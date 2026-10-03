Oilani yemiruvchi xato: Eridan ustun bo‘lishga uringan ayollarni kutayotgan 3 ta katta xavf

·34·Foydali
Oilani yemiruvchi xato: Eridan ustun bo‘lishga uringan ayollarni kutayotgan 3 ta katta xavf
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ayollarning eridan ustun bo'lishga intilishi oilada hurmat va e'tiborning yo'qolishiga, munosabatlarga uchinchi shaxslarning kirib kelishiga va farzandlar ruhiyatining buzilishiga olib kelishi mumkin.
  • Erkaklar oilada tan olinishni va qadrlanishni istashadi, aks holda ular turmush o'rtog'iga nisbatan hurmatini yo'qotadi.

Oila mustahkamligi eru xotin o‘rtasidagi o‘zaro tenglik, hurmat va muvozanatga tayanadi. Biroq ba’zi hollarda turmush o‘rtog‘idan o‘zini ustun qo‘yish, oilada dominant bo‘lishga intilish sezilmas tarzda nikoh poydevoriga darz ketkazishi mumkin. Psixologlar va oilaviy mutaxassislar bunday noto‘g‘ri yondashuv olib kelishi mumkin bo‘lgan 3 ta jiddiy oqibatdan ogohlantiradi.

Oiladagi maqom uchun kurash ko‘pincha kutilmagan fojialar va sovuqchilik bilan yakun topadi.

1. Hurmat va e’tiborning batamom yo‘qolishi

Erkak kishi uchun oilada tan olinish va qadrlanish eng muhim ruhiy ehtiyojlardan biridir.

  • Agar u doimiy ravishda o‘ziga past nazar bilan qaralayotganini, fikrlari qabul qilinmayotganini his qilsa, uzoq vaqt bunday muhitda samimiy bo‘lib qola olmaydi.

  • Natijada erkak asta-sekin turmush o‘rtog‘iga nisbatan hurmatini ham, avvalgi e’tibor va mehrini ham yo‘qota boshlaydi.

2. Munosabatlarga uchinchi shaxslarning kirib kelishi

O‘z uyida nazorati va mavqeini yo‘qotgan, o‘zini ojiz sezgan erkakda chuqur ruhiy bo‘shliq yuzaga keladi:

  • O‘zini haqiqiy erkak va himoyachi sifatida his qilish ehtiyoji uni tashqaridan dalda, mehr va bo‘ysunuvchan muhit qidirishga undashi mumkin.

  • Bu esa ko‘pincha er-xotin o‘rtasida uchinchi shaxslarning paydo bo‘lishiga va oilaning parchalanishiga sabab bo‘ladi.

3. Farzandlar ruhiyati va kelajagining buzilishi

Mutaxassislarning fikricha, eng ayanchli zarba baribir farzandlarning ruhiy tarbiyasiga tegadi:

  • O‘g‘il bolalar: Ona dominantlik qilgan oilada katta bo‘lgan o‘g‘il bolalarda qat’iyatsizlik, mustaqil qaror chiqara olmaslik va o‘ziga ishonchsizlik shakllanadi.

  • Qiz farzandlar: Otasini hurmat qilmagan ona tarbiyasini olgan qizlar erkak zotini qadrlamaydigan va kelajakda o‘z oilasini barpo etishda qiynaladigan shaxs bo‘lib ulg‘ayadi.

Oilaviy baxt kim kuchli yoki ustun ekanini isbotlashda emas, balki ayolning nafosati, mehri hamda erkakning mas’uliyati va yetakchiligi birlashgan uyg‘unlikdadir.

Oilada dominantlikPsixologik ta’sirNikoh poydevoriOiladagi jins rollari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?13 sentabr 17:37Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?5 avgust 05:58Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqiniQaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini9 avgust 20:12Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?28 sentabr 21:35Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?28 sentabr 21:08Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?