasdan, Ilon Mask dunyodagi eng boy odam maqomini saqlab qolmoqda. Mutaxassislar bozorlardagi bu kabi oʻzgarishlarni kelgusidagi texnologik loyihalar va aksiyalar harakatiga qarab baholashda davom etmoqda.
…