Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kinolardagi timsoh hujumi sahnalari ko'pincha yog'och bo'laklari, robot-timsohlar va maxsus jihozlar yordamida suratga olinadi.
- Murakkab to'qnashuvlar uchun yopiq havzalarda ko'k ekran fonida kaskadyorlar va g'avvoslar ishtirokida sahnalar yaratiladi.
- Yakuniy bosqichda kompyuter grafikasi (CGI) va sun'iy intellekt yordamida sahnalarga haqiqiy timsoh ko'rinishi, ovozlar va maxsus effektlar qo'shiladi.
Kinolarda bizni hayajonga soladigan, yurakni vahimaga soladigan dahshatli timsoh hujumi sahnalarini ko‘rganimizda, go‘yoki hammasi haqiqiy hayotda sodir bo‘layotgandek tuyuladi. Ammo kadr ortidagi haqiqat mutlaqo boshqacha — bu kinoijodkorlarning yuksak mahorati, murakkab texnik yechimlar va zamonaviy texnologiyalarning o‘zaro uyg‘unligi mahsulidir.
Tomoshabin ekran qarshisida qo‘rquvdan titrayotgan bir paytda, suratga olish maydonida butunlay boshqacha, xavfsiz va qiziqarli jarayon ketayotgan bo‘ladi.
Birinchi bosqich: Rekvizitlar, mulyajlar va «jonsiz» timsohlar
Ilk kadrlarda haqiqiy tabiat qo‘ynida suratga olingandek taassurot uyg‘otish uchun maxsus jihozlardan foydalaniladi:
Illyuziya va oddiy yog‘ochlar: Suvda suzib yurgan timsohning ust qismi yoki oddiy harakatlarni tasvirlashda ko‘pincha oddiy yog‘och bo‘laklari, plastik rekvizitlar yoki mulyajlardan foydalaniladi. Kamera ularni to‘g‘ri burchakdan va kerakli tezlikda olganda, suv yuzidagi xavfli yirtqichdek ko‘rinadi;
Animatronika va robot-tisohlar: Yaqin masofadan olinadigan va eng xavfli hujum lahzalari uchun maxsus boshqariladigan, yuz va jag‘ mushaklari harakatlanadigan robot-timsohlar yaratiladi. Ular suv ostida ham, ustida ham haqiqiy yirtqichdek og‘zini ocha oladi.
Ikkinchi bosqich: Pavilondagi «ko‘k ekran» va kaskadyorlar mehnati
Eng murakkab, aktyor va timsoh to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashadigan sahnalar ochiq tabiatda emas, balki maxsus suv havzasi bo‘lgan pavilonlarda olinadi:
Xavfsiz basseyn va ko‘k ekran (Chroma Key): Suratga olish jarayoni yopiq pavilondagi ulkan suv havzasida, keyinchalik tabiat manzarasini kompyuterda joylashtirish uchun mo‘ljallangan ko‘k ekranlar fonida o‘tadi;
«Inson boshqaruvidagi yirtqichlar»: Aktyor yoki aktrisa timsoh bilan olishayotgan, uning jag‘ini ushlab turgan dahshatli sahnalarda kaskadyorlar va g‘avvoslar bevosita ishtirok etadi. G‘avvos kiyimidagi maxsus xodim temir zanjir va arqonlarga mahkamlangan ulkan timsoh rekvizitini suvda harakatlantirib, aktrisaga hujum qiladi. Aktrisa esa bor mahoratini ishga solib, dahshatni tabiiy ko‘rsatib beradi;
Aktyorlar va kaskadyorlar hamkorligi: Suratga olish maydonidagi bunday jarayonda hech qanday xavf bo‘lmaydi, jarayon yakunida esa ishtirokchilar vaziyatni kulib, xotirjam muhokama qilishadi.
Uchinchi bosqich: Kompyuter grafikasi (CGI) va sun’iy intellekt
Suratga olingan xom kadrlar montaj va maxsus effektlar ustalari qo‘liga borib tushadi:
Kompyuterda jonlantirish: Pavilondagi ko‘k ekran o‘rniga haqiqiy yovvoyi daryo, changalzorlar va loyqa suv tasvirlari joylashtiriladi;
Sayqallash: Sun’iy timsoh rekviziti ustidan kompyuter grafikasi (CGI) va sun’iy intellekt yordamida haqiqiy timsoh terisi, ko‘zlaridagi vahshiylik, suvning sachrashi va tabiiy harakatlar chiziladi;
Ovoz va ranglar: Sahnaga qo‘rqinchli musiqa, suvning shovqini va yirtqichning vahshiyona ovozlari qo‘shilgach, tomoshabinni ekranga mixlab qo‘yadigan dahshatli blokbaster sahnasi tayyor bo‘ladi.
Kino san’atining bunday sehrli usullari tufayli biz hayotimizni xavfga qo‘ymay, eng qo‘rqinchli va hayajonli sayohatlarni ekran orqali kuzatish imkoniga egamiz.
Izohlar 0
…