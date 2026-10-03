Alkogol ichishmaydi, ajrimlar ham yo‘q: Qashqadaryodagi o‘ziga xos qishloq

·49·Jamiyat
Alkogol ichishmaydi, ajrimlar ham yo‘q: Qashqadaryodagi o‘ziga xos qishloq
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidagi Denavbolo qishlog‘i tog‘lar bag‘rida, dengiz sathidan 2700 metr balandlikda joylashgan.
  • Bu yerda 270 xonadonda mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi va qishloq aholisi orasida alkogol iste’mol qilish odati hamda uzoq yillar davomida ajrim holatlari qayd etilmagani aytiladi.
  • Qishloqning o‘ziga xos jihatlaridan biri mehmon kutish an’anasi bo‘lib, ayrim xonadonlarda mehmonlar uchun maxsus uylar mavjud.

Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida tog‘lar bag‘rida joylashgan Denavbolo qishlog‘i o‘ziga xos turmush tarzi va urf-odatlari bilan e’tiborni tortadi.

Qishloq tuman markazidan qariyb 75 kilometr uzoqlikda, baland tog‘li hududda joylashgani aytilmoqda. «Nurli karvon» ma’lumotlariga ko‘ra, qishloq dengiz sathidan qariyb 2700 metr balandlikda joylashgan bo‘lib, bu yerda 270 ga yaqin xonadon va ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi.

Denavbolo haqidagi ma’lumotlarda qishloq aholisi o‘rtasida alkogol mahsulotlarini iste’mol qilish odati yo‘qligi ta’kidlanadi. Shuningdek, qishloqda uzoq yillar davomida ajrim holatlari qayd etilmagani haqida ham ma’lumotlar tarqalgan. Biroq bu ma’lumotlarning rasmiy statistika bilan tasdiqlangani hozircha ma’lum emas.

Qishloqning yana bir o‘ziga xos jihati mehmon kutish an’anasi bilan bog‘liq. Aytilishicha, ayrim xonadonlarning ko‘cha tomonida mehmonlar uchun maxsus uylar mavjud bo‘lib, ulardan qishloqqa kelgan mehmonlar foydalanishi mumkin.

Tog‘li hududda joylashgani sababli qishloqda qish mavsumi ham ancha uzoq davom etadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, sovuq mavsum qariyb olti oyga cho‘zilishi mumkin. Shu bois aholi kundalik hayotini tog‘ sharoitiga moslashtirgan.

Baland va murakkab tog‘ yo‘llari sababli bu hududda transport harakati ham o‘ziga xos. Asosan tog‘ sharoitida harakatlanishga mos transport vositalaridan foydalaniladi.

Qishloq nomi haqidagi mahalliy talqinlarda «Denavbolo» so‘zi «yuqori qishloq» ma’nosini anglatishi aytilgan. Bu yerdagi «bolo» qismi balandlik yoki yuqorilik ma’nosini bildirishi bilan izohlanadi.

Tog‘lar bag‘rida joylashgan Denavboloning tabiati, iqlimi va aholining o‘ziga xos turmush tarzi uni Qashqadaryoning qiziqarli tog‘li maskanlaridan biriga aylantiradi.

DenavboloQashqadaryoTog‘lar bag‘riMehmon kutish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻzbekistonda nikoh barqaror, ajrimlar nisbati past saqlanmoqdaOʻzbekistonda nikoh barqaror, ajrimlar nisbati past saqlanmoqda28 aprel 09:38O‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqdaO‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqda12 iyun 15:32Ayrim tadbirkorlarga alkogol va sigaretani naqd pulga sotishga ruxsat beriladiAyrim tadbirkorlarga alkogol va sigaretani naqd pulga sotishga ruxsat beriladi1 iyun 14:01O'zbekistonda har 1000 ta nikohga 175 ta ajrim to'g'ri kelmoqdaO'zbekistonda har 1000 ta nikohga 175 ta ajrim to'g'ri kelmoqda28 aprel 10:26Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?Bugun 15:59Qashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandiQashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandiBugun 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi