Tokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandi

·7·Dunyo
Tokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandi

Yaponiya poytaxti Tokioda O‘zbekiston fuqarosi voyaga yetmagan qizga nisbatan nomaqbul jinsiy xarakterdagi harakatlarni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda yapon ommaviy axborot vositalari, jumladan, Jiji Press xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 45 yoshli erkak Tokioning Sinagava tumanida yashagan. Hodisa 5 iyul kuni shaharning Setagaya tumanidagi xonadonlardan birida sodir bo‘lgan.

Voqea qanday yuz bergan?

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi ovqat yetkazib berish uchun xonadonga borgan. O‘sha vaqtda uyda voyaga yetmagan qiz yolg‘iz bo‘lgan.

Tergov versiyasiga ko‘ra, yetkazib beruvchi qizga nisbatan nomaqbul jismoniy harakatlarni amalga oshirgan. Hodisadan keyin qiz zudlik bilan politsiyaga xabar bergan.

Yaponiya politsiyasi gumonlanuvchini sentyabr oyida qo‘lga olgan.

Gumonlanuvchi ayblovni tan olgan

Jiji Press ma’lumotiga ko‘ra, politsiya qo‘lga olingan erkakning ayblovni tan olganini bildirgan. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda.

Ayrim yapon nashrlari esa gumonlanuvchi yetkazib berish xizmatida ro‘yxatdan o‘tishda boshqa shaxsga tegishli ismdan foydalangani haqida xabar bergan. Bu ma’lumot tergov doirasida o‘rganilmoqda.

Politsiyaga qiz xabar bergan

Mazkur ishda e’tiborli jihatlardan biri — voqeadan keyin jabrlangan qiz politsiyaga mustaqil ravishda xabar berganidir.

Hozirda Yaponiya politsiyasi hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlash va gumonlanuvchining harakatlariga huquqiy baho berish bo‘yicha tergov olib bormoqda.

Shuningdek, gumonlanuvchining aybi sud tomonidan yakuniy tasdiqlanguniga qadar u qonun nuqtayi nazaridan aybsiz hisoblanishi haqidagi umumiy huquqiy tamoyil amal qiladi.

YaponiyaTokioJiji PressSinagava tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)29 sentabr 03:45Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadi25 avgust 10:44Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdi15 avgust 07:34Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldi4 avgust 13:51Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiYaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildi3 avgust 23:13Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydi29 iyul 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota