Xiaomi soch tekislagichning yangi avlodini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Wireless Hair Straightener 2 nomli ikkinchi avlod simsiz soch tekislagich taroqlarini taqdim etdi, uning narxi 45 dollarni tashkil etadi.
- Yangi qurilma batareya sigʻimini 56 foizga oshirib, rozetkaga ulanmagan holda 70 daqiqagacha ishlash imkonini beradi.
- Qurilma USB-C porti orqali quvvatlanadi, uchta harorat rejimiga (160, 180, 200°C) ega va 330 gramm ogʻirlikda.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining Mijia Wireless Hair Straightener 2 nomli ikkinchi avlod simsiz soch tekislash taroqlarini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan avtonomiya, quvvat olish imkoniyatlari hamda yangilangan isitish tizimini oʻz ichiga olgan boʻlib, uning narxi atigi 45 dollarni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy eʼtibor qurilmaning avtonomligini oshirishga qaratilgan. Xiaomi muhandislari batareya sigʻimini naq 56 foizga oshirishga muvaffaq boʻlishdi, bu esa taroqqa rozetkaga ulanmagan holda 70 daqiqagacha uzluksiz ishlash imkonini beradi. Mazkur yechim sayohat qilishni yoqtiradigan yoki doimiy harakatda boʻladigan foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
Texnik imkoniyatlar va xavfsizlikQurilmani quvvatlantirish uchun USB-C portidan foydalaniladi hamda u 5 V va 3 A quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi. Natijada foydalanuvchilar taroqni nafaqat oddiy tarmoq adapteridan, balki mos keluvchi tashqi quvvat manbalari — paverbanklardan ham quvvatlantirishlari mumkin. Isitish jarayoni maxsus PI plyonkasi yordamida amalga oshirilib, foydalanuvchilarga uchta harorat rejimi — 160, 180 va 200 daraja Selsiy taklif etiladi.
Qurilmaning korpusida joylashgan oʻrnatilgan displey joriy haroratni, batareya quvvati darajasini va qurilmaning holatini koʻrsatib turadi. Haroratni barqaror saqlash uchun NTC-nazoratchisi oʻrnatilgan boʻlib, u maʼlumotlarga koʻra, haroratni oʻlchaydi va kerak boʻlganda soniyasiga 500 martagacha isitish darajasini tuzatib boradi.
Konstruksiya va qulayliklarYangi modelning konstruksiyasida ham oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, undagi tishchalar soni 52 taga yetkazildi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi oʻrnatilgan ionlashtirish tizimi jami 37 million ijobiy va salbiy ionlarni — yaʼni 18 million ijobiy va 19 million salbiy ionlarni ishlab chiqarishini maʼlum qildi. Bu statik elektrni kamaytirishga va sochlarni tartibga solishga yordam beradi.
Foydalanish xavfsizligini taʼminlash maqsadida korpus ortiqcha qizib ketishdan himoya qiluvchi qoʻshaloq issiqlik izolyatsiyasiga ega boʻldi. Qurilmaning ogʻirligi 330 grammni tashkil etib, uning oʻlchamlari 206,5 × 47 × 46,5 millimetrga teng. Bagajda tashish vaqtida tasodifiy yoqilib qolishning oldini olish uchun alohida blokirovka mexanizmi koʻzda tutilgan.
Mijia Wireless Hair Straightener 2 bozorda oltinrang va binafsharang andozalarda taklif etilmoqda. Toʻplam tarkibiga taroqning oʻzi, USB-kabel hamda saqlash uchun maxsus gʻilof kiritilgan boʻlib, bu kundalik foydalanishni yanada qulaylashtiradi.
Izohlar 0
…