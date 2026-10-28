Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Biologiya, kimyo, fizika va matematika fanlari bo‘yicha o‘tkazilgan milliy sertifikat imtihonlarining yakuniy natijalari e’lon qilindi.
- Talabgorlar o‘z natijalari bilan my.gov.uz portali orqali tanishishlari va elektron sertifikatlarini yuklab olishlari mumkin.
- Baholash xalqaro Rash modeli asosida amalga oshirilib, natijalardan norozi bo‘lganlar 5 kun ichida apellyatsiya shikoyatini yuborishlari huquqiga ega.
2026 yilning 26–29 sentyabr hamda 2–4 oktyabr kunlari biologiya, kimyo, fizika va matematika fanlaridan o‘tkazilgan milliy sertifikat imtihonlarining yakuniy natijalari rasman e’lon qilindi. Talabgorlar o‘z ko‘rsatkichlarini onlayn platforma orqali tekshirishlari va elektron sertifikatlarini yuklab olishlari mumkin.
Test natijalari xalqaro baholash standartlariga to‘liq javob beradigan Rash modeli (Rasch model) metodikasi asosida xolis hisoblab chiqildi.
Natijalarni bilish va sertifikatni yuklab olish tartibi
Imtihon ishtirokchilari o‘z shaxsiy natijalari bilan quyidagi oson qadamlar orqali tanishishlari mumkin:
Platformaga kirish: Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz saytiga shaxsiy profil orqali kiriladi;
Bo‘limni tanlash: Portaldagi «Mening arizalarim» bo‘limiga o‘tiladi;
Elektron hujjatni olish: Tegishli ariza holati tekshirilib, elektron shakldagi sertifikat PDF formatida yuklab olinadi.
To‘plangan ballar taqsimoti: Qaysi ballga qanday daraja beriladi?
Rash modeli bo‘yicha sertifikatlar to‘plangan ball miqdoriga qarab quyidagi darajalarga ajratildi:
A+ daraja: 70 ball va undan yuqori ko‘rsatkich qayd etganlar uchun;
A daraja: 65 balldan 69,9 ballgacha to‘plagan talabgorlarga;
B+ daraja: 60 balldan 64,9 ballgacha bo‘lgan natija uchun;
B daraja: 55 balldan 59,9 ballgacha to‘plangan ballarga;
C+ daraja: 50 balldan 54,9 ballgacha qayd etganlarga;
C daraja: 46 balldan 49,9 ballgacha natija ko‘rsatgan talabgorlarga taqdim etiladi.
Natijadan norozi bo‘lganlar uchun apellyatsiya muddati
Imtihon natijalari yoki baholash tizimiga e’tirozi bo‘lgan ishtirokchilar belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega:
Ariza topshirish muddati: Natijalar e’lon qilingan vaqtdan boshlab 5 kun ichida my.gov.uz portali orqali elektron tarzda yuborilishi lozim;
Ko‘rib chiqish muddati: Barcha apellyatsiya arizalarini qabul qilish to‘liq yakunlangandan so‘ng ikki hafta muddat ichida mutaxassislar tomonidan atroflicha ko‘rib chiqiladi.
Milliy sertifikat tizimi abituriyentlarga oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida muayyan fanlar bo‘yicha maksimal yoki imtiyozli ballarni qo‘lga kiritish imkoniyatini beradi.
Izohlar 0
…