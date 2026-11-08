Har qanday stress va muammodan ustun keluvchi ruhan kuchli insonlarning sirlari...

·3·Foydali
Har qanday stress va muammodan ustun keluvchi ruhan kuchli insonlarning sirlari...

Zamonaviy dunyoning kundalik tashvishlari, stress va noaniqliklari orasida har kim ham ichki muvozanatini saqlab qola olmaydi. Biroq ba’zi insonlar og‘ir vaziyatlarda ham taslim bo‘lmay, vazminlik bilan oldinga harakat qilishda davom etadi.

Psixologlar va mental salomatlik mutaxassislari ruhan chiniqqan, ichki quvvati mustahkam bo‘lgan shaxslarni birlashtirib turuvchi 15 ta asosiy hayotiy tamoyilni aniqladi. Ushbu qoidalar sifatli va xotirjam hayot kechirishning muhim asosi hisoblanadi.

Haqiqatga tik boqish: Xomxayollardan xoli dunyoqarash

Ruhiy jihatdan kuchli insonlar o‘zlarini aldamaydi va atrofdagi voqeliklarni bor bo‘yicha qabul qiladi:

  1. Xomxayollar bilan yashamaslik: Ular bo‘sh umidlarga tayanib emas, aniq harakat va real imkoniyatlarga suyanib qadam tashlaydi;

  2. Hayotning adolatsizliklarini qabul qilish: Dunyoning har doim mukammal bo‘lmasligini to‘g‘ri tushunib, kutilmagan zarbalarga ruhan tayyor turadi;

  3. Nazorat chegarasini bilish: O‘zi boshqara oladigan (o‘z fikrlari, harakatlari) va nazorat qilib bo‘lmaydigan (ob-havo, boshqalarning xatti-harakati) narsalarni bir-biridan aniq ajrata oladi.

Hissiyotlar va stress ustidan nazorat

Bunday insonlar qiyin vaziyatlarda hissiyotlarga berilmasdan, aql bilan xulosa chiqaradi:

  1. Emotsional bosiqlik: His-tuyg‘ularni jilovlab, har qanday qarorni sovuqqonlik bilan qabul qiladi;

  2. Stressda xotirjamlik: Tahlikali va murakkab damlarda sarosimaga tushmay, sokinlikni yo‘qotmaydi;

  3. Vaziyatni fojiaga aylantirmaslik: Mayda-chuyda qiyinchiliklarni bo‘rttirmay, muammoning asl ildizini ko‘ra biladi;

  4. O‘z reaksiyalarini boshqarish: Tashqi ta’sirlarga jahl yoki xafagarchilik bilan emas, ongli va vazminlik bilan munosabat bildiradi.

Shaxsiy chegaralar va ijtimoiy muhit

Insonning ichki kuchi uning atrofidagi odamlar va jamiyat bilan munosabatida ham yaqqol namoyon bo‘ladi:

  1. Boshqalarning bahosiga qaram bo‘lmaslik: Begonalarning maqtovi yoki tanqidi ularning o‘z qadrini belgilamaydi;

  2. O‘ziga qat’iy ishonch: Shaxsiy imkoniyatlari va kuchiga shubha qilmasdan, maqsadi sari dadil intiladi;

  3. Yolg‘izlikdan qo‘rqmaslik: O‘z-o‘zi bilan yolg‘iz qolishni jazo emas, balki ichki dunyosini tinglash va rivojlanish imkoniyati deb biladi;

  4. Sog‘lom muhitni tanlash: Zaharli (toksik) muhitdan uzoqlashib, faqat o‘stiradigan, qo‘llab-quvvatlaydigan insonlar bilan muloqot qiladi.

Harakat, kechirimlilik va ichki xotirjamlik

Ichki qudrat faqat sabr bilan emas, balki aniq harakatlar orqali mustahkamlanadi:

  1. Nolimasdan yechim izlash: Nolish va shikoyat qilish o‘rniga, bor diqqatini masalani hal qilish yo‘llariga qaratadi;

  2. Ongli kechirimlilik: Kek saqlash insonning o‘zini yemiradigan yuk ekanini anglab, qalbini ozod qilish uchun ongli ravishda kechiradi;

  3. Ko‘ngil xotirjamligi — birinchi o‘rinda: Hech qanday moddiy yoki vaqtinchalik manfaatlarni shaxsiy ruhiy salomatligidan ustun qo‘ymaydi;

  4. Ichki quvvatni muntazam rivojlantirish: Bilim olish, kitob o‘qish va sog‘lom turmush tarzi orqali o‘z shaxsiyatini har kuni bir pog‘ona yuqoriga ko‘taradi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?27 iyul 15:22Eng aqlli burj qaysi? Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan yangi reytingEng aqlli burj qaysi? Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan yangi reytingKecha 12:50Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?Kecha 12:22Kartadagi qaysi raqamlarni oshkor qilish mumkin, qaysilarini yo‘q? Muhim qo‘llanmaKartadagi qaysi raqamlarni oshkor qilish mumkin, qaysilarini yo‘q? Muhim qo‘llanma6 noyabr 10:23Nega pul yetmay qolaveradi? Boy bo‘lish tasodif emasligini isbotlovchi oddiy haqiqatlarNega pul yetmay qolaveradi? Boy bo‘lish tasodif emasligini isbotlovchi oddiy haqiqatlar5 noyabr 11:08Shokoladning tabiiy o‘rinbosari: Kuzning eng shirin mevasi kayfiyatni qanday ko‘taradi?Shokoladning tabiiy o‘rinbosari: Kuzning eng shirin mevasi kayfiyatni qanday ko‘taradi?3 noyabr 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi