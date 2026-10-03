Oilani yemiruvchi xato: Eridan ustun bo‘lishga uringan ayollarni kutayotgan 3 ta katta xavf
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ayollarning eridan ustun bo'lishga intilishi oilada hurmat va e'tiborning yo'qolishiga, munosabatlarga uchinchi shaxslarning kirib kelishiga va farzandlar ruhiyatining buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Erkaklar oilada tan olinishni va qadrlanishni istashadi, aks holda ular turmush o'rtog'iga nisbatan hurmatini yo'qotadi.
Oila mustahkamligi eru xotin o‘rtasidagi o‘zaro tenglik, hurmat va muvozanatga tayanadi. Biroq ba’zi hollarda turmush o‘rtog‘idan o‘zini ustun qo‘yish, oilada dominant bo‘lishga intilish sezilmas tarzda nikoh poydevoriga darz ketkazishi mumkin. Psixologlar va oilaviy mutaxassislar bunday noto‘g‘ri yondashuv olib kelishi mumkin bo‘lgan 3 ta jiddiy oqibatdan ogohlantiradi.
Oiladagi maqom uchun kurash ko‘pincha kutilmagan fojialar va sovuqchilik bilan yakun topadi.
1. Hurmat va e’tiborning batamom yo‘qolishi
Erkak kishi uchun oilada tan olinish va qadrlanish eng muhim ruhiy ehtiyojlardan biridir.
Agar u doimiy ravishda o‘ziga past nazar bilan qaralayotganini, fikrlari qabul qilinmayotganini his qilsa, uzoq vaqt bunday muhitda samimiy bo‘lib qola olmaydi.
Natijada erkak asta-sekin turmush o‘rtog‘iga nisbatan hurmatini ham, avvalgi e’tibor va mehrini ham yo‘qota boshlaydi.
2. Munosabatlarga uchinchi shaxslarning kirib kelishi
O‘z uyida nazorati va mavqeini yo‘qotgan, o‘zini ojiz sezgan erkakda chuqur ruhiy bo‘shliq yuzaga keladi:
O‘zini haqiqiy erkak va himoyachi sifatida his qilish ehtiyoji uni tashqaridan dalda, mehr va bo‘ysunuvchan muhit qidirishga undashi mumkin.
Bu esa ko‘pincha er-xotin o‘rtasida uchinchi shaxslarning paydo bo‘lishiga va oilaning parchalanishiga sabab bo‘ladi.
3. Farzandlar ruhiyati va kelajagining buzilishi
Mutaxassislarning fikricha, eng ayanchli zarba baribir farzandlarning ruhiy tarbiyasiga tegadi:
O‘g‘il bolalar: Ona dominantlik qilgan oilada katta bo‘lgan o‘g‘il bolalarda qat’iyatsizlik, mustaqil qaror chiqara olmaslik va o‘ziga ishonchsizlik shakllanadi.
Qiz farzandlar: Otasini hurmat qilmagan ona tarbiyasini olgan qizlar erkak zotini qadrlamaydigan va kelajakda o‘z oilasini barpo etishda qiynaladigan shaxs bo‘lib ulg‘ayadi.
Oilaviy baxt kim kuchli yoki ustun ekanini isbotlashda emas, balki ayolning nafosati, mehri hamda erkakning mas’uliyati va yetakchiligi birlashgan uyg‘unlikdadir.
Izohlar 0
…