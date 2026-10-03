Xiaomi soch tekislagichning yangi avlodini taqdim etdi

·18·Texno
Xiaomi soch tekislagichning yangi avlodini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Wireless Hair Straightener 2 nomli ikkinchi avlod simsiz soch tekislagich taroqlarini taqdim etdi, uning narxi 45 dollarni tashkil etadi.
  • Yangi qurilma batareya sigʻimini 56 foizga oshirib, rozetkaga ulanmagan holda 70 daqiqagacha ishlash imkonini beradi.
  • Qurilma USB-C porti orqali quvvatlanadi, uchta harorat rejimiga (160, 180, 200°C) ega va 330 gramm ogʻirlikda.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining Mijia Wireless Hair Straightener 2 nomli ikkinchi avlod simsiz soch tekislash taroqlarini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan avtonomiya, quvvat olish imkoniyatlari hamda yangilangan isitish tizimini oʻz ichiga olgan boʻlib, uning narxi atigi 45 dollarni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy eʼtibor qurilmaning avtonomligini oshirishga qaratilgan. Xiaomi muhandislari batareya sigʻimini naq 56 foizga oshirishga muvaffaq boʻlishdi, bu esa taroqqa rozetkaga ulanmagan holda 70 daqiqagacha uzluksiz ishlash imkonini beradi. Mazkur yechim sayohat qilishni yoqtiradigan yoki doimiy harakatda boʻladigan foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Texnik imkoniyatlar va xavfsizlik

Qurilmani quvvatlantirish uchun USB-C portidan foydalaniladi hamda u 5 V va 3 A quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi. Natijada foydalanuvchilar taroqni nafaqat oddiy tarmoq adapteridan, balki mos keluvchi tashqi quvvat manbalari — paverbanklardan ham quvvatlantirishlari mumkin. Isitish jarayoni maxsus PI plyonkasi yordamida amalga oshirilib, foydalanuvchilarga uchta harorat rejimi — 160, 180 va 200 daraja Selsiy taklif etiladi.

Qurilmaning korpusida joylashgan oʻrnatilgan displey joriy haroratni, batareya quvvati darajasini va qurilmaning holatini koʻrsatib turadi. Haroratni barqaror saqlash uchun NTC-nazoratchisi oʻrnatilgan boʻlib, u maʼlumotlarga koʻra, haroratni oʻlchaydi va kerak boʻlganda soniyasiga 500 martagacha isitish darajasini tuzatib boradi.

Konstruksiya va qulayliklar

Yangi modelning konstruksiyasida ham oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, undagi tishchalar soni 52 taga yetkazildi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi oʻrnatilgan ionlashtirish tizimi jami 37 million ijobiy va salbiy ionlarni — yaʼni 18 million ijobiy va 19 million salbiy ionlarni ishlab chiqarishini maʼlum qildi. Bu statik elektrni kamaytirishga va sochlarni tartibga solishga yordam beradi.

Foydalanish xavfsizligini taʼminlash maqsadida korpus ortiqcha qizib ketishdan himoya qiluvchi qoʻshaloq issiqlik izolyatsiyasiga ega boʻldi. Qurilmaning ogʻirligi 330 grammni tashkil etib, uning oʻlchamlari 206,5 × 47 × 46,5 millimetrga teng. Bagajda tashish vaqtida tasodifiy yoqilib qolishning oldini olish uchun alohida blokirovka mexanizmi koʻzda tutilgan.

Mijia Wireless Hair Straightener 2 bozorda oltinrang va binafsharang andozalarda taklif etilmoqda. Toʻplam tarkibiga taroqning oʻzi, USB-kabel hamda saqlash uchun maxsus gʻilof kiritilgan boʻlib, bu kundalik foydalanishni yanada qulaylashtiradi.

XiaomiTexnologiyaGadjetlarGoʻzallikYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdiXiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdi30 sentabr 09:23Itel A300+: narxi 100 dollarlik va sunʼiy yoʻldosh aloqali arzon smartfonItel A300+: narxi 100 dollarlik va sunʼiy yoʻldosh aloqali arzon smartfonKecha 13:26Xiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdiXiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdi30 sentabr 12:21Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Xiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdiXiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdi29 sentabr 16:29Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildiXiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildi30 sentabr 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi