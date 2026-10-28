Tarmoqlarda shov-shuv: Buxoroda voyaga yetmagan qizni ta’qib qilgan erkak videosi tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoro viloyatida maktabdan qaytayotgan voyaga yetmagan qizni ta'qib qilib, unga nisbatan uyatsiz xatti-harakatlar sodir etgan keksa yoshli erkak tasvirlangan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
- 2026-yil 23-oktyabr kuni soat 13:11 atrofida sodir bo‘lgan ushbu holatda mast holatdagi shaxs qizchaga jinsiy a'zosini ko‘rsatib, unga bepisand munosabatda bo‘lgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatida sodir etilgani aytilayotgan va jamoatchilikning jiddiy xavotiriga sabab bo‘lgan videolavha tarqaldi. Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, kunduzgi vaqtda maktabdan uyiga qaytayotgan voyaga yetmagan qizchani notanish keksa yoshli shaxs orqasidan ta’qib qilib, unga nisbatan uyatsiz xatti-harakatlarni sodir etgan.
Hodisa mahalladagi kuzatuv kameralari nigohiga tushib qolgan bo‘lib, unda qizil kiyimli va orqasiga ryukzak taqqan maktab o‘quvchisi hamda uning ortidan ergashib borayotgan erkak yaqqol ko‘rinadi.
Kuzatuv kameralaridagi holat va voqea tafsilotlari
Tarqalgan videokadrlar va bildirilayotgan ma’lumotlarga ko‘ra:
Yo‘ldagi ta’qib va suhbatga urinish: Maktabdan qaytayotgan qizchaning ortidan tushgan mast holatdagi keksa erkak uning yoshi va boshqa shaxsiy masalalarini so‘rab, gapga solishga uringan;
Darvoza oldidagi uyatsiz harakat: Qizcha o‘z uyiga yetib kelib, ichkariga kirishga chog‘langanda, erkak unga jinsiy a’zosini ko‘rsatgan hamda bu holatni hech kim bilmasligi kerakligini aytib, tushunarsiz gaplar qilgan;
Onaning e’tirozi va bepisand javob: Voqeadan xabar topgan qizchaning onasi mazkur shaxsning oldiga borib izoh talab qilganida, undan «bilganingni qil» mazmunida bepisand munosabat olgan;
Vaqt va sana ko‘rsatkichlari: Tasvirlardagi kamera vaqtiga ko‘ra, holat 2026 yil 23 oktyabr kunduzi soat 13:11–13:12 atrofida, ko‘chada odam kam paytda qayd etilgan.
Jamoatchilik talabi va rasmiy munosabat kutilmoqda
Hozirda mazkur videolavha tarmoq foydalanuvchilari va faollar tomonidan keskin qoralanmoqda:
Qat’iy qonuniy chora talabi: Ijtimoiy tarmoq faollari bolalar xavfsizligi eng oliy darajada ta’minlanishi kerakligini ta’kidlab, videodagi erkakning shaxsiga aniqlik kiritish va qonun doirasida javobgarlikka tortishni so‘ramoqda;
Rasmiy izoh hozircha yo‘q: Holat yuzasidan huquq-tartibot organlari yoki viloyat IIB tomonidan hozircha rasmiy ma’lumot yoki izoh berilmagan.
Bolalar bilan bog‘liq bunday noxush va tahdidli holatlar mahallalarda nazoratni kuchaytirish, videokuzatuv tizimlarini ko‘paytirish hamda ota-onalardan farzandlarini yolg‘iz qoldirmaslikni talab etadi.
Izohlar 0
…