Alkogol ichishmaydi, ajrimlar ham yo‘q: Qashqadaryodagi o‘ziga xos qishloq
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidagi Denavbolo qishlog‘i tog‘lar bag‘rida, dengiz sathidan 2700 metr balandlikda joylashgan.
- Bu yerda 270 xonadonda mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi va qishloq aholisi orasida alkogol iste’mol qilish odati hamda uzoq yillar davomida ajrim holatlari qayd etilmagani aytiladi.
- Qishloqning o‘ziga xos jihatlaridan biri mehmon kutish an’anasi bo‘lib, ayrim xonadonlarda mehmonlar uchun maxsus uylar mavjud.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida tog‘lar bag‘rida joylashgan Denavbolo qishlog‘i o‘ziga xos turmush tarzi va urf-odatlari bilan e’tiborni tortadi.
Qishloq tuman markazidan qariyb 75 kilometr uzoqlikda, baland tog‘li hududda joylashgani aytilmoqda. «Nurli karvon» ma’lumotlariga ko‘ra, qishloq dengiz sathidan qariyb 2700 metr balandlikda joylashgan bo‘lib, bu yerda 270 ga yaqin xonadon va ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi.
Denavbolo haqidagi ma’lumotlarda qishloq aholisi o‘rtasida alkogol mahsulotlarini iste’mol qilish odati yo‘qligi ta’kidlanadi. Shuningdek, qishloqda uzoq yillar davomida ajrim holatlari qayd etilmagani haqida ham ma’lumotlar tarqalgan. Biroq bu ma’lumotlarning rasmiy statistika bilan tasdiqlangani hozircha ma’lum emas.
Qishloqning yana bir o‘ziga xos jihati mehmon kutish an’anasi bilan bog‘liq. Aytilishicha, ayrim xonadonlarning ko‘cha tomonida mehmonlar uchun maxsus uylar mavjud bo‘lib, ulardan qishloqqa kelgan mehmonlar foydalanishi mumkin.
Tog‘li hududda joylashgani sababli qishloqda qish mavsumi ham ancha uzoq davom etadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, sovuq mavsum qariyb olti oyga cho‘zilishi mumkin. Shu bois aholi kundalik hayotini tog‘ sharoitiga moslashtirgan.
Baland va murakkab tog‘ yo‘llari sababli bu hududda transport harakati ham o‘ziga xos. Asosan tog‘ sharoitida harakatlanishga mos transport vositalaridan foydalaniladi.
Qishloq nomi haqidagi mahalliy talqinlarda «Denavbolo» so‘zi «yuqori qishloq» ma’nosini anglatishi aytilgan. Bu yerdagi «bolo» qismi balandlik yoki yuqorilik ma’nosini bildirishi bilan izohlanadi.
Tog‘lar bag‘rida joylashgan Denavboloning tabiati, iqlimi va aholining o‘ziga xos turmush tarzi uni Qashqadaryoning qiziqarli tog‘li maskanlaridan biriga aylantiradi.
Izohlar 0
…