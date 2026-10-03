Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)
Portugaliya terma jamoasi va Krishtianu Ronaldu bilan bog‘liq so‘nggi voqealar mamlakat futbol muxlislari orasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim ishqibozlar Ronalduning terma jamoadagi maqomi va unga bo‘lgan munosabat yuzasidan o‘z noroziligini bildirmoqda. Ular portugaliyalik hujumchining terma jamoa tarixidagi ulkan hissasini alohida ta’kidlamoqda.
Bahslarning yana bir mavzusi — Ronalduning faoliyati davomida ramzga aylangan 7 raqam. Ushbu raqamning boshqa futbolchiga berilishi mumkinligi haqidagi xabarlar muxlislar orasida turli fikrlarni keltirib chiqardi.
Ronalduni qo‘llab-quvvatlovchilar esa uning Portugaliya futbolidagi tarixiy o‘rnini eslatib, terma jamoadagi faoliyati va merosiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish kerakligini ta’kidlamoqda. Shu bilan birga, Portugaliyada minglab muxlislar Ronalduni qo‘llab-quvvatlab ko‘chalarga chiqqani haqidagi da’volarni alohida ishonchli manbalar bilan tekshirish zarur. Shu sababli bunday xabarlarni tasdiqlangan fakt sifatida emas, balki ijtimoiy tarmoqlardagi da’vo sifatida berish to‘g‘riroq bo‘ladi.
Izohlar 0
…