Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi

·53·Jamiyat
Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Biologiya, kimyo, fizika va matematika fanlari bo‘yicha o‘tkazilgan milliy sertifikat imtihonlarining yakuniy natijalari e’lon qilindi.
  • Talabgorlar o‘z natijalari bilan my.gov.uz portali orqali tanishishlari va elektron sertifikatlarini yuklab olishlari mumkin.
  • Baholash xalqaro Rash modeli asosida amalga oshirilib, natijalardan norozi bo‘lganlar 5 kun ichida apellyatsiya shikoyatini yuborishlari huquqiga ega.

2026 yilning 26–29 sentyabr hamda 2–4 oktyabr kunlari biologiya, kimyo, fizika va matematika fanlaridan o‘tkazilgan milliy sertifikat imtihonlarining yakuniy natijalari rasman e’lon qilindi. Talabgorlar o‘z ko‘rsatkichlarini onlayn platforma orqali tekshirishlari va elektron sertifikatlarini yuklab olishlari mumkin.

Test natijalari xalqaro baholash standartlariga to‘liq javob beradigan Rash modeli (Rasch model) metodikasi asosida xolis hisoblab chiqildi.

Natijalarni bilish va sertifikatni yuklab olish tartibi

Imtihon ishtirokchilari o‘z shaxsiy natijalari bilan quyidagi oson qadamlar orqali tanishishlari mumkin:

  • Platformaga kirish: Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz saytiga shaxsiy profil orqali kiriladi;

  • Bo‘limni tanlash: Portaldagi «Mening arizalarim» bo‘limiga o‘tiladi;

  • Elektron hujjatni olish: Tegishli ariza holati tekshirilib, elektron shakldagi sertifikat PDF formatida yuklab olinadi.

To‘plangan ballar taqsimoti: Qaysi ballga qanday daraja beriladi?

Rash modeli bo‘yicha sertifikatlar to‘plangan ball miqdoriga qarab quyidagi darajalarga ajratildi:

  • A+ daraja: 70 ball va undan yuqori ko‘rsatkich qayd etganlar uchun;

  • A daraja: 65 balldan 69,9 ballgacha to‘plagan talabgorlarga;

  • B+ daraja: 60 balldan 64,9 ballgacha bo‘lgan natija uchun;

  • B daraja: 55 balldan 59,9 ballgacha to‘plangan ballarga;

  • C+ daraja: 50 balldan 54,9 ballgacha qayd etganlarga;

  • C daraja: 46 balldan 49,9 ballgacha natija ko‘rsatgan talabgorlarga taqdim etiladi.

Natijadan norozi bo‘lganlar uchun apellyatsiya muddati

Imtihon natijalari yoki baholash tizimiga e’tirozi bo‘lgan ishtirokchilar belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega:

  • Ariza topshirish muddati: Natijalar e’lon qilingan vaqtdan boshlab 5 kun ichida my.gov.uz portali orqali elektron tarzda yuborilishi lozim;

  • Ko‘rib chiqish muddati: Barcha apellyatsiya arizalarini qabul qilish to‘liq yakunlangandan so‘ng ikki hafta muddat ichida mutaxassislar tomonidan atroflicha ko‘rib chiqiladi.

Milliy sertifikat tizimi abituriyentlarga oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida muayyan fanlar bo‘yicha maksimal yoki imtiyozli ballarni qo‘lga kiritish imkoniyatini beradi.

Milliy sertifikatRash modelimy.gov.uzImtihon natijalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindi16 oktabr 17:00Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradiXorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi10 oktabr 21:32Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiDavlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi10 oktabr 18:45JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumotJSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumot10 oktabr 11:00Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi