Saudiya Arabistonida ming metrlik dunyodagi eng baland bino qurilishi rejalashtirilmoqda

·33·Dunyo
Saudiya Arabistonida ming metrlik dunyodagi eng baland bino qurilishi rejalashtirilmoqda

Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Jeddah Tower qurilishi davom etmoqda. Osmono‘par binoning balandligi 1 000 metrdan oshishi rejalashtirilgan.

Agar loyiha reja asosida yakunlansa, Jeddah Tower hozirgi dunyodagi eng baland bino — Dubaydagi Burj Khalifadan qariyb 200 metr balandroq bo‘ladi.

Jeddah Tower tarkibida ofislar, mehmonxona, turar joylar va savdo maydonlari joylashishi rejalashtirilgan. Shuningdek, binoda dunyodagi eng baland kuzatuv maydonlaridan biri bo‘lishi ko‘zda tutilgan.

Burj Khalifa — 828 metr

Jeddah Tower — 1 000 metrdan ortiq

Qurilish yakunlangach, Jeddah Tower 1 kilometr balandlik chegarasidan oshgan dunyodagi ilk osmono‘par binoga aylanishi mumkin. Binoni 2028 yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan.

Jeddah TowerBurj KhalifaSaudiya ArabistoniJeddah Tower 1000 metr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...16 sentabr 08:00Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi27 sentabr 08:13Rossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandiRossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandi26 sentabr 19:56Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda4 sentabr 20:51Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07Saudiya Arabistonida dunyodagi ilk kilometrlik bino qad ko‘tarmoqdaSaudiya Arabistonida dunyodagi ilk kilometrlik bino qad ko‘tarmoqda17 aprel 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota