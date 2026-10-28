Toshkentda 18 yoshli talaba qo‘lga olindi: 820 mln so‘mlik “biznes” fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda litsenziyasiz xorijiy kripto-birja orqali noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirgan 18 yoshli talaba huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olindi.
- Mazkur shaxs 2025 yilning dekabr oyidan 2026 yilning oktyabr oyiga qadar «Bitget» platformasida 64 715 USDT miqdoridagi mablag‘ni aylantirgan.
- Shuningdek, gumonlanuvchi Telegram messenjeri orqali dunyoning 140 ta davlatiga tegishli virtual telefon raqamlarini sotish bilan ham shug‘ullangan.
Toshkent shahrida noqonuniy kripto-aktivlar aylanmasi va virtual xizmatlar savdosi bilan shug‘ullanib kelgan 18 yoshli talaba Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Toshkent shahar IIBB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan hamkorlikdagi tezkor-qidiruv tadbirida qo‘lga olindi. U litsenziyasiz xorijiy kripto-birja orqali yirik miqdordagi mablag‘larni aylantirgan.
Dastlabki tergov ma’lumotlariga ko‘ra, poytaxtdagi nufuzli davlat oliygohlaridan birida tahsil oluvchi yigit bir yilga yaqin vaqt mobaynida 64 715 USDT miqdoridagi kripto-aktivlarning oldi-sotdi operatsiyalarini amalga oshirib kelgan.
Tezkor surishtiruv tafsilotlari va aniqlangan dalillar
Huquq-tartibot organlari tomonidan mazkur holat bo‘yicha quyidagi muhim faktlar ochiqlandi:
Qonunbuzarlik muddati va platformasi: 2008 yilda tug‘ilgan talaba 2025 yilning dekabr oyidan 2026 yilning oktyabr oyiga qadar tegishli litsenziyasiz holda «Bitget» kripto-birjasi platformasida uzluksiz faoliyat yuritgan;
Aylanma hajmi va ko‘lami: Gumonlanuvchi turli tranzaksiyalar orqali jami 64 715 USDT (qariyb 770–820 million so‘m ekvivalentida) miqdoridagi mablag‘ni aylantirgan, qo‘lga olingan vaqtida esa uning elektron hamyonida yana 450 USDT borligi aniqlangan;
Virtual telefon raqamlari savdosi: Talaba faqat kripto-operatsiyalar bilan cheklanmay, Telegram messenjeri orqali dunyoning 140 ta xorijiy davlatiga tegishli bo‘lgan virtual telefon raqamlarini sotish bilan ham tizimli shug‘ullangan;
Shaxsi va qo‘zg‘atilgan ish: Ushlangan yigit Toshkent tumanida yashovchi, poytaxtdagi nufuzli davlat oliy ta’lim muassasalaridan birining talabasi bo‘lib chiqdi; holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
O‘zbekiston qonunchiligidagi cheklovlar: Chet el birjalarida savdo qilish nega taqiqlangan?
Huquq-tartibot organlari fuqarolarga kripto-aktivlar sohasidagi milliy qonunchilik talablarini yana bir bor eslatib o‘tadi:
Majburiy litsenziyalash talabi: O‘zbekiston Respublikasi hududida kripto-aktivlar aylanmasi bilan bog‘liq har qanday operatsiyalar faqat tegishli litsenziyaga ega bo‘lgan milliy provayderlar (mahalliy birjalar va rasmiy P2P maydonlari) orqali amalga oshirilishi shart;
Javobgarlik choralari: Vakolatli organning ruxsatnomasisiz chet el birjalarida savdo qilish, noqonuniy oldi-sotdi va vositachilik xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘ridan to‘g‘ri jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi.
Yoshlar orasida kripto-birjalar orqali tez va oson daromad olishga bo‘lgan qiziqishning ortishi qonun talablarini chetlab o‘tishga asos bo‘la olmaydi hamda bunday noqonuniy harakatlarning barchasi huquqiy oqibatlarga olib keladi.
Izohlar 0
…