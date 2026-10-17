Tibbiyot olamida kamyob hodisa: O‘smirning ko‘z kosasi suyagida tishlar qanday rivojlangan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda 16 yoshli o‘smirning ko‘z kosasi suyagida haqiqiy tishlar shakllanib, terini teshib chiqqani aniqlandi.
- Bu holat embrional rivojlanish davridagi hujayralarning noto‘g‘ri ko‘chishi natijasida yuzaga kelgan noyob rivojlanish nuqsoni deb baholandi.
- Shifokorlar muvaffaqiyatli mikrojarrohlik amaliyoti orqali ko‘z kosasidagi ikkita tishni bemorning ko‘rish qobiliyatiga ziyon yetkazmagan holda olib tashlashdi.
Hindistonda dunyo tibbiyoti amaliyotida juda kam uchraydigan hayratlanarli va murakkab anatomik anomaliya qayd etildi. 16 yoshli o‘smir yigitning chap ko‘z kosasi sohasidagi suyak to‘qimasida haqiqiy tishlar shakllanib, terini teshib tashqariga o‘sib chiqqan.
Dastlab oddiy yallig‘lanish va shish sifatida qabul qilingan holat keyinchalik jarrohlar va ekspertlarni hayratda qoldirgan tibbiy kashfiyotga aylandi.
Qovoq shishidan teri yorilishigacha: Hodisa qanday rivojlandi?
Kasallik tarixi bir necha oylik murakkab jarayonni o‘z ichiga olgan:
Dastlabki belgilar: Hammasi bemorning chap qovog‘i sohasida noodatiy shish paydo bo‘lishi va u vaqt o‘tishi bilan kattalashishidan boshlangan;
Teri orasidan chiqqan jismlar: Oradan bir necha oy o‘tgach, qovoq ustidagi terini yorib, ikkita o‘tkir, oq va qattiq suyak jismi ochiq ko‘rina boshlagan;
Tashxis: Chuqur rentgen va tomografiya tekshiruvlari natijasida ushbu oq jismlar og‘iz bo‘shlig‘idan butunlay tashqarida — ko‘z kosasi orbitasida g‘ayritabiiy tarzda rivojlangan to‘laqonli tishlar ekanini tasdiqladi.
Murakkab jarrohlik amaliyoti va yakuniy natija
Ko‘z olmasi va uning ko‘rish nervlariga shikast yetkazmaslik uchun shifokorlar tomonidan shoshilinch choralar ko‘rildi:
Kamyob patologiya: Mutaxassislar ushbu holatni embrional rivojlanish davridagi hujayralarning noto‘g‘ri ko‘chishi (ektopiya) natijasida yuzaga kelgan noyob teratoma yoki rivojlanish nuqsoni deb baholadilar;
Muvaffaqiyatli operatsiya: Shifokorlar brigadasi yuqori aniqlikdagi mikrojarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli o‘tkazib, ko‘z kosasidagi ikkita tishni bemorning ko‘rish qobiliyatiga ziyon yetkazmagan holda to‘liq olib tashladi;
Holati barqaror: Ayni paytda o‘smirning ahvoli yaxshi bo‘lib, u shifokorlar nazoratida reabilitatsiya jarayonini o‘tamoqda.
Inson organizmida ro‘y berishi mumkin bo‘lgan bunday anomal hodisalar zamonaviy diagnostika va o‘z vaqtida ko‘rsatilgan tibbiy yordam inson salomatligini asrab qolishda qanchalik hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…