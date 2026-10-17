Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?

·68·Dunyo
Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda 16 yoshli o‘smirning ko‘z kosasi suyagida haqiqiy tishlar shakllanib, terini teshib chiqqani aniqlandi.
  • Bu holat embrional rivojlanish davridagi hujayralarning noto‘g‘ri ko‘chishi natijasida yuzaga kelgan noyob rivojlanish nuqsoni deb baholandi.
  • Shifokorlar muvaffaqiyatli mikrojarrohlik amaliyoti orqali ko‘z kosasidagi ikkita tishni bemorning ko‘rish qobiliyatiga ziyon yetkazmagan holda olib tashlashdi.

Hindistonda dunyo tibbiyoti amaliyotida juda kam uchraydigan hayratlanarli va murakkab anatomik anomaliya qayd etildi. 16 yoshli o‘smir yigitning chap ko‘z kosasi sohasidagi suyak to‘qimasida haqiqiy tishlar shakllanib, terini teshib tashqariga o‘sib chiqqan.

Dastlab oddiy yallig‘lanish va shish sifatida qabul qilingan holat keyinchalik jarrohlar va ekspertlarni hayratda qoldirgan tibbiy kashfiyotga aylandi.

Qovoq shishidan teri yorilishigacha: Hodisa qanday rivojlandi?

Kasallik tarixi bir necha oylik murakkab jarayonni o‘z ichiga olgan:

  • Dastlabki belgilar: Hammasi bemorning chap qovog‘i sohasida noodatiy shish paydo bo‘lishi va u vaqt o‘tishi bilan kattalashishidan boshlangan;

  • Teri orasidan chiqqan jismlar: Oradan bir necha oy o‘tgach, qovoq ustidagi terini yorib, ikkita o‘tkir, oq va qattiq suyak jismi ochiq ko‘rina boshlagan;

  • Tashxis: Chuqur rentgen va tomografiya tekshiruvlari natijasida ushbu oq jismlar og‘iz bo‘shlig‘idan butunlay tashqarida — ko‘z kosasi orbitasida g‘ayritabiiy tarzda rivojlangan to‘laqonli tishlar ekanini tasdiqladi.

Murakkab jarrohlik amaliyoti va yakuniy natija

Ko‘z olmasi va uning ko‘rish nervlariga shikast yetkazmaslik uchun shifokorlar tomonidan shoshilinch choralar ko‘rildi:

  • Kamyob patologiya: Mutaxassislar ushbu holatni embrional rivojlanish davridagi hujayralarning noto‘g‘ri ko‘chishi (ektopiya) natijasida yuzaga kelgan noyob teratoma yoki rivojlanish nuqsoni deb baholadilar;

  • Muvaffaqiyatli operatsiya: Shifokorlar brigadasi yuqori aniqlikdagi mikrojarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli o‘tkazib, ko‘z kosasidagi ikkita tishni bemorning ko‘rish qobiliyatiga ziyon yetkazmagan holda to‘liq olib tashladi;

  • Holati barqaror: Ayni paytda o‘smirning ahvoli yaxshi bo‘lib, u shifokorlar nazoratida reabilitatsiya jarayonini o‘tamoqda.

Inson organizmida ro‘y berishi mumkin bo‘lgan bunday anomal hodisalar zamonaviy diagnostika va o‘z vaqtida ko‘rsatilgan tibbiy yordam inson salomatligini asrab qolishda qanchalik hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

EktopiyaKo‘z kosasida tishMikrojarrohlikHindiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiKamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi2 oktabr 09:2016 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda6 oktabr 08:50AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarAQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarKecha 17:03Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Iroqdagi 75 ming yillik suyaklar neandertallar sirini ochdiIroqdagi 75 ming yillik suyaklar neandertallar sirini ochdiBugun 10:1316 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi15 sentabr 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi