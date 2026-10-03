Yaponiyada odamlar baliqlarni ataylab kanallarga tashlaydi: buning ortidagi sabab hayratlanarli

·1·Dunyo
Yaponiyada odamlar baliqlarni ataylab kanallarga tashlaydi: buning ortidagi sabab hayratlanarli

Yaponiyaning ayrim kichik shaharchalarida ko‘chalardan oqib o‘tuvchi oddiy suv kanallarida rang-barang tirik baliqlarni uchratish mumkin. Ular bu yerlarga tasodifan kelib qolmagan — mahalliy aholi baliqlarni ataylab kanallarga qo‘yib yuboradi.

Buning asosiy sabablaridan biri — kanallardan toza buloq suvi oqishi. Baliqlar suvdagi mayda suv o‘tlari, hasharotlar va organik qoldiqlar bilan oziqlanib, kanal ekotizimining toza saqlanishiga yordam beradi.

Ammo bu an’ananing yana bir qiziq jihati bor. Tirik baliqlar suzib yurgan toza kanallar odamlarning xatti-harakatiga ham ta’sir qiladi. Bunday manzarani ko‘rgan kishi suvga chiqindi tashlashga o‘zini noqulay his qilishi mumkin.

Shu tariqa, oddiy suv kanallari nafaqat toza saqlanadi, balki chiroyli manzaraga va sayyohlar e’tiborini tortadigan maskanga ham aylanadi.

Yaponiyada baliqlar shunchaki suvda suzib yurmaydi — ular ayrim hududlarda tabiatni asrash va tozalik madaniyatining bir qismiga aylangan.

Yaponiyasuv kanallaribaliqlartozalik madaniyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi13 sentabr 10:54Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...3 avgust 16:24Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?Avgustda qaysi burjlarga pul va karyera imkoniyati ochiladi?3 avgust 14:43Yaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaYaponiyada yashashni istayotgan xorijliklar uchun talablar yanada kuchaytirilmoqdaBugun 15:46Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdi20 avgust 21:32Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?1 avgust 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota