Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?

·1·Madaniyat
Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kinolardagi timsoh hujumi sahnalari ko'pincha yog'och bo'laklari, robot-timsohlar va maxsus jihozlar yordamida suratga olinadi.
  • Murakkab to'qnashuvlar uchun yopiq havzalarda ko'k ekran fonida kaskadyorlar va g'avvoslar ishtirokida sahnalar yaratiladi.
  • Yakuniy bosqichda kompyuter grafikasi (CGI) va sun'iy intellekt yordamida sahnalarga haqiqiy timsoh ko'rinishi, ovozlar va maxsus effektlar qo'shiladi.

Kinolarda bizni hayajonga soladigan, yurakni vahimaga soladigan dahshatli timsoh hujumi sahnalarini ko‘rganimizda, go‘yoki hammasi haqiqiy hayotda sodir bo‘layotgandek tuyuladi. Ammo kadr ortidagi haqiqat mutlaqo boshqacha — bu kinoijodkorlarning yuksak mahorati, murakkab texnik yechimlar va zamonaviy texnologiyalarning o‘zaro uyg‘unligi mahsulidir.

Tomoshabin ekran qarshisida qo‘rquvdan titrayotgan bir paytda, suratga olish maydonida butunlay boshqacha, xavfsiz va qiziqarli jarayon ketayotgan bo‘ladi.

Birinchi bosqich: Rekvizitlar, mulyajlar va «jonsiz» timsohlar

Ilk kadrlarda haqiqiy tabiat qo‘ynida suratga olingandek taassurot uyg‘otish uchun maxsus jihozlardan foydalaniladi:

  • Illyuziya va oddiy yog‘ochlar: Suvda suzib yurgan timsohning ust qismi yoki oddiy harakatlarni tasvirlashda ko‘pincha oddiy yog‘och bo‘laklari, plastik rekvizitlar yoki mulyajlardan foydalaniladi. Kamera ularni to‘g‘ri burchakdan va kerakli tezlikda olganda, suv yuzidagi xavfli yirtqichdek ko‘rinadi;

  • Animatronika va robot-tisohlar: Yaqin masofadan olinadigan va eng xavfli hujum lahzalari uchun maxsus boshqariladigan, yuz va jag‘ mushaklari harakatlanadigan robot-timsohlar yaratiladi. Ular suv ostida ham, ustida ham haqiqiy yirtqichdek og‘zini ocha oladi.

Ikkinchi bosqich: Pavilondagi «ko‘k ekran» va kaskadyorlar mehnati

Eng murakkab, aktyor va timsoh to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashadigan sahnalar ochiq tabiatda emas, balki maxsus suv havzasi bo‘lgan pavilonlarda olinadi:

  • Xavfsiz basseyn va ko‘k ekran (Chroma Key): Suratga olish jarayoni yopiq pavilondagi ulkan suv havzasida, keyinchalik tabiat manzarasini kompyuterda joylashtirish uchun mo‘ljallangan ko‘k ekranlar fonida o‘tadi;

  • «Inson boshqaruvidagi yirtqichlar»: Aktyor yoki aktrisa timsoh bilan olishayotgan, uning jag‘ini ushlab turgan dahshatli sahnalarda kaskadyorlar va g‘avvoslar bevosita ishtirok etadi. G‘avvos kiyimidagi maxsus xodim temir zanjir va arqonlarga mahkamlangan ulkan timsoh rekvizitini suvda harakatlantirib, aktrisaga hujum qiladi. Aktrisa esa bor mahoratini ishga solib, dahshatni tabiiy ko‘rsatib beradi;

  • Aktyorlar va kaskadyorlar hamkorligi: Suratga olish maydonidagi bunday jarayonda hech qanday xavf bo‘lmaydi, jarayon yakunida esa ishtirokchilar vaziyatni kulib, xotirjam muhokama qilishadi.

Uchinchi bosqich: Kompyuter grafikasi (CGI) va sun’iy intellekt

Suratga olingan xom kadrlar montaj va maxsus effektlar ustalari qo‘liga borib tushadi:

  • Kompyuterda jonlantirish: Pavilondagi ko‘k ekran o‘rniga haqiqiy yovvoyi daryo, changalzorlar va loyqa suv tasvirlari joylashtiriladi;

  • Sayqallash: Sun’iy timsoh rekviziti ustidan kompyuter grafikasi (CGI) va sun’iy intellekt yordamida haqiqiy timsoh terisi, ko‘zlaridagi vahshiylik, suvning sachrashi va tabiiy harakatlar chiziladi;

  • Ovoz va ranglar: Sahnaga qo‘rqinchli musiqa, suvning shovqini va yirtqichning vahshiyona ovozlari qo‘shilgach, tomoshabinni ekranga mixlab qo‘yadigan dahshatli blokbaster sahnasi tayyor bo‘ladi.

Kino san’atining bunday sehrli usullari tufayli biz hayotimizni xavfga qo‘ymay, eng qo‘rqinchli va hayajonli sayohatlarni ekran orqali kuzatish imkoniga egamiz.

AnimatronikaCGIKaskadyorlarKinolardagi maxsus effektlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirKecha 14:03Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film6 sentabr 23:32Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)14 sentabr 14:33Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)25 iyul 20:26«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)3 sentabr 07:43Yangi "Qasoskorlar"ning birinchi treyleri chiqdi (video)Yangi "Qasoskorlar"ning birinchi treyleri chiqdi (video)21 iyul 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi