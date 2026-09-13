“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?

·38·Foydali
“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hayotimizdagi ko‘plab qarorlar va vaziyatlar «kerak» va «majburman» kabi destruktiv dasturlar asosida qurilgan bo‘lib, ular insonni ich-ichidan yemirib, surunkali charchoq va ruhiy siqilishga olib keladi.
  • Bu eski matritsaga bo‘ysunishni to‘xtatib, o‘zimiz chin dildan xohlagan ishlarga kuch bag‘ishlasak, hayotimizda quvvat saqlanib qoladi, ichki qo‘rquvlar yengiladi va haqiqiy erkinlik his etiladi.

Hayotingizdagi qanchadan-qancha muhim qarorlar va kundalik vaziyatlar atigi ikkita so‘z — «kerak» va «majburman» degan tayanch ustunlar ustiga qurilgani haqida hech chuqur o‘ylab ko‘rganmisiz? «Ko‘nglim xohlamayapti — ammo borishim kerak», «Yuragim tortmayapti — lekin qilishga majburman». Inson ongi va ruhiyatini o‘rganuvchi zamonaviy psixologiyada bunday fikrlash tarzi insonni ich-ichidan yemiruvchi eski, destruktiv dasturlar («uyqudagi matritsa») deb ataladi. Biz bolalikdan beri jamiyat, muhit va odatlar tazyiqi ostida o‘z asl xohishlarimizni unutib, faqatgina birovlar belgilab bergan «majburiyatlar»ga xizmat qilishga o‘rganib qolganmiz. Butun boshli hayotimizning ulkan qismi aynan mana shu ruhiy azob beruvchi dasturlar negizida shakllangan. Xo‘sh, bir lahza to‘xtab, bu eski matritsaga bo‘ysunishni to‘xtatsak nima sodir bo‘ladi, bu destruktiv dasturlarni ruhiy quvvat bilan ta’minlashni to‘xtatib, faqat o‘zimiz chin dildan sevadigan va xohlaydigan ishlarga kuch bag‘ishlasak, hayotimiz qanday mo‘jizaviy o‘zgarishlar sari yuz tutadi?

«Kerak» va «majburman»: Hayotni yemiruvchi yashirin tayanch konstruksiya

Kundalik hayotimizdagi aksar holatlar insonni erksiz ijrochiga aylantirib qo‘yadi:

  • Ichki nizolar manbai: Ko‘ngil tamomila boshqa narsani istab turgan bir vaqtda, «majburman» degan tuyg‘u tufayli noxush ishlarni davom ettirish insonni surunkali charchoq va ruhiy siqilishga olib keladi;

  • Eski matritsaga xizmat qilish: Jamiyat va atrofdagilarning kutgan talablarini qondirish uchun inson o‘z shaxsiy chegaralari va asl iste’dodlarini qurbon qilishga odatlanadi;

  • Uyqudagi destruktiv dasturlar: Bu fikrlash tarzi ong ostida avtomatik ravishda ishlab, insonning umri sezilarli darajada begona maqsadlar ortidan quvish bilan o‘tib ketishiga sabab bo‘ladi.

Eski dasturlarni oziqlantirishni to‘xtatsak nima yuz beradi?

Sizni baxtsiz qilayotgan tizimga «yo‘q» deyishni o‘rgangan lahzangizdan boshlab yangi davr boshlanadi:

  • Quvvatning saqlanib qolishi: Har safar ko‘nglingiz tortmagan ishga majburan qo‘l urganingizda, tanangiz ulkan hayotiy energiyani yo‘qotadi — bu manbani yopish esa insonga yangi kuch bag‘ishlaydi;

  • Ichki qo‘rquvlarni yengib o‘tish: Ko‘pchilik «majburiyat»lardan voz kechsa, dunyo ostin-ustun bo‘lib ketadi deb o‘ylaydi, ammo amaliyotda faqat soxta munosabatlar va keraksiz yuk yo‘qoladi, xolos;

  • Mas’uliyat va erkinlik uyg‘unligi: Inson «men majburman» degan fikrdan «bu mening ongli tanlovim» degan tushunchaga o‘tganda, haqiqiy erkinlikni his eta boshlaydi.

Xohlagan va yoqqan narsalarni oziqlantirish: Baxt va muvaffaqiyat qonuni

E’tibor qayerga qaratilsa, rivojlanish ham aynan o‘sha yerda kuzatiladi:

  • Qalb xohishlariga quloq tutish: Faqat o‘zingizga zavq bag‘ishlaydigan, ko‘nglingiz chin dildan suyadigan va ilhomlantiradigan mashg‘ulotlarga vaqt va e’tibor ajratish;

  • Ichki uyg‘onish effekti: Siz yoqtirgan ishlar bilan shug‘ullana boshlaganingizda, atrofingizda yoqimli voqealar, o‘zingizga o‘xshagan insonlar va yangi imkoniyatlar o‘z-o‘zidan ko‘paya boshlaydi;

  • Hayot sifatining yangi darajasi: «Kerak»lar iskanjasidan chiqib, «xohlayman» asosida yashash insonni depressiyadan xalos etadi va unga chinakam ijodkorlik zavqini qaytaradi.

Hayotingizdagi «majburman» degan yukni olib tashlash — bu javobgarlikdan qochish emas, balki o‘z hayotingizni ongli ravishda o‘zingiz istagan go‘zallik va zavq bilan to‘ldirish demakdir.

Sizningcha, kundalik hayotingizdagi qancha vaziyatlar «ko‘nglim xohlamayapti — ammo majburman» degan qoida asosida davom etmoqda? Bu eski dasturlarni uzib, faqat o‘zingiz chin dildan sevadigan ishlar bilan shug‘ullanishga sizda yetarlicha jasorat bormi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va hayot falsafasi hamda ongli tanlov sirlariga bag‘ishlangan ushbu ta’sirli tahlilni barcha yaqinlaringiz, do‘stlaringiz va o‘z yo‘lini izlayotgan qadrdonlaringizga ulashing!

PsixologiyaQarorlar qabul qilishMental programmalarKerak va majburman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?Bugun, 15:53Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Kecha, 10:47Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11.09, 02:593 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi11.09, 02:44Boshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdiBoshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdi11.09, 01:55Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!09.09, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi