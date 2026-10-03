Tokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandi
Yaponiya poytaxti Tokioda O‘zbekiston fuqarosi voyaga yetmagan qizga nisbatan nomaqbul jinsiy xarakterdagi harakatlarni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda yapon ommaviy axborot vositalari, jumladan, Jiji Press xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 45 yoshli erkak Tokioning Sinagava tumanida yashagan. Hodisa 5 iyul kuni shaharning Setagaya tumanidagi xonadonlardan birida sodir bo‘lgan.
Voqea qanday yuz bergan?
Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi ovqat yetkazib berish uchun xonadonga borgan. O‘sha vaqtda uyda voyaga yetmagan qiz yolg‘iz bo‘lgan.
Tergov versiyasiga ko‘ra, yetkazib beruvchi qizga nisbatan nomaqbul jismoniy harakatlarni amalga oshirgan. Hodisadan keyin qiz zudlik bilan politsiyaga xabar bergan.
Yaponiya politsiyasi gumonlanuvchini sentyabr oyida qo‘lga olgan.
Gumonlanuvchi ayblovni tan olgan
Jiji Press ma’lumotiga ko‘ra, politsiya qo‘lga olingan erkakning ayblovni tan olganini bildirgan. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda.
Ayrim yapon nashrlari esa gumonlanuvchi yetkazib berish xizmatida ro‘yxatdan o‘tishda boshqa shaxsga tegishli ismdan foydalangani haqida xabar bergan. Bu ma’lumot tergov doirasida o‘rganilmoqda.
Politsiyaga qiz xabar bergan
Mazkur ishda e’tiborli jihatlardan biri — voqeadan keyin jabrlangan qiz politsiyaga mustaqil ravishda xabar berganidir.
Hozirda Yaponiya politsiyasi hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlash va gumonlanuvchining harakatlariga huquqiy baho berish bo‘yicha tergov olib bormoqda.
Shuningdek, gumonlanuvchining aybi sud tomonidan yakuniy tasdiqlanguniga qadar u qonun nuqtayi nazaridan aybsiz hisoblanishi haqidagi umumiy huquqiy tamoyil amal qiladi.
Izohlar 0
…