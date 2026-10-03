Bir tom ostida 83 kishi: Hindistondagi noodatiy oila barchani hayratga solmoqda

·35·Dunyo
Bir tom ostida 83 kishi: Hindistondagi noodatiy oila barchani hayratga solmoqda

Hindistonning Kurlapalli qishlog‘ida 83 kishidan iborat ulkan oila bir tom ostida ahil yashab kelmoqda. Olti avlodni birlashtirgan Nagappa oilasida 6 nafar qaynona, 14 nafar kelin va 20 ga yaqin bola hamda boshqa qarindoshlar istiqomat qiladi.

Oilaga ikki nafar keksa kishi boshchilik qiladi. Xonadondagi kundalik yumushlar ham, qishloq xo‘jaligidagi ishlar ham oila a’zolari o‘rtasida taqsimlangan. Har kuni ertalab ular yig‘ilib, kim uy ishlariga mas’ul bo‘lishi, kim esa dalaga chiqishini belgilab olishadi.

Katta oilaning eng e’tiborli jihatlaridan biri — barcha uchun bitta oshxonada ovqat tayyorlanishi. Oila daromadining asosiy qismini qariyb 50 gektar yerda olib boriladigan dehqonchilikdan oladi.

Shuncha katta xonadonni oziqlantirish ham oson emas. Ayniqsa, bayram kunlari dasturxon yanada keng yoziladi: bir mahal ovqat uchun uchta katta qo‘y va bir necha tovuq so‘yilishi mumkin. Bugungi kunda ko‘plab oilalar kichik xonadonlarda alohida yashashni afzal ko‘rayotgan bir paytda, Nagappa oilasi Hindistondagi ko‘p avlodli oila an’analarining noodatiy namunalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Nagappa oilasiKurlapalli qishlog‘iHindistonKo‘p avlodli oila
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)11 sentabr 16:26Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiHindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildi8 sentabr 22:2523 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi22 sentabr 09:38Dunyodagi eng keksa opa singillar barchani hayratga solmoqdaDunyodagi eng keksa opa singillar barchani hayratga solmoqda18 may 17:12Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi21 avgust 09:33Saqichlardan yaratilgan g‘aroyib devor sayyohlarni hayratga solmoqdaSaqichlardan yaratilgan g‘aroyib devor sayyohlarni hayratga solmoqda17 may 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota