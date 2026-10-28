Tarmoqlarda shov-shuv: Buxoroda voyaga yetmagan qizni ta’qib qilgan erkak videosi tarqaldi

·119·Jamiyat
Tarmoqlarda shov-shuv: Buxoroda voyaga yetmagan qizni ta’qib qilgan erkak videosi tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoro viloyatida maktabdan qaytayotgan voyaga yetmagan qizni ta'qib qilib, unga nisbatan uyatsiz xatti-harakatlar sodir etgan keksa yoshli erkak tasvirlangan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
  • 2026-yil 23-oktyabr kuni soat 13:11 atrofida sodir bo‘lgan ushbu holatda mast holatdagi shaxs qizchaga jinsiy a'zosini ko‘rsatib, unga bepisand munosabatda bo‘lgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatida sodir etilgani aytilayotgan va jamoatchilikning jiddiy xavotiriga sabab bo‘lgan videolavha tarqaldi. Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, kunduzgi vaqtda maktabdan uyiga qaytayotgan voyaga yetmagan qizchani notanish keksa yoshli shaxs orqasidan ta’qib qilib, unga nisbatan uyatsiz xatti-harakatlarni sodir etgan.

Hodisa mahalladagi kuzatuv kameralari nigohiga tushib qolgan bo‘lib, unda qizil kiyimli va orqasiga ryukzak taqqan maktab o‘quvchisi hamda uning ortidan ergashib borayotgan erkak yaqqol ko‘rinadi.

Kuzatuv kameralaridagi holat va voqea tafsilotlari

Tarqalgan videokadrlar va bildirilayotgan ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Yo‘ldagi ta’qib va suhbatga urinish: Maktabdan qaytayotgan qizchaning ortidan tushgan mast holatdagi keksa erkak uning yoshi va boshqa shaxsiy masalalarini so‘rab, gapga solishga uringan;

  • Darvoza oldidagi uyatsiz harakat: Qizcha o‘z uyiga yetib kelib, ichkariga kirishga chog‘langanda, erkak unga jinsiy a’zosini ko‘rsatgan hamda bu holatni hech kim bilmasligi kerakligini aytib, tushunarsiz gaplar qilgan;

  • Onaning e’tirozi va bepisand javob: Voqeadan xabar topgan qizchaning onasi mazkur shaxsning oldiga borib izoh talab qilganida, undan «bilganingni qil» mazmunida bepisand munosabat olgan;

  • Vaqt va sana ko‘rsatkichlari: Tasvirlardagi kamera vaqtiga ko‘ra, holat 2026 yil 23 oktyabr kunduzi soat 13:11–13:12 atrofida, ko‘chada odam kam paytda qayd etilgan.

Jamoatchilik talabi va rasmiy munosabat kutilmoqda

Hozirda mazkur videolavha tarmoq foydalanuvchilari va faollar tomonidan keskin qoralanmoqda:

  • Qat’iy qonuniy chora talabi: Ijtimoiy tarmoq faollari bolalar xavfsizligi eng oliy darajada ta’minlanishi kerakligini ta’kidlab, videodagi erkakning shaxsiga aniqlik kiritish va qonun doirasida javobgarlikka tortishni so‘ramoqda;

  • Rasmiy izoh hozircha yo‘q: Holat yuzasidan huquq-tartibot organlari yoki viloyat IIB tomonidan hozircha rasmiy ma’lumot yoki izoh berilmagan.

Bolalar bilan bog‘liq bunday noxush va tahdidli holatlar mahallalarda nazoratni kuchaytirish, videokuzatuv tizimlarini ko‘paytirish hamda ota-onalardan farzandlarini yolg‘iz qoldirmaslikni talab etadi.

Buxoro viloyatiIIBvoyaga yetmaganlar xavfsizligijinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildiQuyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildi23 oktabr 18:36Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)13 oktabr 18:38Toshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqdaToshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqda7 oktabr 13:49Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar28 iyul 11:53Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiVoyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildi27 iyul 16:10Qo‘qonda voyaga yetmagan haydovchi uch qizni urib yubordiQo‘qonda voyaga yetmagan haydovchi uch qizni urib yubordi21 may 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi