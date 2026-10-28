Toshkentda 18 yoshli talaba qo‘lga olindi: 820 mln so‘mlik “biznes” fosh bo‘ldi

·82·Jamiyat
Toshkentda 18 yoshli talaba qo‘lga olindi: 820 mln so‘mlik “biznes” fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda litsenziyasiz xorijiy kripto-birja orqali noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirgan 18 yoshli talaba huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olindi.
  • Mazkur shaxs 2025 yilning dekabr oyidan 2026 yilning oktyabr oyiga qadar «Bitget» platformasida 64 715 USDT miqdoridagi mablag‘ni aylantirgan.
  • Shuningdek, gumonlanuvchi Telegram messenjeri orqali dunyoning 140 ta davlatiga tegishli virtual telefon raqamlarini sotish bilan ham shug‘ullangan.

Toshkent shahrida noqonuniy kripto-aktivlar aylanmasi va virtual xizmatlar savdosi bilan shug‘ullanib kelgan 18 yoshli talaba Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Toshkent shahar IIBB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan hamkorlikdagi tezkor-qidiruv tadbirida qo‘lga olindi. U litsenziyasiz xorijiy kripto-birja orqali yirik miqdordagi mablag‘larni aylantirgan.

Dastlabki tergov ma’lumotlariga ko‘ra, poytaxtdagi nufuzli davlat oliygohlaridan birida tahsil oluvchi yigit bir yilga yaqin vaqt mobaynida 64 715 USDT miqdoridagi kripto-aktivlarning oldi-sotdi operatsiyalarini amalga oshirib kelgan.

Tezkor surishtiruv tafsilotlari va aniqlangan dalillar

Huquq-tartibot organlari tomonidan mazkur holat bo‘yicha quyidagi muhim faktlar ochiqlandi:

  • Qonunbuzarlik muddati va platformasi: 2008 yilda tug‘ilgan talaba 2025 yilning dekabr oyidan 2026 yilning oktyabr oyiga qadar tegishli litsenziyasiz holda «Bitget» kripto-birjasi platformasida uzluksiz faoliyat yuritgan;

  • Aylanma hajmi va ko‘lami: Gumonlanuvchi turli tranzaksiyalar orqali jami 64 715 USDT (qariyb 770–820 million so‘m ekvivalentida) miqdoridagi mablag‘ni aylantirgan, qo‘lga olingan vaqtida esa uning elektron hamyonida yana 450 USDT borligi aniqlangan;

  • Virtual telefon raqamlari savdosi: Talaba faqat kripto-operatsiyalar bilan cheklanmay, Telegram messenjeri orqali dunyoning 140 ta xorijiy davlatiga tegishli bo‘lgan virtual telefon raqamlarini sotish bilan ham tizimli shug‘ullangan;

  • Shaxsi va qo‘zg‘atilgan ish: Ushlangan yigit Toshkent tumanida yashovchi, poytaxtdagi nufuzli davlat oliy ta’lim muassasalaridan birining talabasi bo‘lib chiqdi; holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

O‘zbekiston qonunchiligidagi cheklovlar: Chet el birjalarida savdo qilish nega taqiqlangan?

Huquq-tartibot organlari fuqarolarga kripto-aktivlar sohasidagi milliy qonunchilik talablarini yana bir bor eslatib o‘tadi:

  • Majburiy litsenziyalash talabi: O‘zbekiston Respublikasi hududida kripto-aktivlar aylanmasi bilan bog‘liq har qanday operatsiyalar faqat tegishli litsenziyaga ega bo‘lgan milliy provayderlar (mahalliy birjalar va rasmiy P2P maydonlari) orqali amalga oshirilishi shart;

  • Javobgarlik choralari: Vakolatli organning ruxsatnomasisiz chet el birjalarida savdo qilish, noqonuniy oldi-sotdi va vositachilik xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘ridan to‘g‘ri jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi.

Yoshlar orasida kripto-birjalar orqali tez va oson daromad olishga bo‘lgan qiziqishning ortishi qonun talablarini chetlab o‘tishga asos bo‘la olmaydi hamda bunday noqonuniy harakatlarning barchasi huquqiy oqibatlarga olib keladi.

DXXkripto-aktivlarBitgetToshkent IIBB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:45Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda10 iyul 11:05Keshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldiKeshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldi6 avgust 11:04“Quchog‘ingda joy bo‘lsa…”: Toshkentda talaba yigit jazolandi“Quchog‘ingda joy bo‘lsa…”: Toshkentda talaba yigit jazolandi20 may 19:11To‘yxona ringga aylandi: Kelin-kuyov to‘yda haqiqiy boks shousi ko‘rsatdi (video)To‘yxona ringga aylandi: Kelin-kuyov to‘yda haqiqiy boks shousi ko‘rsatdi (video)Bugun 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi